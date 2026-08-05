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मूलांक 3 अंकराशि 5 अगस्त: गुरु आज ऐसे देंगे लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इनका स्वामी ग्रह गुरु होता है। जानिए मूलांक 3 वालों के लिए 5 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है?

mulank 3
मूलांक 3

Mulank 3 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 5 August 2026: घर और काम, दोनों जगह आपसे समझदारी भरी बात की उम्मीद रह सकती है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको सलाह देने, चीजों को बड़े नजरिए से देखने और नियम में रहकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। 5 अगस्त 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 5 दिन को तेज, जिज्ञासु और बातचीत वाला बना रहे हैं। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च या किसी क्रिएटिव आइडिया की तरफ आपका मन खास खिंच सकता है। कोई बात अचानक सूझे तो उसे बस सोचकर न छोड़ें, नोट कर लें। परिवार में भी आपकी बात तब ज्यादा सुनी जाएगी जब आप उपदेश के बजाय सीधा समाधान देंगे।

मूलांक 3 लव राशिफल

रिश्तों में आपकी समझ अच्छी रहेगी, लेकिन हर बात को समझाने की आदत थोड़ी दूरी भी बना सकती है। बृहस्पति आपको सही रास्ता दिखाने वाला स्वभाव देता है, पर साथी या घर के लोगों को हर समय सलाह नहीं, कभी कभी केवल सुनने वाला मन चाहिए होता है। अगर किसी अपने का मूड बदलता हुआ लगे, तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। 5 का असर संवाद बढ़ाता है, इसलिए हल्की बातचीत से बात खुल सकती है। बच्चों, छोटे भाई बहन या साथी के किसी नए शौक को हल्के में न लें। उससे जुड़ने पर अपनापन बढ़ेगा।

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मूलांक 3 करियर राशिफल

ऑफिस की डेडलाइन या पढ़ाई का दबाव बीच बीच में फोकस तोड़ सकता है, क्योंकि दिन की 5 वाली ऊर्जा एक साथ कई बातें सामने लाएगी। यहां अंक 3 को बृहस्पति का नियमप्रिय पक्ष अपनाना होगा। काम की सूची छोटी और साफ रखें। जो जरूरी है, उसे पहले पूरा करें। टेक्नोलॉजी, डाटा, डिजाइन, कंटेंट, रिसर्च, ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन से जुड़े लोगों को कोई नया तरीका सूझ सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए साइंस, लॉजिक और क्रिएटिव विषयों का मेल अच्छा फल दे सकता है। टीम में आपकी बात वजन रखेगी, बशर्ते आप लंबा समझाने के बजाय साफ बिंदु रखें।

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मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में मन किसी नए गैजेट, कोर्स या क्रिएटिव सामान पर जा सकता है। खर्च पूरी तरह गलत नहीं होगा, लेकिन उपयोगिता देखना जरूरी रहेगा। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए अंक 3 कभी कभी जरूरत से बड़ा सोच लेता है। 5 अगस्त 2026 की बदलती चाल में छोटी शर्तें, फीस, सब्सक्रिप्शन या रिपीट पेमेंट पर नजर रखें। अगर कोई खरीद काम बढ़ाने वाली है तो ठीक, केवल उत्साह में लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है।

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मूलांक 3 हेल्थ राशिफल

दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से थकान शरीर से पहले सिर में महसूस हो सकती है। एक साथ कई आइडिया आने पर बेचैनी भी बन सकती है। बेहतर रहेगा कि हर दो तीन घंटे में दो मिनट का ठहराव लें और जो जरूरी है वही करें। बृहस्पति संतुलन सिखाता है, इसलिए बहुत भारी खाना या बहुत लंबा खाली पेट रहना दोनों ठीक नहीं। गर्दन और कंधों में जकड़न हो तो हल्का स्ट्रेच आराम दे सकता है।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: डेडलाइन के बीच नया आइडिया मुख्य काम से ध्यान हटा सकता है। हर बात में शिक्षक बनने की भूमिका न लें। बिना पढ़े किसी डिजिटल पेमेंट या सब्सक्रिप्शन को मंजूरी न दें।

आज की सलाह: पहले जरूरी काम निपटाएं, फिर नए आइडिया पर बढ़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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