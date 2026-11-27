मूलांक 2 राशिफल 27 नवंबर: कभी मन होगा करीब आने का तो कभी अकेले रहने का, बदलता मिजाज करेगा परेशान
Mulank 2 Horoscope 27 Nov 2026: मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि) के लिए जानें 27 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज बदलते मिजाज में अपनी पसंद थोपने से बचना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन, भावनाओं और संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 रहेगा। ये दोनों अंक मूलांक 2 के मित्र हैं। आज आपका मूड बार-बार बदल सकता है। कभी किसी के करीब रहने का मन होगा तो कभी अकेले समय बिताने की इच्छा जागेगी। इस उतार-चढ़ाव का असर आपके व्यवहार पर भी दिखेगा। ऐसे में दूसरों से अपनी बात मनवाने के बजाय अपनी भावनाओं को समझना बेहतर रहेगा। आज अपने हिस्से के काम खुद निपटाने पर ध्यान दें।
मूलांक 2 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज आपका बदलता मिजाज पार्टनर को उलझन में डाल सकता है। कभी आप उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे तो कभी छोटी-सी बात पर अकेले रहने का मन करेगा। अपनी भावनाओं में आ रहे बदलाव को समझने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दें। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की पसंद को नजरअंदाज करने से रिश्तों में खिंचाव बढ़ सकता है। फोन पर बातचीत के दौरान मन उखड़ने लगे तो बहस करने के बजाय किसी दूसरे समय बात करने का सुझाव दें। हर मामले में अपनी पसंद पर सहमति पाने की जिद न करें। अगर आपको कुछ समय अकेले बिताना है तो सामने वाले को इसकी वजह बता दें। इससे बेवजह की गलतफहमी से बचेंगे और रिश्तों में अपनापन भी बना रहेगा।
मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का प्रभाव आपके मूड में उतार-चढ़ाव ला सकता है। प्रेम संबंधों में कभी नजदीकियां बढ़ाने तो कभी अकेले रहने की इच्छा होगी, वहीं कामकाज में भी भावनाओं के कारण ध्यान भटक सकता है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, मानसिक शांति और प्रेम जीवन में बेहतर तालमेल के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
करियर और पढ़ाई के मामले में आज ऐसे काम पूरे करना बेहतर रहेगा, जिन्हें आप अपनी योजना के अनुसार अकेले कर सकते हैं। समूह में काम करते समय अपने तरीके को दूसरों पर थोपने से बचें। ऑफिस में किसी सहकर्मी की सुविधा और राय को भी महत्व देना होगा। साझा जिम्मेदारी मिली है तो पहले यह तय कर लें कि किसे कौन-सा काम करना है। बिजनेस करने वाले जातक भी किसी सहयोगी के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए अकेले बैठकर अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा से जुड़ी रचनात्मकता का इस्तेमाल नए विचारों और काम को बेहतर ढंग से पूरा करने में करें। मन के उतार-चढ़ाव के कारण किसी की मेहनत पर तीखी टिप्पणी न करें। आज अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज बदलता मूड आपके फैसलों पर असर डाल सकता है। कभी किसी चीज को खरीदने की इच्छा होगी तो कुछ देर बाद वही खर्च गैरजरूरी लगने लगेगा। ऐसे में भावनाओं में आकर किसी खरीदारी को अपनी जिद न बनाएं। साझा बजट या पैसों के लेनदेन से जुड़े मामलों में दूसरे व्यक्ति की जरूरत और राय भी सुनें। अपनी आय, बचत और निवेश का हिसाब अकेले बैठकर देखने के लिए दिन अच्छा है। किसी आर्थिक फैसले पर परिवार के सदस्य या पार्टनर से चर्चा हो तो तुरंत सहमति पाने का दबाव न डालें। अपनी इच्छा और वास्तविक जरूरत के बीच अंतर समझना जरूरी होगा। आज सोच-समझकर खर्च करने और पैसों से जुड़े मामलों में दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका देने से स्थिति बेहतर रहेगी।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मन का मिजाज बार-बार बदलने से कभी उत्साह महसूस होगा तो कभी किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे में खुद पर हर समय खुश और मिलनसार दिखने का दबाव न बनाएं। कुछ देर अकेले बैठकर अपनी पसंद का कोई रचनात्मक काम करें। रंग भरना, हल्का संगीत सुनना या शांत माहौल में समय बिताना अच्छा लगेगा। मन खिन्न हो तो अपनी झुंझलाहट आसपास मौजूद लोगों पर न निकालें। दिनभर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा विराम लेते रहें। दूसरों से दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो तो इसे सहजता से बताएं। अपनी भावनाओं को समझकर दिनचर्या आगे बढ़ाने से मन हल्का रहेगा।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक अगर अपने बदलते मिजाज को समझकर धैर्य से काम लेते हैं, तो वे दिन की उलझनों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अपने स्वामी चंद्र देव की सौम्यता और मित्र अंकों के सहयोग का संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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