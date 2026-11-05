मूलांक 3 राशिफल 5 नवंबर: रिश्तों में लंबे समय से टाली गई बात का होगा सामना
Mulank 3 Rashifal Today: मूलांक 3 वालों पर आज यानी 5 नवंबर को गुरु यानी जूपिटर मेहरबान रहने वाले हैं। जानें आज रिश्तों को लेकर किन चीजों का खास ध्यान रखने की जरूरत है?
दोस्त से बातचीत में कोई पुराना अनसुलझा मुद्दा फिर उठेगा, जिसने रिश्ते की गर्माहट कम कर दी थी। लंबे समय से जिस बात को आप टाल रहे थे, उसका सामना होगा। यह सहज नहीं लगेगा, लेकिन परेशानी की असली वजह सामने आने की संभावना है। 5 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक 3 के प्रति तटस्थ है। भाग्यांक 8 है और गुरुवार के स्वामी का अंक भी 3 है। इस संदर्भ में बृहस्पति से जुड़ी समझ और सही सलाह आपके लिए उपयोगी रहेगी। अपनी धारणा को अंतिम सच मानने से बचें। जैसे दोस्त की किसी पुरानी टिप्पणी का अर्थ पूछने पर बातचीत उस नाराजगी तक पहुंचेगी, जिसे आपने अब तक दबा रखा था।
लव राशिफल
करीबी रिश्ते में दबी हुई शिकायत बातचीत का विषय बनेगी। पार्टनर या परिवार से जुड़ी किसी तकलीफ की जड़ सामने आने की संभावना है। बात उठने पर असहजता होगी, इसलिए चर्चा का दायरा उसी मुद्दे तक रखें। बृहस्पति का न्यायप्रिय स्वभाव अपनी भूमिका पहचानने में मददगार रहेगा। जहां आपकी गलती रही हो, उसे साफ शब्दों में स्वीकार करें। रिश्ते को लेकर लंबे समय से चली आ रही चुप्पी टूटेगी। हर पुरानी शिकायत एक साथ जोड़ देने से मुख्य बात पीछे छूट जाएगी।
करियर राशिफल
पढ़ाई या ऑफिस में पुरानी अनबन मन में लौटे तो काम पर ध्यान टिकाना कठिन लगेगा। जिस व्यक्ति के साथ तालमेल अटका है, उससे जुड़ी बात को पहचानें। निजी नाराजगी को काम के मूल्यांकन से अलग रखना उपयोगी रहेगा। छात्रों के लिए समूह में पढ़ते समय किसी पुराने मतभेद पर स्पष्ट चर्चा करना बेहतर रहेगा। नौकरी और बिजनेस में जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत हो तो तय बातों का संदर्भ रखें। बृहस्पति का ज्ञान और नियमों से जुड़ाव यहां दिशा देगा। केवल अपना पक्ष सही साबित करने की कोशिश चर्चा को उलझाएगी।
फाइनेंस राशिफल
रिश्तों की पुरानी खटास पर चर्चा करते समय पैसों का विषय आए तो रकम और भावनाओं को अलग समझें। लेनदेन से जुड़ी शिकायत हो तो उपलब्ध रिकॉर्ड देखकर बात करें। नाराजगी मिटाने के लिए खरीदारी या कोई आर्थिक वादा करना ठीक नहीं रहेगा। आय और निवेश के फैसले इस बातचीत से अलग रखें। बृहस्पति की निष्पक्षता याद रखें और वही जिम्मेदारी स्वीकार करें, जिसे निभाने की क्षमता आपके पास है।
हेल्थ राशिफल
पुरानी तकलीफ पर बात करना भावनात्मक रूप से भारी लगेगा। चर्चा के बाद तुरंत अगली जिम्मेदारी में जुटने का दबाव न लें। कुछ देर किसी शांत जगह बैठकर अपनी प्रतिक्रिया समझें। जो बात सबसे ज्यादा चुभी हो, उसे एक वाक्य में लिखना उपयोगी रहेगा। इससे अगली बातचीत में अपनी परेशानी साफ बताने की तैयारी होगी। खुद से कठोर सवाल पूछकर थकान न बढ़ाएं।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: पुरानी शिकायत उठे तो दूसरी नाराजगियां न जोड़ें। अपनी धारणा को पूरी सच्चाई न मानें। सुलह के दबाव में आर्थिक वादा न करें।
आज की सलाह: पुरानी नाराजगी की असली वजह पर खुलकर बात करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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