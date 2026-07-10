मूलांक 2 राशिफल 11 जुलाई: जीवनसाथी के साथ आज ना करें बहसबाजी, पढ़ें आज का राशिफल
2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। आज मूलांक 2 वाले लोग अपने जीवनसाथी या फिर घरवालों से किसी भी बात को लेकर बहस ना करें। पढ़ें मूलांक 2 के लिए आज का राशिफल।
दिन की चाल थोड़ी धीमी और संवेदनशील रह सकती है। छोटी बात भी मन पर जल्दी असर डाल सकती है। 11 जुलाई 2026 का मूलांक 2 आपके चंद्र स्वभाव को और सक्रिय कर रहा है, इसलिए भावना और प्रतिक्रिया दोनों तेज रह सकती हैं। साथ ही भाग्यांक 1 यह संकेत दे रहा है कि आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे, लेकिन सामने से वैसा साथ तुरंत न मिले। यही वजह है कि रुकावट का एहसास हो सकता है। खासकर परिवार की बातचीत में आपको लगे कि लोग आपकी बात पूरा समझ नहीं रहे। ऐसे में अपनी बात दोबारा, शांत लहजे में रखना बेहतर रहेगा। मन को ठेस लगे तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। थोड़ा ठहरना ही आज की समझदारी है।
लव राशिफल
रिश्तों में नरमी की जरूरत रहेगी। चंद्र का असर आपको अपनापन चाहता हुआ दिखाता है, पर भाग्यांक 1 के कारण भीतर हल्की जिद भी उठ सकती है। अगर पार्टनर, जीवनसाथी या घर के किसी सदस्य से बात अटक जाए, तो उसे बहस न बनने दें। परिवार की बातचीत में पुरानी बात बीच में लाना मामला भारी कर सकता है। आपकी संवेदनशीलता सही है, बस उसे आरोप की भाषा न दें। सुनना और फिर बोलना बेहतर रहेगा। किसी करीबी को आपकी चुप्पी गलत भी लग सकती है, इसलिए साफ लेकिन शांत शब्द चुनें।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी समझ अच्छी रहेगी, लेकिन सहयोग पाने में थोड़ी देरी हो सकती है। ऑफिस में कोई मीटिंग, जिम्मेदारी या साझा काम आपकी उम्मीद के मुताबिक आगे न बढ़े तो इसे व्यक्तिगत विरोध न मानें। मूलांक 2 लोगों की भावना पढ़ लेता है, पर हर चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं होता। भाग्यांक 1 आपको आगे बढ़कर बोलने का साहस देता है, फिर भी अपने सुझाव को आदेश की तरह रखने से बचें। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी या चर्चा में मतभेद संभव हैं। ऐसे में अपना नोट्स और प्लान साफ रखें। बिजनेस में ग्राहक या साथी पक्ष से प्रतिक्रिया धीमी मिले तो धैर्य से फॉलो अप करना बेहतर रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में भावुक होकर फैसला करने से बचना होगा। किसी अपने की बात मानकर तुरंत रकम अटका देना ठीक नहीं रहेगा। चंद्र का असर कई बार मन को राहत देने वाले खर्च की तरफ ले जाता है, लेकिन भाग्यांक 1 तात्कालिक फैसला भी करवा सकता है। इसलिए खरीदारी, उधारी या साझा खर्च में साफ बात करें। अगर घर के बजट पर चर्चा हो, तो अपनी बात आंकड़ों के साथ रखें। छोटे लेनदेन में भी गलतफहमी की गुंजाइश न छोड़ें।
हेल्थ राशिफल
मन की थकान शरीर पर उतर सकती है। सिर भारी लगना, बेचैनी या बिना कारण उदासी जैसा भाव आ सकता है। बहुत देर तक एक ही बात सोचते रहने से परेशानी बढ़ेगी। हल्का संगीत, पानी के पास कुछ समय, या घर के शांत कोने में बैठना राहत दे सकता है। नमक और पानी का संतुलन रखें। अगर नींद का क्रम बिगड़ा हो, तो शाम के बाद अनावश्यक बहस से दूर रहना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अपनी बात मनवाने के लिए भावनात्मक दबाव न बनाएं। परिवार की बातचीत में पुरानी शिकायतें न जोड़ें। सामने वाले की चुप्पी को तुरंत विरोध न मानें।
आज की सलाह: ठहरकर बोलिए, तभी आपकी बात सही तरह सुनी जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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