Mulank 2 Horoscope 1 July: आज चंद्रमा से मिलेगा लाभ, शाम तक दिखेगा बदलाव
Ank Jyotish 1 July 2026: मूलांक 2 वालों के लिए नए महीने की शुरुआत अच्छी होने वाली है। चंद्रमा के चलते सोच क्रिएटिव होगी। वहीं शाम तक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा।
Mulank 2 Aaj Ka Rashifal 1 July 2026: दिन का माहौल आपके मन पर जल्दी असर डाल सकता है। आवाज, खुशबू, रोशनी और लोगों का व्यवहार सब कुछ सामान्य से ज्यादा महसूस होगा। चंद्र के प्रभाव से आपकी संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच बढ़ी रहेगी, इसलिए अपने आसपास का वातावरण साफ और सुकून वाला रखें। अगर किसी बात से मन उलझे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय दो मिनट रुककर सोचें। घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए शांत कोना बनवाना, टेबल ठीक कराना या पढ़ने का समय तय कराना भी अच्छा रहेगा। 1 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपको बात साफ रखने की प्रेरणा देता है, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे काम निपटाने का संकेत देता है। इसलिए मन के साथ काम की सूची भी संभालकर चलें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी पकड़ भावना से बनेगी, तर्क से नहीं। चंद्र का असर आपको सामने वाले की छोटी बात भी गहराई से महसूस करा सकता है। अगर पार्टनर का मूड अलग दिखे, तो अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को आपकी नरमी और सुनने की आदत से राहत मिल सकती है। बच्चों के साथ बात करते समय सिर्फ नसीहत न दें, उनकी बात भी पूरी सुनें। शाम के समय घर का माहौल हल्का रखने की कोशिश करें। छोटे इशारे, जैसे शांत बातचीत या साथ बैठना, दूरी कम कर सकते हैं।
शिक्षा और करियर
काम और पढ़ाई में ध्यान बिखरने की संभावना है, क्योंकि मन आसपास की चीजों से जल्दी जुड़ रहा है। ऐसे में एक सीधा तरीका अपनाएं। पहले जरूरी काम लिखें, फिर उन्हें समय के हिसाब से पूरा करें। ऑफिस में मीटिंग, मेल या बातचीत का टोन आपके मन पर असर डाल सकता है, इसलिए जवाब सोचकर दें। पढ़ाई करने वालों के लिए माहौल बहुत मायने रखेगा। बच्चों की पढ़ाई हो या आपकी अपनी तैयारी, टेबल पर कम सामान रखें और एक बार में एक ही विषय उठाएं। रचनात्मक काम, लेखन, डिजाइन या प्रेजेंटेशन में आपकी समझ अच्छी चल सकती है। मूलांक 1 की सीधी ऊर्जा और भाग्यांक 9 का समापन भाव मिलकर लंबित काम पूरा कराने में मदद दे सकते हैं।
धन और वित्त
पैसे के मामले में मन से ज्यादा हिसाब पर भरोसा रखें। सुंदर चीजें, सजावट, खुशबू या घर के माहौल पर खर्च करने का मन बन सकता है। थोड़ा खर्च ठीक है, पर पहले जरूरी भुगतान अलग कर लें। किसी लेनदेन में सिर्फ अच्छा महसूस होने के आधार पर हामी न भरें। अगर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा खर्च सामने आए, तो तुलना करके फैसला लें। छोटी बचत को अलग रखने से राहत मिलेगी। उधार या साझा खर्च की बात हो, तो रकम और समय साफ कर लेना बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की स्थिति का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। भारी शोर, तेज रोशनी या भरा हुआ कमरा आपको थका सकता है। सुबह या शाम 10 मिनट शांत जगह बैठें। चाहें तो हल्की खुशबू, धीमी रोशनी या सादा संगीत लें। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। अगर बेचैनी बढ़े, तो कागज पर मन की तीन बातें लिखना भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: दूसरों के मूड को अपनी सच्चाई मत मान लें। बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ दबाव बनाने से बात नहीं बनेगी। माहौल के असर में आकर अनावश्यक खरीदारी न करें।
आज की सलाह: अपने मन और काम दोनों के लिए शांत ढांचा बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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