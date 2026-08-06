मूलांक 3 अंकराशि 6 अगस्त: जरूरत से ज्यादा भरोसा पहुंचा सकता है नुकसान
मूलांक 3 वालों को आज कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। 6 अगस्त के दिन 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों को जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है।
Mulank 3 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 6 August 2026: बृहस्पति आपके भीतर भरोसा, समझ और लोगों को साथ लेकर चलने की इच्छा बढ़ाता है। इसी कारण दिन का रुख हल्का और मिलनसार रह सकता है। 6 अगस्त 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 6 मेलजोल, अपनापन और सुखद मुलाकातों की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, इसलिए मन अपने पसंदीदा लोगों से जुड़ने का हो सकता है। किसी छोटी सैर, रिश्तेदार से मिलने या पुराने परिचित से बात करने का मौका बन सकता है। साथ ही एक जरूरी कागज की जांच भी ध्यान से कर लें। बृहस्पति नियमों को मानता है, इसलिए नाम, तारीख, साइन या डिटेल्स दोबारा देखना बेहतर रहेगा। नए लोगों से संपर्क बने तो विनम्र रहें। एक अच्छी पहचान आगे काम आ सकती है।
मूलांक 3 लव राशिफल
मन की बात रोककर रखने के बजाय नरमी से कहने का समय है। आपके शब्दों में अपनापन रहेगा, इसलिए पार्टनर, जीवनसाथी या किसी प्रिय व्यक्ति तक दिल की बात आसानी से पहुंच सकती है। अगर कुछ दिनों से दूरी या औपचारिकता महसूस हो रही थी, तो उसे कम करने का मौका मिल सकता है। बृहस्पति सच्चे भाव और सम्मान को महत्व देता है, इसलिए दिखावे से ज्यादा साफ नीयत असर डालेगी। परिवार में भी किसी अपने से खुलकर बात करना राहत देगा। नए परिचय में जल्द न बहें, पर दोस्ती की शुरुआत अच्छी हो सकती है।
मूलांक 3 करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में लोगों से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका दिख रहा है। ऑफिस में किसी मीटिंग, चर्चा या साझा काम में आपकी बात वजन पा सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपको समझाकर बोलने की ताकत देता है। अगर किसी आवेदन, फॉर्म, रिपोर्ट या जरूरी कागज की जांच करनी है, तो इसे टालें नहीं। छोटी सी चूक बाद में सवाल खड़े कर सकती है। 6 का दोहरा असर कामकाज में तालमेल बढ़ाता है, इसलिए सहकर्मी, टीचर या क्लाइंट से सहयोग लेना आसान रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना या किसी समझदार व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में नई पहचान से आगे अवसर जुड़ सकते हैं।
मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में माहौल थोड़ा नरम रहेगा। मेलजोल, छोटी सैर, खानपान या किसी अपने के लिए छोटा खर्च सामने आ सकता है। यह खर्च गलत नहीं है, बस सुविधा और सीमा दोनों साथ रखें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए मन कहेगा कि थोड़ा और कर लेते हैं, लेकिन बजट की रेखा याद रखें। किसी कागज, रसीद, फीस या भुगतान की डिटेल्स मिलान कर लेना समझदारी होगी। भरोसे में आकर बात अधूरी न छोड़ें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन भागदौड़ और लोगों से लगातार घिरे रहने पर सिर भारी लग सकता है। बीच बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। बाहर निकलें तो पानी साथ रखें। मीठा या गरिष्ठ खाना जरूरत से ज्यादा हो जाए तो सुस्ती आ सकती है। मन खुश रहे, इसके लिए किसी अपने से हल्की बातचीत भी अच्छा असर दे सकती है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। नए परिचय में जरूरत से ज्यादा भरोसा तुरंत न करें। खुशी के मूड में फालतू खर्च जोड़ते न जाएं।
आज की सलाह: अपने लोगों से खुलकर बोलें और कागज दोबारा जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र