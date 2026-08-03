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मूलांक 3 राशिफल 3 अगस्त 2026: करियर में मिल सकती है बड़ी सीख, सीनियर की सलाह को हल्के में ना लें

By Anita Baranwal
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मूलांक 3 राशिफल 3 अगस्त 2026: करियर में बड़ी सीख मिल सकती है, इसलिए सीनियर की सलाह को हल्के में ना लें। जानिए आज का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल। बृहस्पति की कृपा से सही दिशा मिलेगी, बस संतुलित ढंग से बात रखें।

mulank 3 daily horoscope 3 august 2026
मूलांक 3 राशिफल 3 अगस्त 2026

3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 3 वालों के लिए सोच-समझकर बात रखने और सही सलाह अपनाने का दिन है। आपके भीतर साफ सोच रहेगी लेकिन सामने वाले की तैयारी उतनी ना हो तो बात अटक सकती है। बृहस्पति का असर आपको ज्ञान भरोसा और सही दिशा चुनने की समझ देता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 होने से सलाह शिक्षा और करियर से जुड़ी बातचीत खास महत्व ले सकती है। किसी दोस्त से बातचीत में भी काम की जानकारी या नया नजरिया मिल सकता है। सीनियर की बात को हल्के में ना लें। अपनी बात में वजन रहेगा बस उसे संतुलित ढंग से रखना बेहतर रहेगा।

मूलांक 3 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी सलाह देने की आदत ज्यादा दिख सकती है। नीयत अच्छी होगी पर हर व्यक्ति उसी पल मार्गदर्शन नहीं चाहता। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य को पहले पूरा बोलने दें फिर अपनी बात रखें। अगर किसी करीबी दोस्त से करियर या भविष्य को लेकर चर्चा हो तो तुलना की जगह सहयोग का भाव रखें। बृहस्पति आपको सच्चाई और नैतिकता की राह देता है इसलिए रिश्तों में साफ बात फायदा दे सकती है। बस यह ध्यान रखें कि समझाना और हुक्म देना अलग बातें हैं। आज नरम लहजे में बात रखने से गलतफहमी कम होगी और रिश्ते ज्यादा सहज बनेंगे। सिंगल लोग भी अपनी बात संयम से रखें तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

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मूलांक 3 का करियर राशिफल

कामकाज के मोर्चे पर महत्वपूर्ण चर्चा सामने आ सकती है। किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग इंटरव्यू जैसे माहौल या करियर दिशा पर गंभीर बात बनने के संकेत हैं। यहां आपकी तैयारी और सोच दोनों काम आएंगी। दिन की 3 वाली ऊर्जा बोलने समझाने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकती है। बृहस्पति का स्वभाव नियम और ज्ञान से जुड़ा है इसलिए सीनियर टीचर या अनुभवी व्यक्ति की राय लेने से फायदा हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय गाइडेंस लेने का है। अगर कई विकल्प सामने हों तो नाम या चमक से ज्यादा विषय उपयोग और आगे की राह देखें। आपके फैसले ठीक रह सकते हैं बशर्ते आधार मजबूत हो। आज सीनियर की सलाह को ध्यान से सुनें और फिर अगला कदम तय करें।

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मूलांक 3 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो सकती है। करियर से जुड़ी किसी तैयारी फॉर्म ट्रेनिंग या प्रोफेशनल जरूरत पर खर्च का विचार बन सकता है। यह खर्च बेकार नहीं होगा लेकिन पहले उसकी उपयोगिता तौलना जरूरी रहेगा। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 विस्तार की ओर ले जाते हैं इसलिए एक साथ कई विकल्प अच्छे लग सकते हैं। यहीं ठहरकर चुनना समझदारी होगी। किसी जानकार की सलाह लेकर ही बड़ा आर्थिक कदम तय करें। उधार के छोटे मामलों में भी बात लिखित या साफ शब्दों में रखें। आज जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। सोच-समझकर फैसला लेने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और बाद में पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल

दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर में हल्की थकान महसूस हो सकती है भले काम बहुत भारी ना हो। गर्दन और कंधों में जकड़न जैसी स्थिति बन सकती है खासकर जब आप लंबे समय तक बैठकर सोचते या लिखते रहें। बीच-बीच में खड़े होकर शरीर ढीला करें। हल्का स्ट्रेच और कुछ देर खुली हवा में टहलना अच्छा रहेगा। बृहस्पति का संतुलित स्वभाव तभी साथ देता है जब दिनचर्या बहुत बिखरी ना हो। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और मन को ज्यादा उलझनों में ना उलझाएं। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को स्थिर रखने में मदद करेंगी और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: सीनियर की बात बीच में काटना नुकसान कर सकता है। दोस्त की उपलब्धि से अपनी राह ना बदलें। आधी जानकारी पर करियर का निष्कर्ष ना बनाएं।

आज की सलाह: सलाह सुनकर ही अपने अगले कदम की रूपरेखा तय करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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