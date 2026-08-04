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मूलांक 3 राशिफल 4 अगस्त 2026: आज मन रहेगा अस्थिर, लेकिन संयम दिलाएगा सफलता

By Anita Baranwal
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मूलांक 3 राशिफल 4 अगस्त 2026: आज मन अस्थिर रह सकता है, लेकिन संयम सफलता दिलाएगा। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल। बृहस्पति की कृपा से ठंडे दिमाग से फैसला लें।

mulank 3 daily horoscope 4 august 2026
मूलांक 3 राशिफल 4 अगस्त 2026

4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 3 वालों के लिए थोड़ी सावधानी और संयम का दिन है। मन एक जगह टिकाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बड़े फैसले या लंबी बहस से थोड़ा फासला रखना बेहतर रहेगा। बृहस्पति आपको ज्ञान और सही दिशा देता है, लेकिन आज भीतर का शोर ज्यादा रह सकता है। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर दिन को नियम जिम्मेदारी और व्यवहारिकता की तरफ ले जा रहा है। मन भटके तो भी दिनचर्या पकड़कर चलने से काम बनेगा। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। थोड़ी देर रुककर बोलेंगे तो बात संभलेगी।

मूलांक 3 का लव राशिफल

आज रिश्तों में असली परेशानी बात से ज्यादा उसके टलने से बन सकती है। आप किसी जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाने की बजाय चुप रहना चाह सकते हैं, क्योंकि मन पहले से भरा हुआ लग सकता है। बृहस्पति रिश्तों में ईमानदारी की राह दिखाता है, इसलिए आधी बात कहकर पीछे हटना ठीक नहीं है। साथी या घर के सदस्य को आपकी दूरी खल सकती है। स्वर शांत रखें और बात छोटे वाक्यों में करें तो तनाव कम होगा। किसी पुराने मतभेद को उसी समय सुलझाने की जिद ना करें। पहले भरोसे का माहौल बनाएं। संयम रखने से रिश्ते ज्यादा सहज रहेंगे और गलतफहमी बढ़ने से बच जाएगी।

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मूलांक 3 का करियर राशिफल

कामकाज और पढ़ाई में मन उचटने की स्थिति बन सकती है। लंबे नोट्स भारी रिपोर्ट या ज्यादा सोच मांगने वाले टास्क थकाने वाले लग सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में चर्चा हो सकती है और आपसे साफ राय मांगी जा सकती है। जो बात आप जानते हैं, उसे सरल तरीके से समझाना ज्यादा कारगर रहेगा। ऑफिस में मीटिंग प्लानिंग या टीम को गाइड करते समय शब्द सोचकर चुनें। 4 का दोहरा असर ढांचा और नियम मांग रहा है, इसलिए काम को हिस्सों में बांटकर करें। एक साथ सब पकड़ने की कोशिश दबाव बढ़ा सकती है। संयम और व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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मूलांक 3 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज दिखावे से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मन अशांत होने पर लोग सुविधा के नाम पर बेवजह खर्च कर देते हैं, उससे बचना बेहतर रहेगा। अगर किसी फीस घर के खर्च या पढ़ाई से जुड़ी रकम पर बात हो, तो हिसाब साफ रखें। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, इसलिए उदारता स्वभाव में रहती है पर हर जगह ढील देना जरूरी नहीं है। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का संकेत है कि लिखित रिकॉर्ड और तय रकम पर टिके रहना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और बाद में पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल

सिर भारी लगना मन जल्दी थकना या एक ही बात पर अटकना जैसी स्थिति रह सकती है। बहुत देर तक लगातार मानसिक काम न करें। बीच-बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। हल्का स्ट्रेच और खुली हवा में थोड़ी चाल आपके लिए ठीक रहेगी। बृहस्पति का संतुलित पक्ष तब अच्छा चलता है, जब शरीर और विचार दोनों को थोड़ी जगह मिले। नियमित पानी पीना और हल्का भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। मन को बार-बार शांत करने की कोशिश करें, तो थकान कम लगेगी और दिन ज्यादा सहज बीतेगा। संयम रखने से शरीर और मन दोनों को राहत मिलेगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: गंभीर बात को बार बार टालने से दूरी बढ़ सकती है। अधूरे मन से दी गई सलाह उलझन बढ़ा सकती है। बच्चों की पढ़ाई या घर के नियम पर कठोर निष्कर्ष तुरंत ना दें।

आज की सलाह: पहले मन समेटें, फिर ही कोई जरूरी बात आगे बढ़ाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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