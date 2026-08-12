मूलांक 3 राशिफल 12 अगस्त 2026: मीठी बातों में आकर ना करें ये गलती, पढ़ें विस्तृत राशिफल
3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। आज मूलांक 3 वालों को कुछ बातों को लेकर पहले से अलर्ट रहना है। वहीं लोगों की मीठी बातों में आकर हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें।
Mulank 3 Horoscope Today: घर और काम दोनों जगह आप छोटी छोटी बातों में भी सलीका, संतुलन और अच्छा माहौल ढूंढेंगे। कमरे की सजावट हो, बात करने का तरीका हो या किसी मीटिंग का माहौल, आपकी नजर बारीकी पकड़ सकती है। बृहस्पति का असर आपको समझदार, विनम्र और मार्गदर्शक बनाता है, इसलिए लोग आपकी राय सुनना चाहेंगे। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 आपकी बात में भरोसा और विस्तार दोनों जोड़ रहा है। ऐसे में दोस्त से बातचीत भी सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कोई काम की सलाह या दिल की बात निकल सकती है। जहां नरमी और समझदारी चाहिए, वहां आपकी मौजूदगी फर्क डाल सकती है।
मूलांक 3 लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन दिखाने का तरीका आपके लिए अहम रहेगा। आप चाहेंगे कि बात सिर्फ सही न हो, ढंग से भी कही जाए। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर शांत बात करना फायदेमंद रह सकता है। अगर किसी पुराने मनमुटाव में ठंडापन आ गया था, तो उसे सहज तरीके से खोलना बेहतर रहेगा। बृहस्पति नियम और मर्यादा का ग्रह है, इसलिए अपनी बात रखते समय सम्मान बना रहेगा तो तालमेल मजबूत होगा। किसी दोस्त की कही बात भी रिश्ते का नजरिया साफ कर सकती है।
मूलांक 3 करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपका प्रस्तुतिकरण असरदार रह सकता है। जहां समझाना, सिखाना, जोड़ना या बातचीत से रास्ता निकालना हो, वहां आपकी पकड़ दिखेगी। मीटिंग, क्लाइंट चर्चा, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट समझाने या ग्रुप स्टडी जैसे कामों में विनम्रता आपके पक्ष में जा सकती है। बृहस्पति ज्ञान और भरोसे का ग्रह है, इसलिए आधी तैयारी के बजाय साफ और ठोस बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 की दोहरी ऊर्जा आपको लोगों से जोड़ती है, लेकिन दिखावे से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो लाभ की संभावना बढ़ेगी। स्टूडेंट्स लिखित उत्तर और प्रेजेंटेशन को साफ सुथरा रखें।
मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में उपयोग और सौंदर्य दोनों साथ चल सकते हैं। घर, कपड़ों, गिफ्ट या काम की प्रस्तुति पर खर्च करने का मन बन सकता है। खर्च गलत नहीं है, लेकिन यह देख लें कि चीज जरूरत की है या सिर्फ मन भाने वाली। किसी साझा भुगतान या दोस्त के साथ बिल बांटने में स्पष्टता रखें। बृहस्पति का स्वभाव संतुलित निर्णय का है, इसलिए रकम से ज्यादा उसकी उपयोगिता देखें। समझदारी से किया गया छोटा खर्च भी संतोष दे सकता है।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
मन प्रसन्न रहे तो शरीर भी हल्का लगता है, लेकिन बाहरी माहौल बहुत बिखरा हो तो बेचैनी बढ़ सकती है। अपने आसपास की जगह थोड़ी व्यवस्थित रखें। इससे ध्यान भी टिकेगा। गले और आवाज पर हल्का दबाव महसूस हो तो ठंडा गरम एक साथ लेने से बचें। शाम के समय धीमे संगीत या कुछ मिनट शांत बैठना मन को संतुलित कर सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: सिर्फ अच्छी पैकिंग देखकर किसी बात पर सहमति न दें। दोस्त की राय को अंतिम सच मानने की भूल न करें। मीठी बात में अपनी शर्तें दबने न दें।
आज की सलाह: सलीके के साथ कही गई बात ज्यादा दूर तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र