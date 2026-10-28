मूलांक 3 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: आज हल्की बैचेनी करेगी परेशान
मूलांक 3 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 3 वालों को आज कुछ मामलों में सतर्क रहना है। जानें आज गुरु के चलते जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आएंगे?
सुबह का प्लान ठीक चल रहा हो और बीच में किसी अलग सोच वाले व्यक्ति की बात आ जाए, तो आपका मन तुरंत जवाब देने को कर सकता है। यहीं संभलकर चलना बेहतर रहेगा। अंक 3 पर बृहस्पति का असर ज्ञान, समझ और सही सलाह का है, इसलिए बहस जीतने से ज्यादा बात समझना आपके काम आएगा। भीतर हल्की बेचैनी रह सकती है। इसी कारण छोटा सा बाहर निकलना या जगह बदलना अच्छा लग सकता है। 28 अक्टूबर 2026 में मूलांक 1 अपनी बात रखने का साहस देता है, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत से रास्ता खोलता है। नियम और नैतिकता पर टिके रहेंगे तो उलझी बात भी धीरे धीरे साफ हो सकती है।
मूलांक 3 लव राशिफल
रिश्तों में एक ही बात को दो लोग अलग नजर से देख सकते हैं। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी राय से सहमत न हो, तो इसे दूरी का संकेत न मानें। बृहस्पति का स्वभाव समझ बढ़ाने का है, इसलिए सुनने की जगह बनाना जरूरी रहेगा। अपनी बात रखते समय सीख देने वाले लहजे से बचें, वरना सामने वाला रक्षात्मक हो सकता है। जिन रिश्तों में कुछ दिनों से अनकहा दबा है, वहां खुली बातचीत से राहत मिल सकती है। एक छोटा सा साथ बैठना या रास्ते में हुई सरल बातचीत भी मन हल्का कर सकती है।
मूलांक 3 करियर राशिफल
काम की डेडलाइन सामने हो तो अलग राय रखने वाले सहकर्मी, क्लाइंट या सीनियर से बात कठिन लग सकती है। फिर भी यही चर्चा काम को बेहतर दिशा दे सकती है। अंक 3 वालों के लिए बृहस्पति का गुण है कि वे बड़ी तस्वीर समझते हैं, लेकिन हर बार अपनी समझ को अंतिम न मानें। ऑफिस में मीटिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या प्लानिंग में दूसरे पक्ष की बात नोट करना फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। जो विषय पहले उबाऊ लगे, वहीं से नई समझ निकल सकती है। मूलांक 1 पहल करवाएगा, पर भाग्यांक 3 कहता है कि सही शब्द और सही क्रम से बात रखी जाए।
मूलांक 3 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में किसी सलाह, ऑफर या साझा योजना पर तुरंत राय देने की जरूरत महसूस हो सकती है। थोड़ा ठहरकर शर्तें समझना बेहतर रहेगा। अगर किसी खर्च का कारण सिर्फ मन की बेचैनी है, तो एक बार सोच लें कि उसकी अभी कितनी जरूरत है। छोटे काम के लिए होने वाला आना जाना भी खर्च बढ़ा सकता है। लेन देन में लिखित बात साफ रखें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए जहां फायदा दिखे वहां सीमा भी तय रखें। समझदारी से लिया गया छोटा फैसला आगे राहत दे सकता है।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
बेचैनी का असर सीधे चाल, बैठने के ढंग और ध्यान पर दिख सकता है। लंबे समय तक एक जगह अटके रहने से मन और उलझ सकता है। बीच बीच में पांच मिनट चल लेना अच्छा रहेगा। अगर सिर में भारीपन लगे तो कमरे की हवा बदलें और पानी धीरे धीरे पिएं। बहुत तेज प्रतिक्रिया देने से पहले दो गहरी सांसें लें। इससे मन का दबाव थोड़ा ढीला पड़ेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: विरोधी राय को निजी हमला न मानें। डेडलाइन के दबाव में अधूरी जानकारी पर जवाब न दें। छोटी दूरी के काम में जरूरी चीजें जांचकर ही निकलें।
आज की सलाह: पहले समझें, फिर बोलें, तभी बात आपके पक्ष में मुड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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