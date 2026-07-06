मूलांक 3 राशिफल: आज 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं, पढ़ें 6 जुलाई राशिफल

मूलांक 3 राशिफल: आज 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं, पढ़ें 6 जुलाई राशिफल
3 Number Rashifal Numerology Horoscope 6 July 2026: आज जहां सलाह, शब्द, योजना या समझौते की जरूरत हो, वहां आप सही बात पकड़ लेंगे। यह वही दिन है जब केवल अच्छा आइडिया काफी नहीं होगा। जानें 6 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 3 वालों कैसा रहेगा-
Mulank 3 Number Rashifal Numerology Horoscope 6 July 2026, मूलांक 3 राशिफल: सुबह काम की लिस्ट बनाते समय आपको साफ दिखेगा कि किस बात पर पहले ध्यान देना है और किसे थोड़ी देर रोका जा सकता है। 6 जुलाई 2026 का मूलांक 6 लोगों के साथ तालमेल और समझदारी बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 बातचीत को तेज और सक्रिय बनाता है। अंक 3 और बृहस्पति के असर से आपकी सोच व्यवस्थित रह सकती है। खासकर जहां सलाह, शब्द, योजना या समझौते की जरूरत हो, वहां आप सही बात पकड़ लेंगे। यह वही दिन है जब केवल अच्छा आइडिया काफी नहीं होगा, उसे साफ तरीके से रखना भी जरूरी रहेगा। किसी मुद्दे पर फैसला लेना हो तो कारण लिखकर सोचें। इससे भ्रम कम होगा और भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 3 राशिफल: आज 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग पैसों के मामले में समझदारी दिखाएं, पढ़ें 6 जुलाई राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात वजन रखेगी, इसलिए समझाने के बजाय समझने का तरीका ज्यादा काम करेगा। बृहस्पति आपको सही और गलत का बोध देता है, लेकिन हर बात को सीख देने के रूप में कहना सामने वाले को भारी लग सकता है। प्रेम संबंध में किसी पुराने मुद्दे पर साफ बातचीत हो सकती है। बात को घुमाने के बजाय सीधा, शांत और छोटा रखें। परिवार में किसी सदस्य को आपकी राय चाहिए हो तो पहले उसकी जरूरत सुनें, फिर समाधान दें। इससे अपनापन बना रहेगा और दूरी नहीं आएगी।
करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी तैयारी और साफ सोच अलग दिख सकती है। यदि आपका काम शब्दों, आइडिया, ट्रेनिंग, टीचिंग, सेल्स, कंटेंट, काउंसलिंग या बातचीत से जुड़ा है, तो दिन उपयोगी साबित हो सकता है। मूलांक 6 सहयोग देता है और भाग्यांक 5 चर्चा को गति देता है, इसलिए अपने पॉइंट पहले से तीन हिस्सों में बांट लें। क्या कहना है, क्यों कहना है और आगे क्या करना है। छात्र भी प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या रिवीजन में अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस में किसी शर्त, रेट या काम के दायरे को लिखित रूप में साफ करना बेहतर रहेगा। बृहस्पति का नियम यही कहता है कि स्पष्टता से आगे बढ़ो।
धन राशिफल
पैसों के मामले में समझदारी का लाभ मिल सकता है, खासकर जहां बात मोलभाव, फीस, कमीशन, सर्विस चार्ज या साझा खर्च की हो। इस दिन एक बात ध्यान रखें कि केवल भरोसे पर छोड़ी गई आर्थिक बात बाद में उलझ सकती है। जो तय हो, उसे साफ शब्दों में नोट कर लें। भाग्यांक 5 छोटे बदलाव ला सकता है, इसलिए रकम, तारीख या शर्त दोबारा देखना ठीक रहेगा। ज्ञान से जुड़ी खरीद, जैसे कोर्स, किताब या काम का टूल, सोच समझकर की जाए तो उपयोगी रह सकती है।
सेहत राशिफल
दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से सिर भारी या गर्दन अकड़ी हुई महसूस हो सकती है। लगातार बोलने, समझाने या सोचते रहने के बीच छोटे विराम लें। बैठकर काम करते हैं तो हर दो घंटे में कंधे घुमाएं और थोड़ी देर खड़े हों। मीठा या चाय बार बार लेने के बजाय पानी और हल्का नाश्ता बेहतर रहेगा। मन को शांत रखने के लिए शाम में दस मिनट बिना फोन के बैठना फायदेमंद हो सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: मीटिंग में ज्यादा बोलकर मुख्य बात कमजोर न करें। आधी जानकारी पर सहमति न दें। रिश्तों में सलाह को दबाव का रूप न लेने दें।
आज की सलाह: अपनी बात कम शब्दों में, साफ कारणों के साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र