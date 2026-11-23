Mulank 3 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। इन अंकों का प्रभाव आपके लिए जिम्मेदारियों और तरक्की के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लेकर आ सकता है। कामकाज में आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन पारिवारिक जरूरतें और नई जवाबदेहियां आपका समय ले सकती हैं। ऐसे में दिनभर व्यस्त रहने के बावजूद अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना मुश्किल लगेगा। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और अनुशासन आपको परिस्थितियों को व्यवस्थित ढंग से संभालने में मदद करेगा। फिलहाल काम की रफ्तार धीमी रहे, तो निराश होने के बजाय धैर्य बनाए रखें।

मूलांक 3 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है। घर की किसी परेशानी या जरूरी काम के चलते पार्टनर को पर्याप्त समय देना मुश्किल रहेगा। आपकी व्यस्तता के कारण साथी को उपेक्षा महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी स्थिति उनके सामने साफ रखें और बताएं कि इस समय किन कामों में आपका ध्यान लगा हुआ है। बृहस्पति के प्रभाव से आप दूसरों को सलाह देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार सामने वाले को सलाह की नहीं, बल्कि आपके साथ और सहयोग की जरूरत हो सकती है। परिवार की हर समस्या खुद सुलझाने का दबाव ना लें। पार्टनर के साथ बैठकर तय करें कि कौन-सी जिम्मेदारी किस तरह बांटी जा सकती है। एक-दूसरे की बात समझने से तनाव कम होगा।

मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और भाग्य का कारक माना जाता है। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का प्रभाव आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। करियर में तरक्की की कोशिशों के बीच पारिवारिक जरूरतें और अतिरिक्त काम चुनौती बन सकते हैं, वहीं आर्थिक मामलों में भी बजट संभालना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, करियर में तरक्की और आर्थिक परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 3 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में तरक्की की इच्छा बनी रहेगी, लेकिन नई जिम्मेदारियां आपकी राह में रुकावट बन सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को पुराने कामों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। ऐसे में अपने समय और क्षमता का सही आकलन करना जरूरी होगा। कारोबारियों को भी रोजमर्रा के कामों के बीच आगे की योजना बनाने के लिए कम समय मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। बृहस्पति का प्रभाव आपको ज्ञान और अनुभव के आधार पर फैसले लेने की प्रेरणा देगा। दिन की शुरुआत में जरूरी कामों की सूची बनाएं और सबसे पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी करें। नया काम मिलने पर उसे पूरा करने के लिए कितना समय चाहिए, यह स्पष्ट बताएं।

मूलांक 3 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में परिवार की बढ़ती जरूरतें आपका बजट बिगाड़ सकती हैं। घर के खर्चों और अपनी भविष्य की योजनाओं के बीच तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसे में जरूरी भुगतानों और नियमित खर्चों का हिसाब पहले तैयार करें। अगर किसी नई जिम्मेदारी के कारण अतिरिक्त रकम खर्च होने वाली है तो उसे बजट में शामिल करें। निवेश या बचत के लिए तय की गई राशि को बिना सोचे-समझे खर्च ना करें। परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करनी पड़े तो अपनी स्थिति भी ध्यान में रखें। हर जरूरत तुरंत पूरी करना संभव नहीं होता। अपनी आर्थिक सीमा स्पष्ट रखने से आगे चलकर अनावश्यक दबाव से बच सकेंगे।

मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। दिनभर भागदौड़ रहने से थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। कई बार एक काम खत्म होते ही दूसरे की चिंता शुरू हो जाएगी, जिससे आराम का समय भी कम पड़ सकता है। ऐसे में काम के बीच छोटे विराम जरूर लें। कुछ मिनट शांत बैठें और खुद को दोबारा तरोताजा होने का मौका दें। अधूरे कामों को लेकर लगातार सोचने के बजाय उनकी सूची बनाकर रखें। फिलहाल हर काम को अपनी उम्मीद के मुताबिक पूरा करने का दबाव ना लें। अपनी क्षमता के अनुसार दिनचर्या बनाएं और पर्याप्त आराम करें। याद रखें, जिम्मेदारियां निभाने के लिए खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है।