मूलांक 3 राशिफल 3 नवंबर: आपकी समझदारी से सुलझेंगे विवाद, रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन
मूलांक 3 राशिफल 3 नवंबर 2026: गुरु, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज आपकी समझदारी से पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
बृहस्पति का असर आपको लोगों के बीच संतुलन बनाने की भूमिका में ला सकता है। जहां माहौल उलझा हो, वहां आप बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यह स्वभाव आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि लोग आपकी नीयत और समझ पर भरोसा कर सकते हैं। 3 नवंबर 2026 का मूलांक 3 आपके शब्दों को वजन देता है, जबकि भाग्यांक 6 मेलजोल, अपनापन और सौहार्द को आगे लाता है। इसलिए दिन की ऊर्जा केवल अपने काम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि आपके कारण आसपास का माहौल कितना सहज बनता है। हर बात में बीच बचाव जरूरी नहीं है। जहां सीमा चाहिए, वहां साफ रुख रखना भी उतना ही जरूरी रहेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और खिंचाव कम करने की इच्छा दोनों साथ चल सकती हैं। अगर कुछ दिनों से दूरी, रूखापन या गलतफहमी बनी हुई है, तो बात फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। बृहस्पति आपको समझदारी से बोलना सिखाता है, इसलिए समझाने के बजाय सुनने पर जोर दें। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा, पर सामने वाले की सुविधा भी देखें। परिवार में आपसे सुलह कराने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा करें, लेकिन किसी एक पक्ष का बोझ अपने ऊपर ना लें। स्नेह जताना जरूरी है, साबित करना नहीं।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन सामने हो तो आप टीम में तनाव कम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। यही आपकी ताकत रहेगी। मूलांक 3 होने से आपकी प्रस्तुति, समझाने का तरीका और प्लान साफ रखने की क्षमता उभरती है। भाग्यांक 6 इस बात पर जोर देता है कि काम केवल पूरा ही ना हो, साथ काम करने वालों के साथ तालमेल भी बना रहे। ऑफिस में किसी अटकी मीटिंग, रिपोर्ट या जिम्मेदारी को आप संवाद से आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी, चर्चा और नोट्स शेयर करना मददगार रहेगा। बस एक बात ध्यान रखें। सबकी मदद करते करते अपना मुख्य काम पीछे ना छोड़ें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में नरमी दिखाते समय हिसाब भी साथ रखें। किसी अपने की जरूरत सुनकर तुरंत मदद करने का मन बन सकता है, लेकिन अपनी सीमा साफ रखना बेहतर रहेगा। बृहस्पति उदार बनाता है, पर नियम भी सिखाता है। इसी संतुलन की जरूरत है। घर, सुविधा या किसी छोटे सेलिब्रेशन पर खर्च की संभावना बन सकती है। रकम भले बहुत बड़ी ना हो, फिर भी कुल जोड़ देखकर चलें। लेन देन में बात मीठी रखें, पर शर्तें साफ रखें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
दूसरों का माहौल संभालते संभालते आपकी अपनी ऊर्जा नीचे जा सकती है। इसका असर कंधों के भारीपन, हल्की थकान या मन के बिखराव में दिख सकता है। बीच बीच में दो मिनट के लिए चुप बैठना फायदेमंद रहेगा। मीठा या चाय के सहारे खुद को चलाने की आदत बढ़े तो उसे सीमित करें। शाम को हल्की वॉक या खुले में थोड़ी देर बैठना मन को बराबरी पर ला सकता है।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी बुद्धि और सौम्यता से वातावरण को खुशहाल बनाने का है। आज आपका शुभ अंक 9 है एवं शुभ रंग पीला, गुलाबी और हल्का बैंगनी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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