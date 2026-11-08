मूलांक 2 राशिफल 8 नवंबर: कल्पना को काम का रूप देने के लिए दिन अनुकूल
मूलांक 2 वालों को आज सही फैसला लेकर एक्शन मोड में आना है। जानें आज चंद्रमा किस ओर संकेत कर रहे हैं? पढ़ें आज का अंक राशिफल।
दिन नए और रचनात्मक विचारों वाला रहेगा। रोजमर्रा की किसी साधारण बात से भी आपको कुछ अलग करने की प्रेरणा मिलेगी। लेखन, कला या दिमाग से नया काम गढ़ने वाले क्षेत्रों से जुड़े हैं तो कुछ बेहद दिलचस्प विचार मिलने की संभावना है। ८ नवंबर २०२६ का मूलांक ८ आपके अंक २ के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक २ आपसे मेल खाता है। चंद्र आपकी भावनाओं और कल्पना को जोड़ता है, इसलिए मन में उठी छोटी बात भी रचनात्मक रूप लेगी। हर विचार को तुरंत पूरा करने का दबाव न लें। जो बात अच्छी लगे, उसे नोट कर लें। फिर देखें कि उसे अपने काम में कैसे उतारना है।
लव राशिफल
अपनापन जताने के लिए नए शब्द और तरीके सूझेंगे। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता आपको अपनी भावनाएं पहचानने में मदद करेगी। पार्टनर से कोई प्यारी याद साझा करना या उनके लिए छोटा संदेश लिखना अच्छा तरीका रहेगा। परिवार की बातचीत में भी किसी पुराने किस्से से रचनात्मक प्रेरणा मिलेगी। मन की बात सुंदर ढंग से कहने की इच्छा रहेगी, लेकिन उसे बहुत सजाने की कोशिश न करें। सादे शब्दों में कही गई आपकी बात अधिक सहज लगेगी।
करियर राशिफल
लिखने, डिजाइन बनाने, पढ़ाने या किसी विषय को नए ढंग से समझाने वाले कामों के लिए दिन अनुकूल है। किसी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति या पढ़ाई के नोट्स को लेकर दिलचस्प विचार मिलने की संभावना है। चंद्र की कल्पनाशीलता का उपयोग शुरुआती खाका बनाने में करें। विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय का चित्र या उदाहरण तैयार करने का तरीका सूझे तो उसे आजमाएं। नौकरी और बिजनेस में भी नया सुझाव पहले कागज पर उतारें। उसका उद्देश्य साफ रखने से आप अपनी रचनात्मक सोच को व्यावहारिक रूप दे पाएंगे।
फाइनेंस राशिफल
रचनात्मक विचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई सामग्री या डिजिटल सेवा खरीदने का मन हो तो पहले उसका उपयोग तय करें। अच्छे विचार की शुरुआत के लिए बड़ी खरीदारी का दबाव न लें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय देखें कि रकम एक बार की है या हर महीने कटेगी। आय बढ़ाने से जुड़ा नया विचार आए तो उसके खर्च का छोटा हिसाब बनाएं। केवल उत्साह को निवेश का आधार न बनाएं।
हेल्थ राशिफल
मन में कई विचार आएं तो उन्हें याद रखने की कोशिश थकाने वाली लग सकती है। पास एक छोटी नोटबुक रखें और विचार लिखकर अगला काम करें। रचनात्मक काम के दौरान बैठने की मुद्रा बदलते रहें। मन को सहज रखने के लिए कुछ देर चित्र बनाना या पसंद का संगीत सुनना चुनें। हर शौक को उपलब्धि में बदलने का दबाव न लें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: हर नए विचार पर तुरंत खरीदारी न करें। ऑनलाइन सेवा की मासिक फीस जांचें। कई विचारों को एक साथ पूरा करने का दबाव न लें।
आज की सलाह: अच्छा विचार लिख लें और उसका छोटा खाका बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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