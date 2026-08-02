मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): आज जेब से जुड़ा फैसला हिसाब देखकर करें

मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): आज जेब से जुड़ा फैसला हिसाब देखकर करें
Numerology Horoscope Today 2 Number 2 august 2026: बात शुरू करने से पहले अपना इरादा साफ रखें। किसी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनेंगे तो गलतफहमी कम होगी। पढ़ें मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा आज 2 अगस्त का दिन-
mulank 2 today prediction 2 august 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): छोटी सी सावधानी पहले रखिए। पुरानी बात को बार बार मन में घुमाएंगे तो सीधी बात भी भारी लग सकती है। आपके अंक का स्वामी चंद्र है, इसलिए मन, भावना और अपनापन आपके फैसलों पर असर डालते हैं। 2 अगस्त 2026 में मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की ऊर्जा भी इसी स्वभाव को और गहरा कर रही है। ऐसे में दोस्त से बातचीत, घर की चर्चा या किसी पुराने मनमुटाव को साफ करने का मौका बन सकता है। बस बात शुरू करने से पहले अपना इरादा साफ रखें। सुनना उतना ही जरूरी है जितना बोलना। किसी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनेंगे तो गलतफहमी कम होगी। बीती बात छोड़ने का छोटा फैसला मन को हल्का कर सकता है।
मूलांक 2 (2, 11, 20 और 29 तारीख): आज जेब से जुड़ा फैसला हिसाब देखकर करें
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में नरमी काम करेगी, लेकिन चुप्पी नहीं। अगर दिल में कोई बात अटकी है तो उसे सीधी भाषा में कहें। चंद्र का प्रभाव आपको दूसरों का दर्द समझने की क्षमता देता है। इसलिए पार्टनर, परिवार या करीबी दोस्त की बात सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनें। किसी दोस्त से पुरानी खटास रही हो तो बातचीत की शुरुआत हल्के ढंग से करें। आरोप कम, अपनी भावना ज्यादा रखें। यही तरीका प्रेम जीवन में भी दूरी घटा सकता है। मन साफ होगा तो अपनापन फिर से महसूस होगा।
शिक्षा और करियर
काम की जगह पर आपकी संवेदनशीलता ताकत बन सकती है, अगर उसे उलझन न बनने दें। 2 अगस्त 2026 का दोहरा 2 सहयोग, समझ और टीम तालमेल पर जोर दे रहा है। ऑफिस में किसी मीटिंग, मेल या बातचीत में शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। आपकी बात सही हो सकती है, पर तरीका और समय भी मायने रखेगा। पढ़ाई करने वाले छात्र लिखने, याद करने और क्रिएटिव काम में अच्छा फोकस पा सकते हैं। बिजनेस में ग्राहक या पार्टनर की जरूरत को ध्यान से समझना फायदेमंद रहेगा। पुरानी नाराजगी लेकर काम करेंगे तो स्पीड टूटेगी। साफ बातचीत से काम आगे बढ़ सकता है।
धन और वित्त
पैसे के मामले में भावनाओं को थोड़ी दूरी पर रखें। किसी अपने की बात सुनना ठीक है, पर जेब का फैसला हिसाब देखकर करें। चंद्र का असर मन बदलने वाला होता है, इसलिए एक ही दिन में राय बदलने से कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। छोटी रकम के लेनदेन, उधार या साझा खर्च में बात स्पष्ट रखें। किसी दोस्त के साथ पैसा जुड़ा मामला हो तो पहले शर्त साफ करें, बाद में असहजता कम रहेगी। जरूरत और इच्छा में फर्क समझकर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। बेचैनी हो तो कुछ देर शांत बैठकर कागज पर अपनी उलझन लिख लें। चंद्र प्रधान लोगों को पानी, ठंडक और भावनात्मक संतुलन से राहत मिलती है। बहुत तेज आवाज, लगातार बहस या भीड़भाड़ से थोड़ा विराम लें। शाम के समय हल्की वॉक और सादा खाना बेहतर महसूस करा सकता है। नींद से पहले पुरानी चैट या पुराने विवाद फिर से न पढ़ें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: दोस्त से आधी बात सुनकर राय न बनाएं। पुरानी शिकायत को नए रिश्ते पर मत रखिए। भावुक होकर साझा खर्च तय न करें।
आज की सलाह: मन साफ रखिए, तभी बात साफ और असरदार होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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