मूलांक 3 राशिफल 29 अक्टूबर: बैंक से जुड़ी गलती ना करें इग्नोर
मूलांक 3 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 3 वालों को आज गुरु कई जगह संकेत देंगे कि कहां सतर्क रहना है। खासकर बैंक से जुड़े काम में सतर्क रहना है।
काम को टालने का मन कम रहेगा और यही इस दिन की खास बात है। आपके भीतर कुछ अधूरे मसले निपटाने की साफ इच्छा दिख सकती है। 29 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपको नरमी और समझदारी दे रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कह रहा है कि बातों को क्रम से सुलझाइए। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति ज्ञान, नियम और सही सलाह के ग्रह हैं। इसलिए सिर्फ सोचने से नहीं, कदम तय करके चलने से लाभ होगा। किसी रुके काम, उलझे संवाद या पुराने कागज को एक एक करके पूरा करें। चिढ़चिढ़ापन बीच में आ सकता है, पर उसी समय रुककर तरीका बदलना बेहतर रहेगा। समस्या को किनारे रखने से राहत नहीं मिलेगी। सामने लाकर निपटाना ही सही राह बनेगी।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका बहुत अहम रहेगा। बृहस्पति आपको सही बात कहने की ताकत देता है, पर मूलांक 2 याद दिलाता है कि नरमी भी जरूरी है। अगर किसी अपने से पुरानी खटास चल रही है, तो बात घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आएं। बस शब्द ऐसे रखें कि सामने वाला रक्षात्मक न हो। पार्टनर से अपेक्षाएं साफ करें। परिवार में जिम्मेदारी बांटने की बात भी शांति से रखें। आधा सच और आधी चुप्पी उलझन बढ़ा सकती है।
करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में अटके हुए हिस्से पूरा करने का समय है। अंक 3 का बृहस्पति आपको समझ, योजना और सही दिशा देता है। भाग्यांक 4 इसी बात को मजबूत करता है कि रिजल्ट अनुशासन से निकलेगा। ऑफिस में कोई पुराना मेल, लंबित फाइल, मीटिंग नोट्स या टीम के बीच अटका फैसला अब आगे बढ़ाना पड़ सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कठिन चैप्टर को बाद के लिए छोड़ने की आदत नुकसान दे सकती है। उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। बिजनेस करने वाले लोग नियम, कागज और जवाबदेही साफ रखें। सलाह देने से पहले खुद अमल का ढांचा बना लें। इससे आपकी बात का वजन बढ़ेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में साफ हिसाब सबसे ज्यादा काम आएगा। बैंक, पेमेंट, ऑटो डेबिट, बिल या रसीद से जुड़ा कोई काम लंबित है, तो उसे पूरा करना बेहतर रहेगा। मूलांक 2 की वजह से आप किसी की सुविधा देखकर नरम पड़ सकते हैं, लेकिन भाग्यांक 4 कहता है कि रिकॉर्ड पूरा रखें। बृहस्पति नैतिकता और भरोसे का ग्रह है, इसलिए लेन देन में लिखित पुष्टि उपयोगी रहेगी। छोटी गड़बड़ी को मामूली मानकर न छोड़ें।
हेल्थ राशिफल
मन काम में लगा रहेगा, पर इसी कारण शरीर में खिंचाव महसूस हो सकता है। खासकर जांघों, कमर या कंधों में जकड़न हो तो बीच बीच में उठकर चलें। चिढ़ बढ़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पानी पीकर दो मिनट शांत बैठें। बृहस्पति प्रधान लोगों को हल्का स्ट्रेच और गहरी सांस जल्दी संतुलन देती है। मीठा या भारी खाना बेचैनी बढ़ा सकता है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरे काम फिर से बोझ बन सकते हैं। बैंक या पेमेंट की छोटी गलती नजरअंदाज न करें। सही बात को तेज लहजे में कहने से असर घट सकता है।
आज की सलाह: जो अटका है, उसे क्रम से पूरा करके ही आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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