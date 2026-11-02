मूलांक 3 राशिफल 2 नवंबर: आज छोटी सी बात सिखा सकती है बड़ा सबक
मूलांक 3 राशिफल 2 नवंबर 2026: गुरु बृहस्पति और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज छोटी सी बात बड़ा सबक दे सकती है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
घर की किसी चर्चा या काम से जुड़ी किसी बात के बीच आपको एक नया नजरिया मिल सकता है। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 लोगों की बातों के पीछे छिपा भाव समझने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 5 अलग अलग स्रोतों से जानकारी लाएगा। आपके स्वामी बृहस्पति ज्ञान, भरोसे और सही दिशा के ग्रह हैं, इसलिए जो बात पहले साधारण लग रही थी, वही अब काम की सीख बन सकती है। पढ़ते समय, बातचीत में या किसी जरूरी कागज की जांच करते हुए कोई अहम बिंदु पकड़ में आ सकता है। सोच का दायरा बढ़ाने का यह अच्छा समय है। बस हर नई बात को तुरंत सच मानने के बजाय परखते चलें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय समझदारी भरी बातचीत ज्यादा असर दिखा सकती है। आपके मन में जो बात चल रही है, उसे समझाने का तरीका नरम रखें। मूलांक 2 की ऊर्जा सामने वाले की भावना को छूती है, इसलिए सख्ती से कही गई सही बात भी भारी लग सकती है। बृहस्पति का स्वभाव रिश्तों में भरोसा और साफ नीयत बढ़ाता है। पार्टनर के साथ किसी योजना, जिम्मेदारी या परिवार से जुड़ी बात पर खुलकर चर्चा हो सकती है। किसी अपने की सलाह को हल्के में ना लें। उससे सोच साफ हो सकती है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में दिमाग तेजी से नए संबंध जोड़ता दिखेगा। कोई लेख, नोट्स, मीटिंग या छोटी सी बातचीत आपको ऐसा आइडिया दे सकती है जिसे आगे बढ़ाया जा सके। भाग्यांक 5 के कारण दिन में बदलाव और मूवमेंट बना रहेगा, इसलिए एक ही तरीके पर अटकने के बजाय विकल्प देखें। बृहस्पति आपको नियम, तर्क और सही मार्गदर्शन से आगे बढ़ाते हैं। इसी कारण किसी जरूरी कागज की जांच, रिपोर्ट की भाषा, आवेदन या शर्तों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए भी विषय को रटने से ज्यादा समझने का समय है। जो सीखेंगे, उसका उपयोग भी सूझेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी जानकारी से आएगी। किसी भुगतान, फीस, सब्सक्रिप्शन या खरीद से पहले शर्तें पढ़ लेना फायदेमंद रहेगा। बृहस्पति बड़ा सोच देते हैं, पर भाग्यांक 5 कभी कभी छोटी बात छुपा देता है। इसलिए कागजी बातों और डिजिटल डिटेल्स की जांच करें। आय की स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन किसी फैसले से पहले तुलना करना बेहतर रहेगा। जो बात साफ ना हो, उस पर दोबारा पूछ लें। यही सावधानी आगे राहत दे सकती है।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
दिमाग लगातार सक्रिय रहने से शरीर थका हुआ लग सकता है, भले काम बहुत भारी ना हो। गर्दन, पीठ या आंखों पर दबाव महसूस हो तो बीच बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। पढ़ने या लिखने वाले काम के दौरान बैठने की मुद्रा ठीक रखें। मीठी चीजों या चाय कॉफी पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय पानी और हल्का नाश्ता मदद करेगा। मन को ताजगी देने वाली कोई अच्छी पढ़ाई भी सुकून दे सकती है।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 3 के जातकों के लिए अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने और हर अनुभव से सीख लेने का सुंदर अवसर है। आज किसी भी नई बात या जानकारी को बिना जांचे-परखे तुरंत स्वीकार करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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