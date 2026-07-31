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मूलांक 3 अंकराशि 31 जुलाई: आधी जानकारी पर पक्की ना बनाएं अपनी राय, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
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Mulank 3 Aaj Ka Rashifal: मूलांक 3 वालों को आज यानी 31 जुलाई के दिन हड़बड़ी से बचना है। आधी-अधूरी जानकारी मिलने पर कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें। जानें आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?

mulank 3 aaj ka ank rashifal 31 July 2026
मूलांक 3 आज का अंक राशिफल 31 जुलाई 2026

Mulank 3 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 31 July 2026: काम और घर की बातों के बीच आपको कई नई सूचनाएं मिल सकती हैं। कुछ बातें पहले भारी लगेंगी, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अंक 3 और स्वामी बृहस्पति सीखने, समझाने और सही दिशा देने की क्षमता देता है। इसलिए जो बात नई लगे, उसे बोझ नहीं, सीख मानकर देखें। 31 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 4 नियम, क्रम और साफ तरीके से काम करने पर जोर दे रहा है। वहीं भाग्यांक 3 आपके पक्ष में यह बात ला रहा है कि सही समझ और सही सलाह से रास्ता खुल सकता है। किसी नए विषय, नई जिम्मेदारी या अलग सोच वाले व्यक्ति से आपका परिचय उपयोगी साबित हो सकता है। खुद पर नरमी रखें और हर जानकारी को धीरे धीरे पचाएं।

मूलांक 3 लव राशिफल

रिश्तों में इस समय समझ का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। सामने वाला जो कह रहा है, उसके पीछे की बात भी सुनें। बृहस्पति आपको उदार बनाता है, इसलिए आपकी एक शांत और भरोसेभरी बात दूरी कम कर सकती है। अगर परिवार में किसी मुद्दे पर मत अलग हों, तो अपनी बात समझाने से पहले दूसरे का नजरिया जान लें। प्रेम संबंध में भी ज्ञान बांटने के बजाय साथ देने वाला लहजा बेहतर रहेगा। कभी कभी सिर्फ यह कहना कि मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं, काफी असर कर जाता है।

मूलांक 3 करियर राशिफल

ऑफिस की मीटिंग या किसी कामकाजी चर्चा में नई जानकारी तेजी से सामने आ सकती है। शुरुआत में लग सकता है कि विषय आपके पुराने अनुभव से बाहर है, लेकिन यही आपकी बढ़त बन सकती है। बृहस्पति का असर सीखने और दूसरों को दिशा देने की ताकत देता है। ऐसे में सवाल पूछने से पीछे न हटें। 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 कहता है कि नोट्स, डेटा और प्रोसेस साफ रखें। भाग्यांक 3 यह इशारा देता है कि आपकी समझाने की शैली लोगों का भरोसा जीत सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी नया टॉपिक या नया तरीका खुल सकता है। बस ऊपरी पढ़ाई के बजाय मूल बात पकड़ना जरूरी रहेगा।

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मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में ज्ञान बढ़ाना इस समय लाभदायक रहेगा। कोई खर्च, फीस, खरीदारी या प्लान सामने आए तो पहले उसकी पूरी शर्त समझ लें। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए कभी कभी उम्मीद भी बड़ी हो जाती है। ऐसे में तथ्य देखकर चलना बेहतर रहेगा। मूलांक 4 का असर कागज, नियम और हिसाब की तरफ ध्यान खींच रहा है। अगर कोई नई वित्तीय जानकारी मिले, तो उसे समझकर ही आगे बढ़ें। सलाह लेना ठीक रहेगा, पर बिना जांचे किसी बात पर भरोसा न करें।

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मूलांक 3 स्वास्थ्य राशिफल

दिमाग पर जानकारी का दबाव बढ़े तो शरीर भी सुस्त लग सकता है। ऐसे में थोड़ी देर शांत बैठकर दिन की जरूरी बातों को क्रम में लिखना मदद करेगा। बृहस्पति से जुड़ी ऊर्जा में कभी कभी ज्यादा सोच भी थकाती है। गर्दन, पीठ या सिर में भारीपन महसूस हो तो काम के बीच छोटा स्ट्रेच लें। हल्का और सादा भोजन आपको स्थिर रखेगा।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: आधी जानकारी पर राय पक्की न करें। मीटिंग में सुनी बात बिना समझे आगे न बढ़ाएं। हर नई बात को तुरंत अपनी जिम्मेदारी न बना लें।

आज की सलाह: नए विषय को नोट करके समझें, तभी सही लाभ मिलेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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