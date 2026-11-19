मूलांक 3 राशिफल 19 नवंबर 2026: गंभीर चर्चा टालने से बनी रहेगी रिश्ते की उलझन
ऑफिस की गंभीर मीटिंग या बिजनेस की असहमति से बचने का मन रहेगा। चर्चा में शामिल हों तो अपनी ओर से तथ्य तैयार रखें। पेशेवर बढ़त के दबाव में तैयारी अधूरी न छोड़ें।
रफ्तार कुछ धीमी रहेगी और ध्यान टिकाने में मुश्किल होगी। दिमागी मेहनत वाले काम संभालना चुनौती बनेगा। रिश्तों की उलझन भी मन को परेशान रखेगी। गंभीर बातचीत या मतभेद से दूर रहने का मन होगा। 19 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक 3 का मित्र है। भाग्यांक 4 है और गुरुवार के स्वामी का अंक भी 3 है। यह संबंध अनुकूल होने पर भी दिन की एकाग्रता संबंधी चुनौती बनी रहेगी। आपके स्वामी बृहस्पति ज्ञान और सलाह से जुड़े हैं, लेकिन अपनी समझ को अमल में लाने के लिए काम छोटे हिस्सों में बांटना होगा। सब सुलझाने का दबाव भारी लगेगा। फिलहाल एक स्पष्ट सवाल चुनें और उसी का जवाब खोजें।
लव राशिफल
निजी रिश्तों में खिंचाव रहेगा और तालमेल बैठाना कठिन लगेगा। पार्टनर के साथ गंभीर विषय उठने पर आप बातचीत टालना चाहेंगे। यह झिझक समझ में आती है, फिर भी अधूरी बात उलझन बनाए रखेगी। चर्चा कठिन लगे तो उसके लिए दोनों की सहमति से अलग वक्त तय करें। बृहस्पति से जुड़ा सही सलाह देने का आग्रह रिश्ते में उपदेश का रूप ले सकता है। पहले पूछें कि सामने वाला समाधान चाहता है या अपनी बात कहना चाहता है। परिवार में हर मतभेद का फैसला आपको ही करना है, ऐसा दबाव न लें।
करियर राशिफल
पढ़ने और सोचकर काम करने में एकाग्रता टूटेगी। नौकरी में लंबी रिपोर्ट या पेचीदा निर्देश संभालना भारी लगेगा। काम को तीन छोटे चरणों में लिखें और पूरा होने पर निशान लगाएं। बच्चों की पढ़ाई में मदद करते समय एक बार में एक सवाल समझाएं। बार बार समझाना पड़े तो अपनी परेशानी उन पर न उतारें। बृहस्पति का ज्ञान तभी उपयोगी होगा जब समझाने का तरीका सरल होगा।
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आर्थिक राशिफल
बिखरे ध्यान के कारण आय और भुगतान का हिसाब समझना कठिन लगेगा। रकम दर्ज करते समय हर प्रविष्टि को मूल दस्तावेज से मिलाएं। साझा खर्च पर मतभेद की बात टालने का मन होगा, लेकिन अपनी सहमति स्पष्ट रखना उपयोगी रहेगा। निवेश का कोई नियम समझ न आए तो उसका सरल अर्थ पूछें। बृहस्पति से जुड़ा भरोसा यहां स्पष्ट जानकारी पर टिकना चाहिए। आर्थिक चर्चा असहज लगे तो प्रश्न पहले लिख लें, ताकि अहम बात छूट न जाए।
हेल्थ राशिफल
रिश्तों की परेशानी और लगातार सोचने की मांग से मानसिक थकान महसूस होगी। कठिन काम शुरू करने से पहले मेज से गैरजरूरी कागज हटा दें। एक ही काम सामने रहने से ध्यान संभालना आसान पड़ सकता है। बृहस्पति के नियमप्रिय स्वभाव को कठोर अपेक्षा न बनाएं। काम तय गति से न हो तो खुद को दोष देने से बचें। हल्की, परिचित गतिविधि के लिए थोड़ी जगह रखें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: गंभीर चर्चा टालने से रिश्ते की उलझन बनी रहेगी। बिखरे ध्यान में पेचीदा निर्देश छूटने का ध्यान रखें। सलाह देने से पहले सामने वाले की जरूरत पूछें।
आज की सलाह: कठिन काम छोटे हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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