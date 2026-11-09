मूलांक 2 राशिफल 9 नवंबर 2026: जिद्दी लोगों से टकराव बढ़ाएगा बेचैनी, छोटी बातों पर रखें काबू
Mulank 2 Horoscope 9 Nov 2026: मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि) के लिए जानें 9 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज जिद्दी लोगों से टकराव और जल्दबाजी से बचना है जरूरी।
दिन चुनौती भरा रहेगा और छोटी बातों पर बेचैनी बढ़ेगी। अपनी बात पर अड़े रहने या तुरंत जवाब चाहने की आदत मुश्किल बढ़ाएगी। कुछ जिद्दी लोगों से सामना होने की संभावना है। अंक 2 के स्वामी चंद्र आपको संवेदनशील बनाते हैं, इसलिए किसी का रूखा जवाब मन पर ज्यादा असर डालेगा। तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 से आपकी मित्रता है और सोमवार का स्वामी अंक भी 2 है, फिर भी इस चुनौती में संतुलन अहम रहेगा। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में बात अटके तो उसी मुद्दे को बार-बार ना उठाएं। पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें। मन बेचैन हो तो जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुकें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में किसी बात का तुरंत जवाब पाने की चाह खींचतान बढ़ाएगी। पार्टनर का अलग नजरिया स्वीकार करना कठिन लगेगा, खासकर जब आप भावुक होंगे। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता को मन की बात साफ कहने में लगाएं। पूछें कि किस बात पर सहमति बन रही है और कौन सी बात बाद में रखी जाए। परिवार में कोई सदस्य जिद पर अड़े तो पुरानी शिकायतें ना जोड़ें। आपकी बेचैनी समझने लायक है, लेकिन हर चुप्पी को नाराजगी मान लेने से उलझन बढ़ेगी।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में अड़ियल रवैया तालमेल कठिन बनाएगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी या कारोबार में किसी पक्ष के जिद्दी रुख से निपटना पड़ सकता है। अपनी मांग और उसकी वजह अलग-अलग लिख लें, ताकि बातचीत मुद्दे पर रहे। मीटिंग में असहमति हो तो पहले तय करें कि कौन सी बात पर समझौते की गुंजाइश है। छात्रों को किसी सवाल पर अटकने से बेचैनी होगी। उसे चिन्हित करके अगला सवाल लें और फिर लौटें। चंद्र की रचनात्मकता किसी काम का दूसरा तरीका सोचने में लगाएं। करियर के फैसले बेचैनी में आगे ना बढ़ाएं।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों की बात में अपनी शर्त पर अड़ना या तुरंत नतीजा मांगना कठिनाई बढ़ाएगा। लेनदेन पर मतभेद हो तो रकम और भुगतान की तारीख लिखकर पुष्टि मांगें। खरीदारी में मनपसंद चीज तुरंत लेने की बेचैनी हो तो फैसला कुछ देर रोकें। आय और खर्च का संतुलन देखते हुए उपलब्ध रकम अलग लिखें। निवेश से जुड़ी कोई बात समझ ना आए तो सवाल पूछें। किसी के दबाव में अपनी वित्तीय सहमति ना दें।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन की बेचैनी से दिनचर्या बिखरी हुई लगेगी। चंद्र से जुड़ी भावनात्मक संवेदनशीलता के कारण आसपास की बहस का असर देर तक रहेगा। ऐसी बातचीत के बाद कुछ मिनट शांत जगह बैठें और सहज गति से सांस लें। बार-बार वही बात सोच रहे हों तो उसे कागज पर लिखें। खुद से तुरंत सामान्य महसूस करने की जिद ना करें।
9 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाते हैं और विवादों से दूरी बनाए रखते हैं, तो वे हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। अपने स्वामी चंद्र देव और मित्र अंक 9 एवं भाग्यांक 3 के सहयोग से अपने भीतर धैर्य और संतुलन का विकास करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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