मूलांक 3 राशिफल 31 अक्टूबर 2026: आपकी एक पहल दूर कर सकती है रिश्तों की पुरानी खटास
मूलांक 3 राशिफल 31 अक्टूबर 2026: देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से ज्ञान और विवेक बढ़ेगा। आपकी एक पहल से रिश्तों का पुराना मनमुटाव दूर हो सकता है। पढ़ें लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
मन की उलझी हुई बातों को साफ करने का यह दिन है। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति आपको समझदारी, सही सलाह और बड़े नजरिए की ताकत देते हैं। अगर पिछले कुछ समय से कोई निजी मामला अधूरा चल रहा है, तो उसे टालने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें। बीच दिन में आपको महसूस होगा कि 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 बातें व्यवस्थित करने को कह रहा है, जबकि भाग्यांक 6 रिश्तों में नरमी और मेलजोल बढ़ाने की ओर इशारा कर रहा है। घर में जैसे रात के खाने पर कोई पुरानी बात फिर उठ जाए और आप माहौल बिगाड़ने के बजाय शांत शब्दों में अपनी बात रखें, वैसा संतुलन काम आएगा। आपकी बात वजन रखेगी, बस उसे सरल और साफ रखें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
दिल की दूरी कम करने के लिए पहल आपकी तरफ से हो सकती है। बृहस्पति का स्वभाव रिश्तों में भरोसा लौटाने वाला है, इसलिए तकरार के बाद भी बात बंद रखना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी बनी है, तो इशारों के बजाय सीधे शब्द चुनें। परिवार में भी किसी सदस्य की चुप्पी को अनदेखा ना करें। एक छोटी बातचीत बड़ा फर्क ला सकती है। भाग्यांक 6 यही सिखा रहा है कि अपनापन सिर्फ भावना नहीं, व्यवहार भी है। नरम लहजा कई अटकी गांठें ढीली कर सकता है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सलाह या समझ की जरूरत पड़ सकती है। अंक 3 वाले लोग अक्सर दिशा देने में अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर बात में प्रवचन देने का अंदाज ना आ जाए। मूलांक 4 के कारण दिन में फाइल, प्लान, शेड्यूल या जिम्मेदारियों को क्रम में रखना जरूरी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय नोट्स, टॉपिक और सवालों को ठीक से बांटने का है। ऑफिस में किसी सहकर्मी से पुरानी खटास हो तो प्रोफेशनल ढंग से बात साफ करना बेहतर रहेगा। बिजनेस में पुराने संपर्क फिर सक्रिय हो सकते हैं। काम आगे बढ़ाने के लिए संवाद खुला रखें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में तस्वीर स्थिर रह सकती है, अगर आप निजी उलझनों का असर फैसलों पर ना आने दें। बृहस्पति विस्तार देता है, पर बिना स्पष्टता के बढ़ाया गया खर्च बाद में भारी लग सकता है। किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित के साथ रकम, समय या जिम्मेदारी की बात साफ रखिए। भाग्यांक 6 घर और सुविधा से जुड़ी जरूरतों को सामने ला सकता है। इसलिए जो भी तय करें, उसे बोलकर और समझकर करें। छोटी आर्थिक गलतफहमियां भी रिश्तों पर असर डाल सकती हैं।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मन पर दबाव होगा तो शरीर में भारीपन और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। लगातार सोचते रहने के बजाय थोड़ी देर खुली हवा में चलना अच्छा रहेगा। बृहस्पति का संबंध संतुलन और संयम से भी है, इसलिए भोजन और दिनचर्या को बहुत बिगड़ने ना दें। शाम को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से हल्की बातचीत मन को राहत दे सकती है।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने विवेक और सौम्यता का परिचय देते हुए रिश्तों को संवारने का है। आज आपका शुभ अंक 2 है एवं शुभ रंग पीला, गुलाबी और हल्का बैंगनी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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