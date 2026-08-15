मूलांक 3 राशिफल 15 अगस्त: आज ऑफिस मीटिंग में ना करें ये गलती, पढ़ें अंक राशिफल
Mulank 3 Ank Jyotish 15 August 2026: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 15 अगस्त का दिन कैसा होगा? जानें सारी डिटेल्स। साथ में जानें अपना शुभ रंग और अंक।
Mulank 3 Daily Horoscope 15 August 2026: घर या काम की किसी पुरानी योजना को आगे बढ़ाने का मन बन सकता है। बृहस्पति आपको सोच को दिशा देने, वचन निभाने और सही सलाह चुनने की समझ देता है। 15 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 आपकी योजनाओं में जिम्मेदारी और लोगों के प्रति संवेदनशीलता जोड़ रहे हैं। अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे, उन पर छोटे लेकिन पक्के कदम लेने का समय है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से राय लेने पर रास्ता साफ हो सकता है। केवल बड़े नतीजे की चिंता में शुरुआत न रोकें। नियम बनाकर काम करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी बात कहें, पर हर व्यक्ति को अपने ढंग से आगे बढ़ने की जगह भी दें।
मूलांक 3 लव राशिफल
रिश्तों में आपके शब्द भरोसा पैदा कर सकते हैं, बशर्ते बात और व्यवहार में एकरूपता रहे। पार्टनर से भविष्य की किसी जिम्मेदारी, घर के काम या साझा लक्ष्य पर खुलकर चर्चा हो सकती है। अपनी पसंद थोपने के बजाय उनकी सुविधा भी समझें। परिवार में किसी को आपके मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो सकती है। सलाह देते समय आदेश का भाव न आने दें। पुराने वादे पूरे करने की कोशिश रिश्तों में गर्माहट बढ़ाएगी। छोटी बातों पर निर्णय साथ मिलकर लेना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में आपकी तैयारी और साफ तर्क लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपको बड़ी तस्वीर समझने में मदद देगा, लेकिन काम को चरणों में बांटना जरूरी रहेगा। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट, आवेदन या सीखने का लक्ष्य फिर से गति पकड़ सकता है। सहकर्मियों को केवल दिशा बताने के बजाय उनकी भूमिका भी स्पष्ट करें। बिजनेस में दिए गए समय और गुणवत्ता के वादे निभाना आपकी साख मजबूत करेगा। छात्रों को पढ़ाई का साप्ताहिक प्लान बनाकर कठिन विषय से शुरुआत करनी चाहिए। ज्ञान तभी लाभ देगा, जब उसे नियमित अभ्यास में उतारेंगे।
मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल
वित्तीय फैसलों में लक्ष्य स्पष्ट रखने से अनावश्यक उलझन कम होगी। आय बढ़ाने के लिए किसी कौशल, पढ़ाई या काम की गुणवत्ता पर खर्च करने का विचार उपयोगी हो सकता है। फिर भी किसी योजना के अनुमानित लाभ को लिखित जानकारी से समझ लें। परिचित के कहने पर साझेदारी या बड़ी खरीदारी तय करने से पहले अपनी जरूरत देखें। पुराने बकाया, बिल या सदस्यता की तारीख जांचना ठीक रहेगा। बचत के लिए एक निश्चित राशि अलग रखने की आदत आपके बड़े लक्ष्य के काम आ सकती है।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
लक्ष्यों को लेकर लगातार सोचने से कंधों और जबड़े में जकड़न महसूस हो सकती है। काम शुरू करने से पहले दो मिनट हल्का स्ट्रेच करें। बैठकर पढ़ने या लिखने के दौरान पीठ को सहारा दें। बहुत देर तक एक ही काम में लगे रहने के बजाय बीच में थोड़ी चाल चलें। मन पर दबाव हो तो अगले तीन काम लिखकर एक ही काम पूरा करें। इससे ऊर्जा बिखरेगी नहीं और आराम भी मिलेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरा वादा करके नई जिम्मेदारी न लें। मीटिंग में बिना तथ्य के दावा न करें। साझा लक्ष्य पर अपनी राय अकेले अंतिम न मानें।
आज की सलाह: पुराने वादे पूरे करके अपने लक्ष्य को ठोस दिशा दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र