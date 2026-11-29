मूलांक 3 वालों को फैसला लेने के लिए अच्छा दिन, पढ़ें 29 नवंबर का अंक राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए 29 नवंबर 2026 का दिन कैसा रहने वाला है? यहां पढ़ें लव से लेकर करियर, मनी और हेल्थ के बारे में।
मन साफ रहेगा और आप किसी बात की बारीकी जल्दी समझेंगे। शब्दों, विचारों या बातचीत से जुड़े काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी और उत्पादक दिन है। अपनी राय रखने, फैसला लेने और किसी सहमति तक पहुंचने के लिए दिन अच्छा है। 29 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके अंक 3 का मित्र है और भाग्यांक 5 संवाद की इस थीम को बल देता है। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और समझाकर बात रखने का गुण यहां काम आएगा। दोस्त से बातचीत में किसी विचार का ऐसा पहलू सामने आएगा, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया था। अपनी समझ पर भरोसा रखें। हर बात का लंबा जवाब देने का दबाव न लें।
मूलांक 3 लव राशिफल
दिल की बात को सही शब्द देना आसान रहेगा। पार्टनर के साथ किसी साझा विषय पर राय मिलाने और सहमति बनाने के लिए दिन अनुकूल है। बृहस्पति से जुड़ा भरोसा बातचीत को खुलापन देगा, लेकिन चर्चा को सलाह देने की कक्षा न बनाएं। सामने वाले के अनुभव में भी जगह रखें। परिवार में किसी फैसले पर विचार रखना हो तो अपना कारण सरल ढंग से बताएं। हर सवाल का उत्तर तुरंत देना आपका जिम्मा नहीं है। जहां बात अधूरी हो, वहीं से संवाद आगे बढ़ाएं।
मूलांक 3 करियर राशिफल
लेखन, पढ़ाने, संपादन, मार्केटिंग या संवाद से जुड़े पेशों में दिन खास तौर पर उत्पादक है। विचार साफ होंगे और उन्हें क्रम से रखना आसान रहेगा। ऑफिस में प्रस्ताव समझाने, मीटिंग में राय देने या काम की शर्तों पर सहमति बनाने के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस की चर्चा में अपने प्रस्ताव का उद्देश्य पहले बताएं। बृहस्पति का ज्ञान तभी उपयोगी होगा जब आपकी बात दूसरों को समझ आए। विद्यार्थियों के लिए उत्तर की रूपरेखा बनाकर लिखना अच्छा अभ्यास रहेगा। किसी कठिन विषय को अपने शब्दों में समझाएं। पेशेवर आगे बढ़ने की चर्चा में अपने काम के ठोस उदाहरण रखें।
मूलांक 3 आर्थिक राशिफल
आय, भुगतान या लेनदेन की शर्तों पर स्पष्ट बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। किसी आर्थिक सहमति से पहले रकम के साथ जिम्मेदारियां भी दर्ज करें। आपकी साफ समझ अलग विकल्पों को परखने में उपयोगी रहेगी। निवेश पर विचार करते समय उपलब्ध जानकारी और अपने उद्देश्य का मेल देखें। बृहस्पति का विस्तार वाला गुण बड़ी तस्वीर देखने में मदद करेगा, मगर अच्छी बातचीत को तय आर्थिक लाभ न मानें। किसी खर्च का फैसला लेते समय उसकी पूरी लागत पूछें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
विचार साफ रहने से अपनी दिनचर्या की जरूरतों को समझना आसान रहेगा। काम में अच्छी लय मिले तो भी लगातार बोलने या समझाने के बीच शांत गतिविधि के लिए जगह रखें। कुछ देर सहज चाल से टहलना एक विकल्प है। बृहस्पति से जुड़ी सीखने की रुचि का उपयोग अपनी आदतें समझने में करें। कौन सी गतिविधि आपको सहज लगती है, इसे नोट करें।
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शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: चर्चा को एकतरफा भाषण न बनने दें। मौखिक सहमति की शर्तें अधूरी न छोड़ें। विचार की स्पष्टता को आर्थिक लाभ की गारंटी न समझें।
आज की सलाह: अपना प्रस्ताव सरल शब्दों में रखकर सामने वाले की राय लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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