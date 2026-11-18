मूलांक 3 राशिफल 18 नवंबर: पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस की चर्चा के लिए अच्छा दिन
मूलांक 3 वाले छात्र शिक्षक से आज के दिन आगे की पढ़ाई पर मार्गदर्शन लें। नौकरी और कारोबार में सलाह का संबंध अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से जोड़कर देखें।
करियर से जुड़ी कोई अहम बातचीत या पेशेवर सम्मेलन में भाग लेने का अवसर सामने आने की संभावना है। आपकी सोच साफ रहेगी और आप अच्छे फैसले लेंगे। दिन अपनी दिशा समझने और उपयोगी सलाह अपनाने के लिए अच्छा है। तारीख के मूलांक 9 से आपकी मित्रता और भाग्यांक 3 से सीधा मेल इस अनुकूलता का आधार है। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति ज्ञान और सही मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। इसलिए अपने वरिष्ठों से खुलकर सलाह मांगें और उनकी ठोस बातों को अमल में लें। हर जवाब पहले से मालूम होना जरूरी नहीं। जहां जानकारी कम हो, वहां सवाल पूछना आपकी तैयारी का हिस्सा होगा। अपनी समझ पर भरोसा भी बना रहेगा।
मूलांक 3 लव राशिफल
करियर की अगली दिशा को लेकर पार्टनर या परिवार के साथ बातचीत होगी तो आप अपनी बात साफ रखेंगे। काम से जुड़ी उम्मीदें और उलझनें साझा करना सहज रहेगा। बृहस्पति का भरोसे वाला गुण यहां काम आएगा। सामने वाले को बताएं कि वरिष्ठों की किस सलाह से आपको बात समझने में मदद मिली। रिश्ते के हर सदस्य से पेशेवर जवाब पाने की अपेक्षा न रखें। उनका भावनात्मक साथ भी मूल्यवान है। कोई साझा फैसला करना हो तो उससे जुड़ी अपनी प्राथमिकता स्पष्ट बताएं।
मूलांक 3 करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस की दिशा पर गंभीर चर्चा के लिए दिन अनुकूल है। किसी पेशेवर सम्मेलन या करियर संबंधी बातचीत की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपने सवाल तैयार रखें। वरिष्ठ से सिर्फ राय न मांगें, यह भी समझें कि उसे काम में कैसे उतारना है। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान तभी उपयोगी होगा जब आप उसे अपनी तैयारी से जोड़ेंगे। आपकी स्पष्ट सोच विकल्पों को परखने में मदद करेगी और फैसले अच्छे होंगे।
मूलांक 3 आर्थिक राशिफल
करियर की बातचीत में फीस, किसी पेशेवर कार्यक्रम का शुल्क या अन्य भुगतान का विषय आए तो उसका पूरा विवरण पूछें। स्पष्ट सोच पैसों से जुड़े विकल्प समझने में भी उपयोगी रहेगी। वरिष्ठों से मिली सलाह का आर्थिक पक्ष समझकर ही उसे अपनाएं। ऑनलाइन पेमेंट करते समय प्राप्तकर्ता का नाम और भुगतान का उद्देश्य मिलाएं। बृहस्पति का नियमप्रिय स्वभाव हिसाब साफ रखने की याद दिलाता है। आय या लाभ का अनुमान केवल उत्साह के आधार पर न जोड़ें।
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मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
अहम बातचीत की तैयारी में अपनी सहज दिनचर्या को जगह दें। चर्चा लंबी चले तो बैठने की स्थिति बदलें और सुविधा मिलने पर थोड़ा टहल लें। हर सवाल का जवाब तुरंत देने का दबाव खुद पर न डालें। बृहस्पति का सीखने वाला गुण अपनाएं और नई जानकारी समझने की गुंजाइश रखें। मन में स्पष्टता रहेगी, इसलिए तैयारी को बार-बार दोहराकर खुद को थकाने की जरूरत नहीं होगी।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अहम चर्चा में अधूरी जानकारी पर सहमति न दें। वरिष्ठों की उपयोगी सलाह सुनकर छोड़ न दें। ऑनलाइन पेमेंट से पहले प्राप्तकर्ता की पहचान जांचें।
आज की सलाह: वरिष्ठों की ठोस सलाह को अपनी अगली कार्ययोजना में उतारें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र