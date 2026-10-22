मूलांक 3 राशिफल 22 अक्टूबर: ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सतर्क, रिश्तों पर गुरु का असर कैसा?
मूलांक 3 वालों को आज गुरु रिश्तों में सपोर्ट करते दिखेंगे। हालांकि कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। वहीं ऑनलाइन पेमेंट के दौरान आज सतर्क रहना है। पढ़ें आज का अंक राशिफल।
घर और काम के बीच जो बातें कुछ समय से सिर्फ सोच में चल रही थीं, उन्हें अब जमीन पर उतारने का समय है। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपके इरादों को ढांचा देने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 6 जिम्मेदारी और संबंधों का संतुलन याद दिलाएगा। अंक 3 पर बृहस्पति का असर ज्ञान, भरोसे और सही दिशा से जुड़ा होता है, इसलिए आधे मन से नहीं, साफ नीयत और पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अपने आप से किए वादों को टालते रहने के बजाय एक एक कदम पूरा करें। जो लक्ष्य लंबे समय से मन में है, उसमें प्रगति की संभावना बन सकती है, बशर्ते नियम और क्रम बनाए रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात का वजन रहेगा, इसलिए समझदारी के साथ बोलना फायदेमंद होगा। अगर आपने किसी अपने से समय, सहयोग या किसी काम का भरोसा दिया था, तो उसे निभाने की कोशिश करें। बृहस्पति का स्वभाव जोड़ने वाला है, इसलिए परिवार में सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन हर बात में उपदेश देने से बचें। पार्टनर के साथ छोटे वादे पूरे करने से भरोसा मजबूत होगा। पुराने मनमुटाव में भी बात आगे बढ़ सकती है, अगर आप सही गलत तय करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें।
करियर राशिफल
ऑफिस में लंबित प्लान, अधूरा प्रस्ताव या रुका हुआ काम आगे बढ़ाने के लिए समय उपयोगी रह सकता है। मूलांक 4 की ऊर्जा कहती है कि केवल अच्छी सोच काफी नहीं, उसका ठीक क्रम भी जरूरी है। बृहस्पति आपको व्यापक नजर देता है, इसलिए टीम, क्लाइंट या सीनियर के सामने बात रखते समय तथ्य और उद्देश्य साफ रखें। पढ़ाई करने वालों के लिए नोट्स, टाइम टेबल और रिविजन को फिर से व्यवस्थित करना लाभकारी रहेगा। बिजनेस में भी पुराने कमिटमेंट पूरे करने पर भरोसा बढ़ेगा। मीटिंग में बहुत बड़ी बात कहने से पहले छोटा और लागू होने वाला कदम बताना ज्यादा असरदार रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में वादा और भुगतान दोनों साफ रखने की जरूरत है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और स्क्रीन पर दिख रही डिटेल दोबारा देख लें। भाग्यांक 6 के कारण घर या सुविधा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं, पर सही चीज पर सही समय में खर्च करना ठीक रहेगा। कमाई के मामले में धीरे लेकिन टिकाऊ प्रगति का संकेत है। किसी योजना पर पैसा लगाने से पहले उसके नियम, समय और वापसी की शर्त समझ लें।
हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि आप कई जिम्मेदारियों को एक साथ समेटना चाहेंगे। ऐसे में दिन की शुरुआत थोड़ी शांत रखें। बृहस्पति अनुशासन में लाभ देता है, इसलिए बैठने, उठने और काम के बीच छोटे ब्रेक का क्रम बनाएँ। गर्दन, कंधों या पीठ में जकड़न हो तो हल्की स्ट्रेचिंग राहत दे सकती है। मीठा या भारी भोजन जरूरत से ज्यादा लेने पर सुस्ती बढ़ सकती है।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरे वादे आपकी छवि पर असर डाल सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में जल्दबाजी गलती करा सकती है। हर बात में शिक्षक बनने से करीबी लोग दूर हो सकते हैं।
आज की सलाह: जो ठाना है उसे लिखकर क्रम से पूरा कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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