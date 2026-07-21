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मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): आज पैसों के मामले में ये 2 चीजें रहेंगी जरूरी, खुद पर मत करें शक

By Anita Baranwal
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Numerology Horoscope 21 July 2026: अंक 3 और बृहस्पति आपको विस्तार और बड़े सोच की ओर ले जाते हैं। इसी वजह से छोटी लाइनें या छिपी बातें नजर से निकल सकती हैं। जानें आज मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा दिन।

मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): आज पैसों के मामले में ये 2 चीजें रहेंगी जरूरी, खुद पर मत करें शक

Mulank 3, Today Ank Rashifal 21 July 2026: मन अगर सुबह से ही थोड़ा बिखरा हुआ लगे, तो खुद पर शक मत कीजिए। यह वही दिन है जब बातें साफ दिखते हुए भी पूरी साफ नहीं होतीं। जैसे सुबह की जल्दबाजी में चाय चढ़ी हो, फोन पर मैसेज भी देख रहे हों और चाबी कहां रखी है यह भी भूल जाएं। 21 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपके भीतर बोलने, समझाने और आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ाता है, लेकिन भाग्यांक 2 भावनाओं और दूसरे लोगों के असर को भी तेज कर रहा है। बृहस्पति के कारण आप सामान्यतः सही सलाह देने वाले होते हैं, पर इस समय तथ्य और अनुमान को अलग करके देखना जरूरी रहेगा। किसी बात पर अंतिम राय बनाने से पहले दोबारा सुनना और पढ़ना बेहतर रहेगा।

मूलांक 3 वालों की कैसी रहेगी आज लव लाइफ

रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, पर सामने वाले की बात का मतलब थोड़ा अलग समझ लेने की संभावना है। बृहस्पति आपको ,और साफगोई की तरफ ले जाता है, लेकिन भाग्यांक 2 के कारण इस समय स्वर और भावना ज्यादा असर डालेंगे। अगर साथी, परिवार या किसी करीबी की बात अधूरी लगे, तो बीच में निष्कर्ष मत बनाइए। पूछकर बात साफ करना ज्यादा अच्छा रहेगा। पुराने मुद्दे पर सलाह देने से पहले यह समझ लें कि सामने वाला समाधान चाहता है या सिर्फ सुना जाना चाहता है। यही फर्क तालमेल बचाएगा।

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मूलांक 3 वालों की कैसी रहेगी आज शिक्षा और करियर

कामकाज में आपकी समझ और प्रस्तुति मजबूत रह सकती है, लेकिन हर कागज, शर्त या कमिटमेंट तुरंत मान लेना ठीक नहीं होगा। अंक 3 और बृहस्पति आपको विस्तार और बड़े सोच की ओर ले जाते हैं। इसी वजह से छोटी लाइनें या छिपी बातें नजर से निकल सकती हैं। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी, मौखिक वादा, पार्टनरशिप की बात या लिखित सहमति सामने आए तो समय लेकर पढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए भी यह संकेत है कि सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने के बजाय स्रोत जांचें। मीटिंग में आपकी राय सुनी जा सकती है, पर दावा तभी करें जब तथ्य पक्के हों।

मूलांक 3 वालों की कैसी रहेगी आज धन और वित्त की स्थिति

पैसों के मामले में साफ कागज और साफ समझ दोनों जरूरी रहेंगे। कोई ऑफर, स्कीम, फीस, कमीशन या साझा खर्च पहली नजर में आसान लग सकता है, पर भीतर की शर्तें अलग निकल सकती हैं। भाग्यांक 2 दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित कर सकता है, इसलिए रकम, तारीख और नियम खुद देखकर तय करें। उधार देने या लेने की बात हो तो बातों पर नहीं, स्पष्ट लिखित जानकारी पर भरोसा करना बेहतर रहेगा। बड़े फैसले को थोड़ा टालना कई बार नुकसान से बचा सकता है।

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मूलांक 3 वालों की कैसी रहेगी आज सेहत

दिमाग पर हल्का धुंधलापन महसूस हो सकता है। इससे शरीर से ज्यादा ध्यान भटक सकता है। एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय एक छोटा क्रम बनाएं। सुबह तैयार होते समय जरूरी चीजें एक जगह रखें। बीच दिन में पांच मिनट चुप बैठकर अगला काम तय करें। मीठा या बहुत भारी खाना सोच को और सुस्त कर सकता है, इसलिए हल्का और संतुलित भोजन ठीक रहेगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज या शर्त पर सहमति न दें। सुनी हुई बात को पूरा सच मानकर प्रतिक्रिया न दें। दूसरों के भरोसे आंकड़े छोड़ना उलझन बढ़ा सकता है।

आज की सलाह: हर बड़ी बात को लिखकर फिर शांत मन से परखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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