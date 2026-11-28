मूलांक 2 राशिफल 28 नवंबर: मन में छाई रहेगी उदासी, दूसरों की बातों में दिखावा और कमियां तलाशेंगे
Mulank 2 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज किसी भी कमी या प्रस्ताव को तथ्यों से परखना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 रहेगा। आज मन में थोड़ी उदासी और निराशा बनी रह सकती है। दूसरों की बातों और योजनाओं में आपको कमियां जल्दी नजर आएंगी। किसी दोस्त की सलाह या योजना भी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं लगेगी। हालांकि, हर बात में कमी तलाशने से मन की परेशानी बढ़ सकती है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले संबंधित जानकारी की जांच करें। अपनी राय जरूर रखें, लेकिन सामने वाले की बात समझने की कोशिश भी करें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज पार्टनर की छोटी-छोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती हैं। उनकी किसी योजना या व्यवहार में दिखावा नजर आए तो मन खिन्न हो सकता है। हालांकि, किसी की नीयत पर सवाल उठाने से पहले अपनी परेशानी साफ शब्दों में बताएं। हो सकता है कि जिस बात को आप गलत समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी वजह हो। परिवार में घूमने या किसी कार्यक्रम की योजना बन रही है तो उसकी कमियां गिनाने के बजाय अपनी चिंता बताएं। अगर मन ज्यादा उदास है तो बातचीत के लिए थोड़ा समय मांग सकते हैं। चंद्रमा की संवेदनशीलता आपको दूसरों के व्यवहार की बारीकियां समझने में मदद करेगी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनका पक्ष सुनना भी जरूरी होगा।
मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपके स्वभाव और सोच में उतार-चढ़ाव ला सकता है। प्रेम संबंधों में छोटी बातों पर नाराजगी और कार्यक्षेत्र में दूसरों के सुझावों से असहमति की स्थिति बन सकती है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, मानसिक शांति, रिश्तों और करियर पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज किसी योजना या प्रस्ताव की कमियां जल्दी नजर आएंगी। ऑफिस की मीटिंग में कोई विचार आपको कागज पर अच्छा, लेकिन व्यवहार में मुश्किल लग सकता है। ऐसे में उसे सीधे खारिज करने के बजाय बताएं कि परेशानी किस स्तर पर आ सकती है। नौकरीपेशा जातक अपनी समीक्षा को किसी सहकर्मी की व्यक्तिगत आलोचना ना बनने दें। बिजनेस करने वालों को किसी नए प्रस्ताव की लागत, जिम्मेदारी और उपयोगिता अलग-अलग समझनी चाहिए। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई की योजना में कमी दिखे तो पूरे प्रयास को बेकार ना मानें। केवल उस हिस्से पर ध्यान दें, जहां सुधार की जरूरत है। आज आपकी समझ और बारीकी से जांचने की आदत उपयोगी साबित होगी, बशर्ते आप समस्या के साथ उसका समाधान भी तलाशें।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज किसी योजना के आकर्षक दावों पर तुरंत भरोसा करना मुश्किल लगेगा। आप उसकी वास्तविक उपयोगिता और संभावित कमियों को समझने की कोशिश करेंगे। निवेश या किसी आर्थिक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो उससे जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। केवल मन में संदेह होने के कारण किसी अवसर को खारिज ना करें। आय, लाभ और खर्च से जुड़े अनुमानों की लिखित जानकारी से तुलना करें। किसी भुगतान या लेनदेन की बात हो तो रकम और शर्तें पहले ही स्पष्ट कर लें। सामने वाले की बात में कोई कमी नजर आए तो उसी मुद्दे पर सवाल पूछें। आज आर्थिक फैसलों में सतर्क रहना अच्छा है, लेकिन अधूरी जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में राय बनाने से बचना होगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी होगा। मन में किसी बात को लेकर निराशा है तो उसे बार-बार सोचने से परेशानी बढ़ सकती है। अपनी उलझन को कागज पर लिखें और यह समझने की कोशिश करें कि उसमें वास्तविक तथ्य क्या हैं और आपकी आशंका क्या है। हर बात का जवाब तुरंत खोजने का दबाव खुद पर ना डालें। मन ज्यादा भारी महसूस हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करें। कुछ समय अपनी पसंद के काम में बिताना भी अच्छा रहेगा। दूसरों की कमियां तलाशने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आज नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर दिनचर्या सामान्य रखने पर ध्यान दें। इससे मन को हल्का करने में मदद मिलेगी।
28 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक अगर निराशा या कमियों की तलाश में उलझने के बजाय तथ्यों की जांच करते हैं, तो दिन की उलझनों को सहजता से संभाल सकते हैं। अपने स्वामी चंद्र देव की सौम्यता, तारीख के मूलांक 1 के सहयोग और भाग्यांक 4 की व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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