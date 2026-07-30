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मूलांक 3 अंकराशि 30 जुलाई: आज इस बात पर ना करें बहस, ऑफिस में ना करें ये गलती

By Anita Baranwal
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Mulank 3 Ank rashifal 30 July 2026: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे हुए लोगों को मूलांक 3 होता है। इनका ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। जानिए 30 जुलाई का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है?  

mulank 3 aaj ka ank rashifal 30 July 2026
मूलांक 3 आज का अंक राशिफल 30 जुलाई 2026

Mulank 3 Aaj ka ank rashifal 30 July 2026: थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा, क्योंकि मन इस समय लोगों से दूरी बनाकर खुद को बचाना चाह सकता है। 30 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 आपकी सोच को साफ करना चाहता है, जबकि भाग्यांक 2 भावनाओं को ज्यादा गहरा बना रहा है। इसलिए छोटी बात भी भीतर तक चुभ सकती है। बृहस्पति आपके अंक का स्वामी है, इसलिए आप नियम, भरोसे और सही व्यवहार को महत्व देंगे। अगर सामने से वही साफपन न मिले तो खीझ होना स्वाभाविक है। घर के छोटे खर्च, जैसे रसोई का सामान, बच्चों की कॉपी या किसी जरूरी बिल पर बात करते समय भी टोन नरम रखें। मुद्दा छोटा हो, फिर भी बात बढ़ सकती है। खुद को अलग करने से पहले एक बार शांत मन से सोचें।

मूलांक 3 लव राशिफल

रिश्तों की कमी इस समय आपको पहले से ज्यादा दिख सकती है। मन कहेगा कि कुछ दूरी रखी जाए ताकि बार बार वही बात न दुखाए। फिर भी बृहस्पति का स्वभाव केवल नाराज होना नहीं, रिश्ते को समझकर सही दिशा देना भी है। पार्टनर से बात करते समय पुरानी हर बात एक साथ खोलने के बजाय केवल वही कहें जो इस समय सबसे ज्यादा खटक रहा है। परिवार में भी आपकी चुप्पी गलत मतलब दे सकती है। नरम लेकिन साफ शब्द ज्यादा असर दिखा सकते हैं। अविवाहित लोग किसी नए जुड़ाव में जल्दी भरोसा या जल्दी निराशा, दोनों से बचें।

मूलांक 3 करियर राशिफल

कामकाज में आपका ध्यान लोगों की कमियों पर ज्यादा जा सकता है। इससे टीमवर्क भारी लग सकता है। मूलांक 3 होने के कारण आप स्वभाव से समझाने, व्यवस्थित करने और दिशा देने वाले हैं, लेकिन भाग्यांक 2 इस दिन सहयोग की जरूरत भी याद दिलाएगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की ढीली तैयारी या अधूरी जानकारी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में तंज करने के बजाय काम की रूपरेखा साफ कर दें। छात्र भी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में दूसरों की वजह से चिढ़ सकते हैं। अपनी तरफ से नोट्स, टाइम लाइन और नियम तय कर लेना बेहतर रहेगा। बिजनेस में क्लाइंट से उम्मीद साफ रखेंगे तो बाद की उलझन कम होगी।

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मूलांक 3 आर्थिक राशिफल

पैसे के मामले में इस दिन बड़ा जोखिम लेने से ज्यादा हिसाब साफ रखना जरूरी रहेगा। घर के छोटे खर्च बार बार जुड़कर बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए जो भी निकले उसे लिखते चलें। बृहस्पति विस्तार देता है, पर बिना देखे बढ़ाया गया खर्च बाद में खल सकता है। किसी साझा भुगतान, घर के सामान या सुविधा से जुड़ी रकम पर बातचीत करते समय भावनात्मक तकरार न आने दें। जरूरत और आदत में फर्क समझना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 3 स्वास्थ्य राशिफल

भावनात्मक थकान का असर कंधों, गर्दन या पीठ की जकड़न में दिख सकता है। पूरे दिन मन ही मन बातें दोहराने से भारीपन बढ़ेगा। थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और किसी कागज पर अपनी उलझन लिखना राहत दे सकता है। बृहस्पति संतुलन और समझ देता है, इसलिए खुद को डांटने के बजाय मन को समझाना ज्यादा जरूरी रहेगा।

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शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

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एलर्ट्स: घर के छोटे खर्च पर अनावश्यक बहस न बढ़ाएं। चुप रहकर रिश्ते की दूरी और न बढ़ने दें। ऑफिस में किसी की कमी को सार्वजनिक मुद्दा न बनाएं।

आज की सलाह: पहले बात साफ करें, फिर मन में दूरी तय करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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