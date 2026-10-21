मूलांक 3 राशिफल 21 अक्टूबर: लव लाइफ में काम आएगी समझदारी, पढ़ें गुरू के संकेत
Mulank 3 Aaj Ka Rashifal : मूलांक 3 वालों को आज गुरु के संकेत नजरअंदाज नहीं करने हैं। जानें आज लव लाइफ की दिशा क्या होने वाली है। पढ़ें 21 अक्टूबर के लिए गुरु के संकेत।
बात को सही शब्द देना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 आपकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति को उभार रहा है और भाग्यांक 5 माहौल में तेजी, नई सूचना और अलग अलग राय ला सकता है। ऐसे में आपका साफ नजरिया दूसरों को दिशा दे सकता है। बृहस्पति के असर से समझ, भरोसा और सही सलाह देने का गुण मजबूत रहेगा। फोन पर बातचीत हो या आमने सामने चर्चा, आप जल्दी बात का सार पकड़ लेंगे। किसी फैसले पर पहुंचने, शर्तें साफ करने या अपने विचार साझा करने के लिए समय सहायक दिखता है। बस अपनी बात समझाने के साथ सामने वाले को बोलने की जगह भी दें।
लव राशिफल
रिश्तों में साफगोई राहत दे सकती है। अगर कुछ दिनों से कोई बात अधूरी चल रही है तो उसे शांत तरीके से पूरा कहना बेहतर रहेगा। बृहस्पति आपको संबंधों में सम्मान और सच्चाई की राह दिखाता है, इसलिए आधी बात या अनुमान पर चलने के बजाय खुलकर बात करें। प्रेम संबंध में आपकी समझदारी काम आएगी, खासकर तब जब सामने वाला उलझन में हो। परिवार में भी सलाह मांगी जा सकती है। कोशिश करें कि आपकी बात सहयोग जैसी लगे, फैसला थोपने जैसी नहीं। इससे अपनापन बढ़ेगा।
करियर राशिफल
शब्द, आइडिया, पढ़ाने, लिखने, सेल्स, काउंसलिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासा उपयोगी रह सकता है। 21 अक्टूबर 2026 की 3 और 5 वाली ऊर्जा सोच को सक्रिय और बात को असरदार बना रही है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, फोन कॉल या किसी जरूरी सहमति में आप बात को ठीक क्रम में रख पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी समझने और समझाने दोनों में मदद मिलेगी। बृहस्पति नियम और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए जो लोग तैयारी के साथ बोलेंगे उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। बिजनेस में लिखित शर्तें और साफ बातचीत आगे के भ्रम कम करेंगी।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता निकल सकता है। किसी भुगतान, फीस, कमीशन, रेट या काम की शर्त पर स्पष्ट चर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में आपकी समझ काम आएगी। भाग्यांक 5 थोड़ी तेजी ला सकता है, इसलिए किसी बात को सुने बिना मान लेना ठीक नहीं होगा। अगर कोई रकम दो हिस्सों में आनी या जानी है तो समय और तरीका पहले तय कर लें। बृहस्पति का स्वभाव नियमप्रिय है, इसलिए कागज, मैसेज या नोट में बात लिखकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
हेल्थ राशिफल
लगातार बोलने, समझाने या सोचते रहने से गला, कंधे और सिर पर दबाव महसूस हो सकता है। बीच बीच में आवाज को आराम दें। हल्का गुनगुना पानी मदद करेगा। अगर फोन पर लंबी बातचीत करनी हो तो चलते चलते बात करने के बजाय आराम से बैठकर करें। इससे शरीर भी ढीला रहेगा और बात भी साफ होगी। थोड़ी देर शांत बैठना मन को फिर से संतुलित कर सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: बिना पूरा सुने किसी बात पर सहमति न दें। फोन पर हुई जरूरी बात याददाश्त के भरोसे न छोड़ें। सलाह देते समय सामने वाले की सीमा भी समझें।
आज की सलाह: साफ बोलें, लेकिन हर चर्चा में जगह भी छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र