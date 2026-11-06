मूलांक 3 राशिफल 6 नवंबर: करियर में मिल सकता है नया मौका, बढ़ेगा सीखने का उत्साह
Mulank 3 Numerology 6 November 2026: गुरु, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज सीखने का उत्साह दिलाएगा नया मौका।
कोई अच्छी खबर मिलेगी और आपकी सोच आगे बढ़ने के रास्तों पर रहेगी। नई जानकारी जुटाने, लोगों से जुड़ने और सामने आने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिन अच्छा है। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और विस्तार वाला गुण सीखने की आपकी इच्छा को बल देगा। तारीख के मूलांक 6 से तटस्थ संबंध और भाग्यांक 9 से मित्रता नए संपर्कों के लिए अनुकूल आधार बनाएगी। फोन पर बातचीत में कोई उपयोगी बात सामने आए तो उसे लिख लें। हर जानकारी तुरंत समझ आ जाए, ऐसा दबाव खुद पर ना डालें। सवाल पूछने से बात खुलेगी। आपकी दिलचस्पी पुराने ढर्रे से आगे सोचने और अपनी समझ बढ़ाने में रहेगी।
मूलांक 3 का लव राशिफल
अच्छी खबर की खुशी किसी अपने से साझा करने का मन होगा। रिश्तों में एक दूसरे की बदलती सोच और इच्छाओं को जानने का मौका रहेगा। पार्टनर से फोन पर बात हो तो केवल दिनभर का हाल पूछकर बात खत्म ना करें। उनकी किसी नई रुचि के बारे में भी पूछें। बृहस्पति का सलाह देने वाला स्वभाव आपको समाधान सुझाने की ओर ले जाएगा, मगर सामने वाले को अपनी बात कह लेने दें। परिवार की बातचीत में सबकी राय जानना अपनापन बढ़ाने का सहज तरीका रहेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
सीखने और पेशेवर पहचान का दायरा बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में किसी विषय की अतिरिक्त जानकारी जुटाएं और उसके स्रोत का नाम भी नोट करें। नौकरी या बिजनेस से जुड़ा प्रस्ताव सामने आए तो काम की भूमिका और अपेक्षाओं को समझने के लिए सवाल पूछें। नए पेशेवर संपर्क बनाने का सही समय है। अपना परिचय छोटा रखें और बताएं कि आप किस काम में रुचि रखते हैं। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान तभी उपयोगी होगा जब उसे काम की जरूरत से जोड़ेंगे। हर अवसर पर तत्काल जवाब देने का दबाव ना लें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
आय बढ़ाने से जुड़ी जानकारी या किसी आर्थिक प्रस्ताव को समझने के लिए दिन अनुकूल है। अच्छी खबर मिलने का उत्साह रहेगा, लेकिन उसे तय कमाई मानकर खर्च तय ना करें। किसी सेवा, कोर्स या काम से जुड़ने के लिए फीस मांगी जाए तो उसके बदले मिलने वाली सुविधा समझें। निवेश संबंधी जानकारी का स्रोत जांचें। बृहस्पति का नियमों पर भरोसा यहां मददगार रहेगा। लेनदेन की बात फोन पर हो तो उसका लिखित विवरण मांग लें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
नई बातें जानने और लोगों से बातचीत करने में मन लगा रहेगा। इस उत्साह के बीच अपनी दिनचर्या में जगह देखकर ही नई गतिविधि जोड़ें। लगातार फोन कॉल हों तो उनके बीच उठकर कुछ कदम चल लें। बृहस्पति का विस्तार वाला गुण बहुत कुछ सीखने की चाह जगाएगा। एक दिन में सारी जानकारी समेटने का बोझ अपने ऊपर ना रखें।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन अपने ज्ञान का विस्तार करने और करियर में नए अवसर भुनाने का है। आज के दिन नए संपर्कों से प्राप्त जानकारी की सत्यता जांचें और किसी भी प्रस्ताव की शर्तों को पूरी तरह समझे बिना हां ना कहें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अच्छी खबर को पक्की कमाई ना मानें। नए संपर्क की जानकारी जांचें। प्रस्ताव समझने से पहले हामी ना भरें।
आज की सलाह: नए प्रस्ताव पर बात करते समय अपने सवाल लिखकर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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