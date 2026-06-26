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Numerology 27 June: शनिवार को मूलांक 2 वाले जल्दबाजी से बचें, चंद्रमा से मिलेगा ये लाभ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 2 Today Prediction: 27 जून के दिन मूलांक 2 वालों को हड़बड़ी नहीं करनी है। जानें शनिवार का दिन आपके लिए कैसा होगा?

Numerology 27 June: शनिवार को मूलांक 2 वाले जल्दबाजी से बचें, चंद्रमा से मिलेगा ये लाभ

आज मन कुछ हल्का रहेगा और भीतर संतोष का भाव बना रह सकता है। 27 जून 2026 का मूलांक 9 आपको काम निपटाने की ऊर्जा देगा, जबकि भाग्यांक 7 मन को थोड़ी गहराई और शांति की तरफ ले जाएगा। चंद्र के प्रभाव से आप लोगों की बात जल्दी महसूस करते हैं, इसलिए इस संतुलन का सही उपयोग करें। हर चीज को पकड़कर चलने के बजाय जो सामने आए, उसे समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। पसंद के छोटे काम, जैसे संगीत, पढ़ना या घर के किसी कोने को ठीक करना, मन को और स्थिर करेंगे। किसी की बात मान लेना कमजोरी नहीं है, बस अपनी सीमा साफ रखें।

मूलांक 2 रिलेशनशिप

रिश्तों में नरमी आपके पक्ष में जाएगी। चंद्र का स्वभाव आपको भावनात्मक बनाता है, इसलिए आप सामने वाले के मूड को जल्दी पकड़ लेंगे। अगर साथी या परिवार का कोई सदस्य थोड़ा अलग सा लगे, तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। सामान्य बातचीत बहुत काम दे सकती है। जिन लोगों के बीच कुछ दिनों से हल्की दूरी है, वहां बिना बहस के बात आगे बढ़ सकती है। अपनी तरफ से अपनापन दिखाएं, लेकिन हर बात का भावनात्मक वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सहज रहेंगे तो तालमेल बनता दिखेगा।

मूलांक 2 करियर

कामकाज में बहाव के साथ चलना इस समय फायदेमंद रहेगा, लेकिन केवल माहौल देखकर दिशा बदलते रहना ठीक नहीं होगा। मूलांक 9 की सक्रियता आपको लंबित काम पूरे कराने में मदद करेगी और भाग्यांक 7 यह संकेत देता है कि किसी फैसले से पहले तथ्य देखना जरूरी है। ऑफिस में किसी चर्चा या मीटिंग में आपकी बात शांत ढंग से ज्यादा असर डालेगी। पढ़ाई करने वालों के लिए रचनात्मक विषय, लेखन, डिजाइन या समझ आधारित टॉपिक अच्छे चल सकते हैं। बिजनेस में लोगों की पसंद समझने का लाभ मिलेगा। बस हर सुझाव को तुरंत हां कहना जरूरी नहीं है।

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मूलांक 2 फाइनेंस

पैसों के मामले में स्थिति सामान्य से संतुलित रह सकती है। मन ठीक हो तो खर्च भी आराम देने वाली चीजों पर बढ़ता है, इसलिए बजट का हल्का हिसाब साथ रखें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम और रिसीवर का नाम एक बार फिर देख लें। चंद्र के कारण कई बार सुविधा देखकर फैसला हो जाता है, पर वित्त में छोटी जांच जरूरी रहती है। किसी पुराने भुगतान या रिफंड की स्थिति भी देख लेना ठीक रहेगा। जरूरत और मन की चाह में फर्क समझेंगे तो स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 2 हेल्थ

शरीर से ज्यादा मन की थकान उतरने का समय है। अगर लगातार लोगों के बीच रहे हैं, तो थोड़ी शांत जगह में बैठना अच्छा लगेगा। चंद्र प्रभाव के कारण नींद, पानी और मनोदशा का सीधा असर ऊर्जा पर दिख सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, गुनगुना पानी और कुछ देर बिना शोर के बैठना राहत देगा। बहुत भारी रूटीन की जगह सरल लय रखें।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: केवल माहौल देखकर अपनी राय न बदलें। ऑनलाइन पेमेंट में डबल चेक जरूर करें। किसी की चुप्पी को अपने खिलाफ संकेत मानने से बचें।

आज की सलाह: सहज रहिए, पर अपनी सीमा और हिसाब साफ रखिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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