मूलांक 3 राशिफल 30 अक्टूबर: पैसों के मामले में आंख मूंदकर ना करें भरोसा
मूलांक 3 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: आज के दिन गुरु का प्रभाव मूलांक 3 वालों पर सबसे ज्यादा दिखेगा। गुरु की सलाह है कि पैसों के मामले में आज सतर्क रहना है। पढ़ें पूरी अंक राशिफल।
घर या काम की भागदौड़ के बीच आपका मन हल्की फुल्की बातों में कम लगेगा। आप ऐसे लोगों के पास बैठना चाहेंगे जिनसे समझ बढ़े और मन ठहरे। 30 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 आपके स्वभाव से मेल खाता है और भाग्यांक 5 बातचीत के नए रास्ते खोलता है। इसलिए किसी पुराने दोस्त, समझदार रिश्तेदार या अनुभवी व्यक्ति से हुई बात दिन का टोन बदल सकती है। बृहस्पति का असर आपको सिर्फ मजा नहीं, मतलब खोजने की आदत देता है। किसी घरेलू फैसले, जिम्मेदारी या भविष्य की बात पर आपकी राय सुनी जा सकती है। बस यह ध्यान रखें कि सलाह देते समय सामने वाले की हालत भी समझें। हर बात समझाना जरूरी नहीं, कुछ जगह सुनना ज्यादा काम देगा।
लव राशिफल
दिल के मामले में आपका झुकाव गहराई की तरफ रहेगा। ऊपर ऊपर की बातें आपको संतुष्ट नहीं करेंगी। अगर रिश्ते में कुछ समय से दूरी है, तो शांत ढंग से बात शुरू करना बेहतर रहेगा। बृहस्पति भरोसे और साफ नीयत का ग्रह है, इसलिए आप रिश्तों को सुधारने वाली भाषा चुनें। परिवार में किसी बड़े की बात पहले कठोर लगे, पर उसमें उपयोगी संकेत छिपा हो सकता है। पुराने दोस्त से बातचीत भी मन हल्का कर सकती है। किसी को सुधारने की जगह उसका पक्ष समझना रिश्तों में नरमी लाएगा।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सोच व्यापक रहेगी, इसलिए छोटी उलझनों से ऊपर उठकर तस्वीर साफ दिख सकती है। मूलांक 3 और भाग्यांक 5 का मेल सलाह, समझ और संचार से जुड़े कामों को आगे बढ़ा सकता है। ऑफिस में अगर आपको टीम, क्लाइंट या जूनियर को दिशा देनी हो तो शब्द सधे रखें। बाजार या दुकान के काम में ग्राहक की जरूरत समझकर बात करेंगे तो भरोसा जल्दी बनेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए गाइडेंस लेना, पुराना टॉपिक फिर से समझना या किसी टीचर से सीधी चर्चा करना फायदेमंद रह सकता है। अपनी बात लंबी न करें। सही बात सही समय पर रखना ही आपकी ताकत बनेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर आपका रुख व्यावहारिक रहेगा, लेकिन भावनात्मक भरोसे में ढील न दें। दुकान, स्टॉक, उधार, रेट या छोटे हिसाब से जुड़ी बातों को लिखित में रखना बेहतर रहेगा। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए कमाई बढ़ाने का विचार आ सकता है, पर पहले मौजूदा ढांचे को मजबूत करें। किसी पुराने परिचित के साथ लेनदेन हो तो साफ शब्दों में शर्त तय करें। जरूरत और दिखावे वाले खर्च में फर्क पहचानना आज आपके लिए खास रहेगा।
हेल्थ राशिफल
मन ज्यादा गंभीर रहे तो शरीर भी थोड़ा भारी लग सकता है। लगातार बैठकर बात करने या काम देखने से कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। बीच में थोड़ी चाल, हल्की स्ट्रेचिंग और खुली हवा मदद करेगी। मीठी चाय या स्नैक्स पर बार बार टिकने के बजाय पानी और सादा चीजें लें। शांत संगीत या कुछ देर अकेला समय भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: हर बातचीत को सीख देने वाला रूप न दें। पुराने दोस्त पर आंख मूंदकर आर्थिक भरोसा न करें। घर की छोटी बात को सिद्धांत का मुद्दा न बनाएं।
आज की सलाह: समझदार संगत चुनें और बातों को काम में उतारें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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