मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, अपने आप बनेगी पहचान
Today Number 3 Horoscope 28 July 2026: अगर मन में यह आए कि सामने वाला आपकी मेहनत नहीं देख रहा, तो नाराज होने के बजाय प्यार से कहें। कामकाज में आगे आने का मन रहेगा। पढ़ें मूलांक 3 वालों का आज का अंक राशिफल।
Mulank 3, Today Ank Rashifal 28 July 2026: थोड़ा संभलकर चलें, क्योंकि खुद को साबित करने की इच्छा आज कुछ ज्यादा तेज रह सकती है। आप चाहेंगे कि लोग आपकी बात नोटिस करें और आपके काम की चर्चा हो। यह बुरा नहीं है, बस दिखावे और असली योग्यता के बीच फर्क बनाए रखें। बृहस्पति का अंक 3 आपको ज्ञान, भरोसा और सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसी कारण नई ऊर्जा भी रहेगी और भीतर एक साफ उद्देश्य का भाव भी बन सकता है। 28 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपकी पहल बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 9 आपको बड़े काम और व्यापक सोच की तरफ ले जाता है। इसलिए अपनी बात ऊंची नहीं, मजबूत रखें। नियम के साथ चलेंगे तो आपकी पहचान अपने आप बनेगी।
मूलांक 3 वालों का लव राशिफल
रिश्तों में आप थोड़ा ज्यादा सराहना चाह सकते हैं। अगर मन में यह आए कि सामने वाला आपकी मेहनत नहीं देख रहा, तो नाराज होने के बजाय स्नेह से कहें। बृहस्पति का स्वभाव समझाने वाला है, इसलिए आपकी एक साफ और गर्मजोशी भरी बात दूरी घटा सकती है। परिवार में किसी छोटे सदस्य, खासकर बच्चों की पढ़ाई को लेकर राय पूछी जा सकती है। वहां डांट से ज्यादा मार्गदर्शन असर करेगा। पार्टनर से अपनी उम्मीदें रखें, पर उन्हें कसौटी पर न तौलें। अपनापन बढ़ेगा।
मूलांक 3 वालों का करियर राशिफल
कामकाज में आगे आने का मन रहेगा और यही बात आपको अलग पहचान दे सकती है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग या टीम को दिशा देने वाले काम में आपकी बात वजन पकड़ सकती है। बृहस्पति की ऊर्जा ज्ञान बांटने से बढ़ती है, इसलिए केवल खुद चमकने के बजाय दूसरों को साथ लेकर चलें। स्टूडेंट्स के लिए बच्चों की पढ़ाई वाला माहौल भी अहम रहेगा। अगर घर में किसी की पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो टाइम टेबल, विषयों की प्राथमिकता और दोहराव पर फोकस करें। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस में भरोसेमंद छवि बनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा।
मूलांक 3 वालों की आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सम्मान और सुविधा से जुड़ी खरीदारी का मन बन सकता है। कोई चीज केवल इसलिए न लें कि उससे आपकी छवि बेहतर लगे। अंक 3 के लोग कई बार उदार होकर जरूरत से ज्यादा खुल जाते हैं। इस समय वही उदारता सीमित रखनी ठीक रहेगी। अगर किसी को सलाह दे रहे हैं, तो उसके साथ पैसा जोड़ने से पहले शर्तें साफ रखें। छोटी बचत को भी हल्के में न लें। सोच समझकर किया गया खर्च मन को भी सुकून देगा।
मूलांक 3 वालों का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रह सकती है, पर लगातार सक्रिय रहने से शरीर अकड़ सकता है। कंधों, गर्दन या पीठ में जकड़न महसूस हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। बोलना, समझाना और लोगों में रहना ज्यादा हो तो गला भी थका हुआ लग सकता है। गुनगुना पानी और थोड़ी शांति फायदेमंद रहेगी। मन को स्थिर करने के लिए सुबह कुछ मिनट लिखकर दिन का इरादा तय करें। इससे बिखराव कम होगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: केवल तारीफ पाने के लिए बड़ी बात न कहें। बच्चों की पढ़ाई पर राय देते समय तुलना न करें। अधूरी जानकारी के साथ किसी योजना का वादा न करें।
आज की सलाह: पहचान चाहिए तो पहले काम की नींव मजबूत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र