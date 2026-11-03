मूलांक 2 राशिफल 3 नवंबर 2026: मन में दबी बातें आएंगी सामने, रिश्तों में संभलकर रखें कदम
मूलांक 2 राशिफल 3 नवंबर 2026: चंद्रमा, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज मन की बातें बाहर आ सकती हैं। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
मन के भीतर चल रही हलचल को थोड़ी राहत मिल सकती है, अगर आप उसे नाम देकर समझने की कोशिश करें। 3 नवंबर 2026 का मूलांक 3 बात कहने की जरूरत बढ़ाता है और भाग्यांक 6 घर, अपनापन और जिम्मेदारियों को सामने लाता है। ऐसे में अंक 2 वालों के लिए दबे हुए भाव, जैसे अपराधबोध, तुलना या किसी बात की तीखी चाह, भीतर ज्यादा साफ दिख सकती है। चंद्र का असर मन को कोमल भी बनाता है और जल्दी भर भी देता है। इसलिए हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे लिख लें या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सधी हुई बात करें। शांत चेहरा बनाए रखना काफी नहीं होगा। मन को भी जगह देनी होगी।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय मन की परतें जल्दी खुल सकती हैं। किसी पुराने ताने, अधूरे ध्यान या तुलना की वजह से भीतर हल्की जलन उठे तो उसे सच मानकर भी संभालकर रखें। चंद्र का स्वभाव लगाव बढ़ाता है, इसलिए आप सामने वाले से ज्यादा आश्वासन चाह सकते हैं। भाग्यांक 6 के कारण परिवार की बात भी निजी भावनाओं से जुड़ सकती है। अपने शब्द छोटे रखें और आरोप से बचें। अगर कोई बात चुभी है, तो सीधे यह कहें कि आपको किस बात से असर हुआ। इससे दूरी बढ़ने के बजाय समझ बनने की संभावना रहेगी।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में मन का उतार चढ़ाव प्रदर्शन पर असर डाल सकता है, पर सही तरीका अपनाने पर स्थिति संभल सकती है। मूलांक 3 संवाद, प्रेजेंटेशन और समझाने की शक्ति देता है, इसलिए मीटिंग, चर्चा या क्लास में आपकी बात सुनी जा सकती है। मुश्किल यह रहेगी कि भीतर की भावना ध्यान खींचेगी। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी बातों में भी आप जरूरत से ज्यादा भावुक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे नतीजे देखकर तुरंत चिंता करना। पहले रूटीन देखें, फिर सुधार की बात करें। ऑफिस में किसी सहकर्मी की तुलना से मन खिंचे तो अपना काम सूची बनाकर पूरा करें। चंद्र वाले लोगों के लिए काम में स्थिरता भावनाओं को संतुलित करने का अच्छा तरीका बनती है।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में भावनात्मक खर्च का संकेत है। मन भारी हो तो कुछ खरीदकर राहत लेने की इच्छा बन सकती है। भाग्यांक 6 घर और सुविधा से जुड़े खर्च को सामने ला सकता है, इसलिए पहले जरूरी और गैर जरूरी चीजें अलग करें। किसी अपने के लिए खर्च करते समय भी अपनी सीमा साफ रखें। लेन देन में केवल भावना नहीं, हिसाब भी देखें। छोटी रकम का लिखित नोट बना लेना बेहतर रहेगा। इससे बाद में मन में खटास कम होगी।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
भावनाओं का दबाव पेट, नींद और शरीर की पानी की जरूरत पर असर डाल सकता है। चंद्र से जुड़े लोग मन भारी होने पर खाना छोड़ते या मीठा ज्यादा लेते हैं। ऐसा करने के बजाय दिन में एक बार गुनगुना पानी लेकर दस मिनट शांत बैठें। सिर में बोझ लगे तो तेज आवाज से थोड़ी दूरी रखें। रात में सोने से पहले मन की तीन बातें लिखना राहत दे सकता है।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी भावनाओं को संतुलित करते हुए विवेकपूर्ण कदम उठाने का है। आज आपका शुभ अंक 3 है एवं शुभ रंग सफेद, क्रीम और हल्का नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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