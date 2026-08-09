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मूलांक 3 राशिफल 9 अगस्त 2026: गुरु के चलते वापस ट्रैक पर आएगी लव लाइफ, पढ़ें आज का अंकराशिफल

By Anita Baranwal
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मूलांक 3 वालों पर आज गुरु यानी जूपिटर मेहरबान रहने वाले हैं। इसके चलते कई चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। वहीं कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पढ़ें मूलांक 3 के लिए आज का अंक राशिफल।

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मूलांक 3 आज का अंक राशिफल

मूलांक 3 अंकराशिफल 9 अगस्त 2026: सुबह का रूटीन जितना सधा रहेगा, आपका पूरा दिन उतना ही खुला और सहज चलेगा। उठते ही भागदौड़ के बजाय दो मिनट मन को समेटकर दिन की रूपरेखा बना लें। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति आपको समझदारी, भरोसा और लोगों को जोड़ने की क्षमता देते हैं। इसी कारण बातचीत, मेलजोल और नए परिचय में अच्छा असर छोड़ने के योग बन रहे हैं। 9 अगस्त 2026 को मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की ऊर्जा भी सक्रिय है, इसलिए लोगों से जुड़ाव सिर्फ औपचारिक नहीं रहेगा, उसमें काम की बात और आगे बढ़ने का संकेत भी छिपा हो सकता है। किसी की सलाह, निमंत्रण या हल्की सी चर्चा आगे लाभ देने वाली दिशा दिखा सकती है।

मूलांक 3 लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बढ़ाने वाला दिन बन सकता है। बृहस्पति का असर आपको समझाने से ज्यादा समझने की तरफ ले जाएगा, और यही बात प्रेम संबंध में मिठास बढ़ा सकती है। जो लोग किसी नए जुड़ाव की शुरुआत में हैं, उन्हें सामने वाले का स्वभाव जानने का अच्छा मौका मिल सकता है। परिवार में भी बातचीत नरम और सहयोगी रह सकती है। अगर हाल में किसी से दूरी बनी थी, तो सहज तरीके से बात शुरू करना बेहतर रहेगा। दिखावे से नहीं, साफ नीयत से बोला गया छोटा वाक्य भी असर कर सकता है।

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मूलांक 3 करियर राशिफल

कामकाज में लोगों के साथ तालमेल आपकी बड़ी ताकत बन सकता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टीचिंग, काउंसलिंग, सेल्स, मैनेजमेंट या टीम से जुड़े कामों में आपकी बात सुनी जा सकती है। बृहस्पति नियम और सही दिशा देता है, इसलिए केवल बोलना नहीं, ठोस बात रखना जरूरी रहेगा। 9 का दोहरा प्रभाव लक्ष्य के प्रति जोश बढ़ाता है, इसलिए आप किसी पुराने आइडिया को आगे बढ़ाने का मन बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ग्रुप स्टडी, चर्चा या किसी शिक्षक से सीधी सलाह फायदेमंद रह सकती है। करियर में नेटवर्किंग से रास्ता खुल सकता है, लेकिन वादा वही करें जिसे निभा सकें।

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मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में हल्की राहत या छोटा लाभ मिलने की संभावना है। यह लाभ सीधे आय, बचत, किसी रुकी रकम की याद दिलाने या सही संपर्क के जरिए अवसर के रूप में सामने आ सकता है। बृहस्पति विस्तार देता है, पर साथ में नियम भी मांगता है। इसलिए लेनदेन लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। सामाजिक मेलजोल में खर्च बढ़ सकता है, पर हर निमंत्रण या ऑफर पर तुरंत हामी भरना जरूरी नहीं है। जरूरी और उपयोगी चीज को पहले रखें।

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मूलांक 3 स्वास्थ्य राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की गति तेज रह सकती है। लगातार लोगों से मिलना या बात करना थकान दे सकता है, भले आपको शुरू में पता न चले। सुबह गुनगुना पानी और कुछ मिनट शांत बैठना अच्छा रहेगा। अगर दिन भर बाहर की भागदौड़ हो, तो शाम को हल्का खाना और थोड़ी धीमी चाल से टहलना राहत देगा। गले और कंधों में जकड़न महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: हर नई पहचान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा तुरंत न करें। सामाजिक माहौल में अपनी सीमा साफ रखें। आधी जानकारी पर किसी के लिए सिफारिश करने से बचें।

आज की सलाह: अच्छे संबंध बनाएं, पर अपनी बात साफ और सधी रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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