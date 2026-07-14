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मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): काम के मोर्चे पर आपकी दिखेगी गंभीरता, रिश्तों में साफ रहेगी नियत

By Anita Baranwal
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Numerology Horoscope 14 July 2026: आज मूलांक 3 वालों को बस एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी समाधान चाहने में चिड़चिड़ापन नहीं आने देना चाहिए। पढ़ें मूलांक 3 वालों का कैसा बीतेगा दिन।

मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): काम के मोर्चे पर आपकी दिखेगी गंभीरता, रिश्तों में साफ रहेगी नियत

Mulank 3, Today Ank Rashifal 14 July 2026: मन इस वक्त काम निपटाने के मूड में रह सकता है, और यही रुख आपके लिए सही भी रहेगा। सुबह का रूटीन जितना सधा होगा, उतना ही दिन बिखरने से बचेगा। 14 जुलाई 2026 का मूलांक 5 हलचल, बातचीत और बदलती प्राथमिकताएं ला रहा है, जबकि भाग्यांक 4 साफ कहता है कि अधूरे मामलों को फाइल की तरह बंद करना जरूरी है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको समझदारी, नियम और सही दिशा देता है। इसलिए जो बात कई दिनों से अटकी है, उसे टालने के बजाय सीधे पकड़ें। बस एक बात ध्यान रखें। जल्दी समाधान चाहने में चिड़चिड़ापन न आने दें। शांत दिमाग से उठाया गया कदम ज्यादा टिकाऊ रहेगा।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, पर बोलने का ढंग बहुत फर्क डालेगा। अगर कोई बात भीतर अटकी है तो उसे घुमाने के बजाय सीधे, लेकिन नरमी से कहें। बृहस्पति आपको सही बात रखने की ताकत देता है, पर उपदेश वाला स्वर दूरी भी बना सकता है। साथी, करीबी दोस्त या घर के किसी सदस्य के साथ पुरानी उलझन पर बात हो सकती है। ऐसे में पुराना हिसाब खोलने के बजाय समाधान पर टिके रहना बेहतर रहेगा। भरोसा वहीं बढ़ता है जहां शब्द और व्यवहार एक जैसे हों।

शिक्षा और करियर

काम के मोर्चे पर आपकी गंभीरता दिखेगी। जो टास्क लंबे समय से लटके हैं, उन्हें क्रम में रखकर पूरा करने का दबाव भी महसूस हो सकता है। मूलांक 5 मीटिंग, कॉल, अपडेट और नई जानकारी बढ़ा सकता है, इसलिए ध्यान भटकना आसान रहेगा। वहीं भाग्यांक 4 कहता है कि सूची बनाकर चलेंगे तो आधा तनाव खुद कम हो जाएगा। बृहस्पति का गुण यह है कि वह बड़ी तस्वीर भी दिखाता है और सही नियम भी। इसलिए ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में केवल बोलकर नहीं, ठोस काम करके असर बनाएं। छात्रों के लिए पुराना चैप्टर या लंबित असाइनमेंट निपटाना ज्यादा उपयोगी रहेगा।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में रुकी हुई बातों को साफ करना जरूरी रहेगा। कोई बकाया, साझा खर्च, रिन्यूअल या कागज से जुड़ा भुगतान सामने आ सकता है। उसे टालते रहने से उलझन बढ़ सकती है। बृहस्पति सामान्य तौर पर विस्तार देता है, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिलाता है कि हिसाब साफ हो तो विस्तार सुरक्षित रहता है। इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, पहले वजह समझें फिर भुगतान करें। सुविधा के लिए लिया गया फैसला तभी ठीक है जब शर्तें साफ दिखाई दें।

स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर से ज्यादा असर स्वभाव पर दिख सकता है। हल्की खीझ, बेचैनी या बिना वजह जल्दी प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। सुबह उठकर काम में कूदने से पहले दस मिनट शांत तैयारी करें। कपड़े, बैग, जरूरी कागज या दिन की सूची पहले देख लें। यह छोटा सा अनुशासन मन को ढील देगा। बृहस्पति संतुलन सिखाता है, इसलिए अपने ही रफ्तार पर थोड़ा लगाम रखना फायदेमंद रहेगा।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: अधूरी बात को फिर से दबाने की आदत नुकसान दे सकती है। तेज लहजा सही बात को भी कमजोर कर सकता है। सुबह की अव्यवस्था पूरे दिन का टेंशन बढ़ा सकती है।

आज की सलाह: लंबित काम पहले निपटाएं, फिर नई दिशा में बढ़ें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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