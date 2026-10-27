मूलांक 3 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जिम्मेदारियों का बढ़ेगा दबाव, इन बातों का रखें ध्यान
मूलांक 3 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
पहले खुद पर जरूरत से ज्यादा सख्ती ना करें। जिम्मेदारियां थोड़ी भारी लग सकती हैं और मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि सब ठीक तरह से हो पाएगा या नहीं। ऐसे समय में आपके स्वामी बृहस्पति का गुण सबसे ज्यादा काम आता है। ठहरकर सोचना, सही सलाह चुनना और नियम से चलना। बीच दिन में 27 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 आपको काम निपटाने की तेज चाह देगा, लेकिन भाग्यांक 2 इशारा करता है कि नरमी और संतुलन से ही बात बनेगी। अगर मन उलझे तो दो मिनट शांत बैठें, फिर काम की सूची देखें। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो तस्वीर साफ दिखने लगेगी।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी समझदारी काम आएगी, बस खुद को कटघरे में खड़ा करना बंद करें। बृहस्पति आपको सही बात कहने की ताकत देता है, लेकिन इस समय वही बात मुलायम ढंग से कहना बेहतर रहेगा। साथी, परिवार या किसी करीबी को आपकी उपस्थिति शब्दों से ज्यादा सुकून दे सकती है। अगर मन भरा हुआ हो तो लंबी बहस के बजाय छोटी और साफ बात करें। मूलांक 9 का असर भीतर बेचैनी बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 2 तालमेल का रास्ता खोलता है। इसलिए प्रतिक्रिया से पहले सामने वाले का भाव समझ लें। इससे गलतफहमी हल्की पड़ सकती है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
पढ़ाई, ऑफिस या बिजनेस में जिम्मेदारी का दबाव महसूस हो सकता है, पर आपको सब अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति का असर आपको मार्गदर्शक बनाता है, इसलिए दूसरों को दिशा देने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। बाजार या दुकान के काम में रेट, स्टॉक, बिल या ग्राहक से हुई बात को शांत मन से जांचना फायदेमंद रहेगा। दिन की ऊर्जा में मूलांक 9 तेजी और नतीजा तुरंत देखने की चाह दे सकता है। वहीं भाग्यांक 2 कहता है कि सहयोग से काम हल्का होगा। किसी मीटिंग, पढ़ाई के विषय या बिजनेस फैसले में थोड़ा समय लेकर सोचेंगे तो बेहतर विकल्प दिख सकता है। अपनी क्षमता पर शक करने के बजाय काम को हिस्सों में बांटें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में दबाव महसूस हो तो घबराकर फैसला करने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति सामान्य रूप से समझदारी और साफ हिसाब की तरफ ले जाता है। इसलिए जो भुगतान, ऑर्डर, उधारी या दुकान से जुड़ा लेनदेन लंबित है, उसे लिखित रूप में साफ रखें। मूलांक 9 के चलते एकदम से कोई बड़ा कदम लेने का मन हो सकता है, पर भाग्यांक 2 समझौते और संतुलित बातचीत का संकेत देता है। जहां मोलभाव संभव हो, वहां विनम्रता से बात करें। छोटी बचत भी इस समय राहत दे सकती है।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मन का बोझ शरीर पर भी असर दिखा सकता है। कंधों में जकड़न, माथे पर भारीपन या अंदर ही अंदर थकावट महसूस हो सकती है। ऐसे में कुछ मिनट चुप बैठना, गहरी सांस लेना और हल्का स्ट्रेच करना अच्छा रहेगा। बृहस्पति से जुड़ी अनुशासन वाली आदतें, जैसे एक तय रूटीन और थोड़ी मानसिक शांति, आपको संभालेंगी। हर बात को मन में घुमाने के बजाय उसे कागज पर लिख लेना भी राहत दे सकता है।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए संयम और धैर्य से कार्य करने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग पीला, गुलाबी और हल्का बैंगनी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र