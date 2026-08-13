मूलांक 3 राशिफल 13 अगस्त 2026: गुरु आज देंगे लाभ, ना करें इस बात की जल्दबाजी
Mulank 3 Ank Jyotish 13 August 2026: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु है। जानें आज का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Mulank 3 Daily Horoscope 13 August 2026: जरा संभलकर चलिए। अपनी बात सही मान लेने की आदत इस समय आपको छोटा नुकसान दे सकती है। 13 अगस्त 2026 में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की दोहरी ऊर्जा आपको याद दिला रही है कि केवल बड़ा सोच लेना काफी नहीं, उसे सही ढांचे में रखना भी जरूरी है। बृहस्पति आपको ज्ञान, भरोसा और सलाह देने की ताकत देता है, लेकिन इस दिन वही ताकत तब काम आएगी जब आप पहले तथ्य देखेंगे, फिर राय बनाएंगे। लोगों से बात करते समय खासकर फोन पर बातचीत में जल्दी निष्कर्ष न निकालें। सामने वाला आधी बात कहे तो बाकी खुद से न जोड़ें. सोच में थोड़ा बदलाव लाना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है।
मूलांक 3 लव राशिफल
रिश्तों में उपदेश देने के बजाय काम की बात कहिए। बृहस्पति का असर आपको सही समझ देता है, पर हर सही बात उसी समय बोलना जरूरी नहीं होता। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बातचीत में लहजा बहुत फर्क डालेगा। अगर कोई बात बार बार खटक रही है, तो उसे नियम बनाकर मत थोपिए। पहले पूछिए कि सामने वाला क्या चाहता है। 4 की सख्त ऊर्जा के कारण आप रिश्तों में व्यवस्था चाहेंगे, लेकिन थोड़ा नरम तरीका अपनाने से तालमेल बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 करियर राशिफल
करियर के मामले में यही वह दिन है जब बड़े फैसले को थोड़ा रोककर दोबारा परखना समझदारी होगी। नई जॉब, रोल बदलने, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस समझौते में छोटी लाइनें भी ध्यान से पढ़ें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए आप आगे की तस्वीर जल्दी देख लेते हैं, मगर 4 की दिन ऊर्जा कहती है कि बारीकियां छोड़ीं तो बाद में मेहनत बढ़ सकती है। ऑफिस में किसी मीटिंग या फोन कॉल पर मिली जानकारी को तुरंत अंतिम न मानें। लिखित पुष्टि लें। पढ़ाई करने वालों के लिए लंबे चैप्टर को नियम बनाकर हिस्सों में बांटना ज्यादा असरदार रहेगा। सलाह तभी काम आएगी जब उसे रोज के अमल में लाया जाए।
मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में भरोसे से ज्यादा कागज और शर्तें देखें। कोई ऑफर, फीस, कमीशन या साझेदारी का हिस्सा सुनने में ठीक लगे, फिर भी पूरा हिसाब समझना बेहतर रहेगा। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर साफ बता रहा है कि छोटी गलती आगे भारी लग सकती है। बृहस्पति के कारण आप बड़े लाभ की सोच सकते हैं, लेकिन इस समय संतुलित कदम ज्यादा ठीक रहेंगे। उधार, एडवांस या मौखिक वादा करते समय बात को साफ शब्दों में तय करें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा इस समय सोच की थकान असर दिखा सकती है। सिर भारी लगना, गर्दन में जकड़न या एक ही बात पर मन अटकना संभव है। अपने दिन में दस मिनट चुप बैठकर अगले काम लिख लें। इससे बृहस्पति की बिखरी सलाह दिशा पकड़ेगी। मीठी चाय या कॉफी पर बार बार टिके रहने के बजाय बीच में सादा पानी लें। बैठने की मुद्रा भी ठीक रखें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: फोन पर सुनी बात को पूरा सच मानकर प्रतिक्रिया न दें। करियर या बिजनेस कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। सलाह देते समय सामने वाले की स्थिति भी समझें।
आज की सलाह: बड़ा फैसला लेने से पहले तीन बारीक बातें जरूर जांचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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