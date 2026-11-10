मूलांक 3 राशिफल 10 नवंबर 2026: जिम्मेदारियों का बोझ करेगा परेशान, दोस्तों से मिलकर हल्का होगा मन
मूलांक 3 राशिफल 10 नवंबर 2026: आज जिम्मेदारियों का बोझ परेशान कर सकता है, दोस्तों से बातचीत से मन हल्का होगा। जानिए स्वामी बृहस्पति के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
जिम्मेदारियां बोझ जैसी लगेंगी और खुद पर तरस खाने का भाव भी उभरेगा, लेकिन इन्हें अपने दायरे की सीमा ना बनने दें। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति ज्ञान, भरोसे और विस्तार से जुड़े हैं। उनके ये गुण आपको अपने अनुभव बांटने और लोगों के बीच सहज होने की दिशा देंगे। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक का मित्र है। यह संबंध पहल का सहारा देता है, जबकि भाग्यांक 4 जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रखने की याद दिलाता है। मन में आएगा कि सारे काम आपके ही हिस्से हैं। इस सोच को पहचानकर अलग रखें। बाहर निकलें और किसी परिचित से मिलें। दोस्त से बातचीत में केवल काम का जिक्र ना करें, अपनी पसंद की बात भी छेड़ें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनी भूमिका केवल जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति तक सीमित ना करें। पार्टनर और परिवार के सामने आपकी अपनी इच्छाओं की भी जगह है। अगर मन में लगे कि आप ही सब संभाल रहे हैं, तो उसे शिकायतों की लंबी सूची ना बनने दें। किसी एक जिम्मेदारी में सहयोग मांगें और साथ कुछ सहज बातचीत करें। बृहस्पति का सलाह देने वाला स्वभाव यहां हावी हो तो हर बात का समाधान बताने लगेंगे। सामने वाले को सुनना भी अपनापन जताने का तरीका है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम की जिम्मेदारियों से बंधे होने का एहसास रहेगा। अपना काम पूरा करने की कोशिश रखें, लेकिन पूरे दिन को केवल काम की सूची ना बनाएं। विद्यार्थी किसी विषय पर साथी से चर्चा करें। ऑफिस में सहयोगी से बात हो तो सिर्फ अपनी कठिनाई गिनाने तक सीमित ना रहें। बिजनेस में भी लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए जगह निकालें। बृहस्पति का ज्ञान और विस्तार वाला गुण सीखने की इच्छा से जुड़ता है। हर सवाल का उत्तर खुद देने का दबाव छोड़ें। जरूरत हो तो अपनी उलझन साफ रखकर मदद मांगें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
आर्थिक जिम्मेदारियों को अपनी पूरी जिंदगी का बोझ मानने से मन बंधा रहेगा। आय, खर्च और बाकी भुगतान को अलग मदों में लिखें, ताकि हर बात एक साथ भारी ना लगे। लोगों से मिलने के लिए महंगा आयोजन करने का दबाव ना लें। साधारण मुलाकात भी पर्याप्त है। बृहस्पति से जुड़ा नियम और विवेक लेनदेन में स्पष्टता रखने की याद दिलाता है। खुद को राहत देने के लिए खरीदारी या निवेश को भावनात्मक सहारा ना बनाएं।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
खुद पर तरस आने पर लोगों से दूरी बनाने का मन होगा। ऐसे में घर से बाहर थोड़ी देर टहलने और किसी परिचित से मिलने का अवसर रखें। मुलाकात को भी निभाने वाली जिम्मेदारी ना बनाएं। जितनी देर सहज लगें, उतनी देर रहें। दिनचर्या में अपनी पसंद की हल्की गतिविधि के लिए जगह रखें, ताकि हर काम केवल कर्तव्य जैसा ना लगे।
10 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 3 के जातकों के लिए अपनी मानसिक थकावट को मिटाने और व्यावहारिक संतुलन बनाने का है। स्वामी गुरु और भाग्यांक 4 के प्रभाव से आप अपनी कार्यकुशलता को बेहतर बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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