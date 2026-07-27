मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): करियर में अपनी बात रखने का मिल सकता है मौका, बढ़ेंगे बेकार के खर्च
Number 3 Numerology Horoscope 27 July 2026: जहां बात अटक रही है, वहां नया रास्ता सोचिए, पर पुराने नियम तोड़कर नहीं। आज रिश्तों में खुलापन चाहिए। पढ़ें मूलांक 3 का विस्तृत अंक राशिफल 27 जुलाई 2026।
Mulank 3, Today Ank Rashifal 27 July 2026: रुके हुए माहौल से चिढ़कर कोई कदम उठाने से पहले एक बार ठहरकर सोच लें। अंक 3 के लोग स्वभाव से खुले, आगे बढ़ने वाले और अपनी बात साफ रखने वाले होते हैं। बृहस्पति आपको बड़ी सोच, सही सलाह और नियम के साथ बढ़ने की ताकत देता है। भीतर आजादी की चाह ज्यादा रहेगी, इसलिए बंधन जैसा लगने वाला काम भारी लग सकता है। बीच में 27 जुलाई 2026 का मूलांक 9 आपकी गति बढ़ाता है और भाग्यांक 8 कहता है कि हर कदम का हिसाब भी जरूरी है। इसलिए केवल जोश नहीं, दिशा भी चाहिए। जहां बात अटक रही है, वहां नया रास्ता सोचिए, पर पुराने नियम तोड़कर नहीं। अपनी बात समझाने का मौका मिलेगा।
मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में खुलापन चाहिए, लेकिन सामने वाले की सीमा भी समझनी होगी। अगर किसी दोस्त से बातचीत में पुरानी बात अटक गई है, तो उसे लंबा खींचने के बजाय साफ शब्दों में बात करना बेहतर रहेगा। बृहस्पति का असर आपको समझदार और सुलझा हुआ बना सकता है, बशर्ते आप सिर्फ अपनी ही बात न रखें। प्रेम संबंध में स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है। इसे दूरी की तरह न रखें, बल्कि साफ तरीके से कहें। घर में किसी छोटे नियम को लेकर बहस बने तो समझाइश वाला तरीका ज्यादा काम देगा।
मूलांक 3 वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
काम या पढ़ाई में एक ही ढर्रे पर चलते रहना आपको बेचैन कर सकता है। यही बेचैनी सही दिशा में लगी तो सुधार भी करा सकती है। बृहस्पति का गुण है सीखना, सिखाना और बड़ी तस्वीर देखना। इसलिए किसी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या ऑफिस टास्क में नया तरीका सुझाने का मन बने तो पहले उसकी उपयोगिता साफ कर लें। दिन की 9 वाली ऊर्जा तुरंत आगे बढ़ने को कहेगी, लेकिन 8 का असर पूछेगा कि इससे नतीजा क्या निकलेगा। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होगा। समझकर लिखने और दोहराने की जरूरत रहेगी। करियर में अपनी बात रखने का मौका बन सकता है, पर तर्क मजबूत रखें।
मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा धन और वित्त
पैसे के मामले में मन कहेगा कि बंधन कम हों और हाथ खुला रहे, लेकिन यही जगह संभलने की है। किसी काम को आसान बनाने के नाम पर अनावश्यक खर्च जुड़ सकता है। भाग्यांक 8 साफ संकेत देता है कि सुविधा और फिजूल में फर्क समझना जरूरी है। अगर कुछ खरीदना या किसी भुगतान पर सहमति बनानी है, तो पहले देखें कि उसका सीधा फायदा क्या है। बृहस्पति विस्तार देता है, पर सही सीमा के बिना वही फैलाव बोझ भी बन सकता है।
मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
बेचैनी का असर शरीर में अकड़न या चलने फिरने की अधिक इच्छा के रूप में दिख सकता है। लंबे समय तक एक जगह बैठे काम कर रहे हैं तो बीच में उठकर थोड़ी चाल बदलें। बृहस्पति प्रधान लोगों को कभी कभी ज्यादा सोच के बाद भारीपन महसूस होता है। हल्का भोजन और थोड़ी खुली हवा बेहतर रहेगी। मन उलझा हो तो तीन जरूरी काम लिखकर बाकी बातें बाद के लिए छोड़ दें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: केवल ऊब के कारण दिशा न बदलें। दोस्त की बात बीच में काटने से गलतफहमी बढ़ सकती है। नियम तोड़कर शॉर्टकट लेने की कोशिश भारी पड़ सकती है।
आज की सलाह: खुलकर बढ़िए, पर हर कदम का कारण साफ रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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