Mulank 2 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज किसी भी कमी या प्रस्ताव को तथ्यों से परखना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 रहेगा। आज मन में थोड़ी उदासी और निराशा बनी रह सकती है। दूसरों की बातों और योजनाओं में आपको कमियां जल्दी नजर आएंगी। किसी दोस्त की सलाह या योजना भी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं लगेगी। हालांकि, हर बात में कमी तलाशने से मन की परेशानी बढ़ सकती है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले संबंधित जानकारी की जांच करें। अपनी राय जरूर रखें, लेकिन सामने वाले की बात समझने की कोशिश भी करें।

मूलांक 2 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज पार्टनर की छोटी-छोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती हैं। उनकी किसी योजना या व्यवहार में दिखावा नजर आए तो मन खिन्न हो सकता है। हालांकि, किसी की नीयत पर सवाल उठाने से पहले अपनी परेशानी साफ शब्दों में बताएं। हो सकता है कि जिस बात को आप गलत समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी वजह हो। परिवार में घूमने या किसी कार्यक्रम की योजना बन रही है तो उसकी कमियां गिनाने के बजाय अपनी चिंता बताएं। अगर मन ज्यादा उदास है तो बातचीत के लिए थोड़ा समय मांग सकते हैं। चंद्रमा की संवेदनशीलता आपको दूसरों के व्यवहार की बारीकियां समझने में मदद करेगी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनका पक्ष सुनना भी जरूरी होगा।

मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपके स्वभाव और सोच में उतार-चढ़ाव ला सकता है। प्रेम संबंधों में छोटी बातों पर नाराजगी और कार्यक्षेत्र में दूसरों के सुझावों से असहमति की स्थिति बन सकती है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, मानसिक शांति, रिश्तों और करियर पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 2 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज किसी योजना या प्रस्ताव की कमियां जल्दी नजर आएंगी। ऑफिस की मीटिंग में कोई विचार आपको कागज पर अच्छा, लेकिन व्यवहार में मुश्किल लग सकता है। ऐसे में उसे सीधे खारिज करने के बजाय बताएं कि परेशानी किस स्तर पर आ सकती है। नौकरीपेशा जातक अपनी समीक्षा को किसी सहकर्मी की व्यक्तिगत आलोचना ना बनने दें। बिजनेस करने वालों को किसी नए प्रस्ताव की लागत, जिम्मेदारी और उपयोगिता अलग-अलग समझनी चाहिए। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई की योजना में कमी दिखे तो पूरे प्रयास को बेकार ना मानें। केवल उस हिस्से पर ध्यान दें, जहां सुधार की जरूरत है। आज आपकी समझ और बारीकी से जांचने की आदत उपयोगी साबित होगी, बशर्ते आप समस्या के साथ उसका समाधान भी तलाशें।

मूलांक 2 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज किसी योजना के आकर्षक दावों पर तुरंत भरोसा करना मुश्किल लगेगा। आप उसकी वास्तविक उपयोगिता और संभावित कमियों को समझने की कोशिश करेंगे। निवेश या किसी आर्थिक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो उससे जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। केवल मन में संदेह होने के कारण किसी अवसर को खारिज ना करें। आय, लाभ और खर्च से जुड़े अनुमानों की लिखित जानकारी से तुलना करें। किसी भुगतान या लेनदेन की बात हो तो रकम और शर्तें पहले ही स्पष्ट कर लें। सामने वाले की बात में कोई कमी नजर आए तो उसी मुद्दे पर सवाल पूछें। आज आर्थिक फैसलों में सतर्क रहना अच्छा है, लेकिन अधूरी जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में राय बनाने से बचना होगा।

मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी होगा। मन में किसी बात को लेकर निराशा है तो उसे बार-बार सोचने से परेशानी बढ़ सकती है। अपनी उलझन को कागज पर लिखें और यह समझने की कोशिश करें कि उसमें वास्तविक तथ्य क्या हैं और आपकी आशंका क्या है। हर बात का जवाब तुरंत खोजने का दबाव खुद पर ना डालें। मन ज्यादा भारी महसूस हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करें। कुछ समय अपनी पसंद के काम में बिताना भी अच्छा रहेगा। दूसरों की कमियां तलाशने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर दिनचर्या सामान्य रखने पर ध्यान दें। इससे मन को हल्का करने में मदद मिलेगी।