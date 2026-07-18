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मूलांक 3 राशिफल 18 जुलाई 2026: करियर में आज धैर्य की जरूरत, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार

By Anita Baranwal
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मूलांक 3 का 18 जुलाई 2026 राशिफल: प्रमोशन और सफलता में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल पढ़ें और जानें क्या कहता है आपका दिन। धैर्य और सही प्रयास से आगे बढ़ने का समय।

मूलांक 3 राशिफल 18 जुलाई 2026: करियर में आज धैर्य की जरूरत, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार

18 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 3 वालों के लिए थोड़ा धैर्य रखने और जमीन पर टिककर काम करने का दिन है। मन बड़े लक्ष्यों की ओर भाग रहा है, लेकिन अभी छोटे-छोटे कामों को पूरा करना ज्यादा जरूरी रहेगा। बृहस्पति आपको समझ और विस्तार दे रहा है, जबकि मूलांक 9 बेचैनी बढ़ा सकता है। भाग्यांक 8 आपको याद दिला रहा है कि जिम्मेदारियां पहले निभानी होंगी। प्रमोशन या बड़े मौके की उम्मीद थोड़ी देरी से पूरी हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

मूलांक 3 का लव राशिफल

आज प्रेम और रिश्तों में अपनी सलाह देने की आदत थोड़ी संभलकर रखनी होगी। सामने वाले को कभी-कभी सिर्फ सुनने वाला साथ चाहिए होता है, समाधान नहीं। अगर पार्टनर या परिवार की कोई बात खल रही है, तो पहले पूरी सुन लें। सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। परिवार में बच्चों या बुजुर्गों से जुड़ी बात हो तो उनकी भावना समझकर जवाब दें। आज नरम व्यवहार और ध्यान से सुनने की क्षमता रिश्तों को मजबूत बनाएगी।

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मूलांक 3 का करियर राशिफल

करियर में आज प्रमोशन या बड़े मौके की उम्मीद थोड़ी देरी से पूरी हो सकती है। बृहस्पति आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन भाग्यांक 8 नियमित मेहनत और जिम्मेदारी पर जोर दे रहा है। ऑफिस में जो छोटे काम लग रहे हैं, उन्हें भी पूरी ईमानदारी से निपटाएं। कोई काम अधूरा छोड़ने या सिर्फ बातों से प्रभाव बनाने की कोशिश ना करें। छात्रों को दिखावे वाली तैयारी छोड़कर सिलेबस और रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। आज की मेहनत भले तुरंत नजर ना आए, लेकिन लंबे समय में आपको मजबूत बनाएगी।

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मूलांक 3 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकता है। बृहस्पति सोच को बड़ा कर देता है, इसलिए भविष्य की कमाई मानकर खर्च तय ना करें। कोई नया ऑफर या योजना आकर्षक लगे तो पहले पूरी डिटेल जांच लें। साझा खर्च या दोस्त के साथ प्लान हो तो हिसाब पहले साफ कर लें। छोटे-छोटे खर्चों का ध्यान रखें, वरना महीने के अंत में दिक्कत हो सकती है। आज की कमाई सामान्य रहेगी, लेकिन सावधानी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल

आज दिमाग में कई योजनाएं चलने से थकान और हल्का तनाव महसूस हो सकता है। कंधे, गर्दन या आंखों में दबाव बढ़ सकता है। ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने से बचें। बीच-बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। भोजन में हल्का और सात्विक खाना लें, ज्यादा मीठा या तला-भुना कम करें। मन भारी हो तो कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। आज शरीर को आराम देने और तनाव कम करने पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

आज का दिन मेहनत और धैर्य का है। प्रमोशन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपकी लगातार कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी। संतुलित रहकर आगे बढ़ें, तो आने वाले समय में अच्छे नतीजे मिलेंगे।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: बड़ी बात कहकर छोटा काम अधूरा ना छोड़ें। दोस्त से तुलना मन गिरा सकती है। पद की उम्मीद में जिम्मेदारियां हल्की ना लें।

आज की सलाह: ऊंची उड़ान से पहले रोजमर्रा की नींव मजबूत कीजिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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