Mulank 2 Horoscope 27 Nov 2026: मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि) के लिए जानें 27 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज बदलते मिजाज में अपनी पसंद थोपने से बचना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन, भावनाओं और संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 रहेगा। ये दोनों अंक मूलांक 2 के मित्र हैं। आज आपका मूड बार-बार बदल सकता है। कभी किसी के करीब रहने का मन होगा तो कभी अकेले समय बिताने की इच्छा जागेगी। इस उतार-चढ़ाव का असर आपके व्यवहार पर भी दिखेगा। ऐसे में दूसरों से अपनी बात मनवाने के बजाय अपनी भावनाओं को समझना बेहतर रहेगा। आज अपने हिस्से के काम खुद निपटाने पर ध्यान दें।

मूलांक 2 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज आपका बदलता मिजाज पार्टनर को उलझन में डाल सकता है। कभी आप उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे तो कभी छोटी-सी बात पर अकेले रहने का मन करेगा। अपनी भावनाओं में आ रहे बदलाव को समझने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दें। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की पसंद को नजरअंदाज करने से रिश्तों में खिंचाव बढ़ सकता है। फोन पर बातचीत के दौरान मन उखड़ने लगे तो बहस करने के बजाय किसी दूसरे समय बात करने का सुझाव दें। हर मामले में अपनी पसंद पर सहमति पाने की जिद न करें। अगर आपको कुछ समय अकेले बिताना है तो सामने वाले को इसकी वजह बता दें। इससे बेवजह की गलतफहमी से बचेंगे और रिश्तों में अपनापन भी बना रहेगा।

मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें मन, भावनाओं और संवेदनशीलता का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का प्रभाव आपके मूड में उतार-चढ़ाव ला सकता है। प्रेम संबंधों में कभी नजदीकियां बढ़ाने तो कभी अकेले रहने की इच्छा होगी, वहीं कामकाज में भी भावनाओं के कारण ध्यान भटक सकता है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, मानसिक शांति और प्रेम जीवन में बेहतर तालमेल के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 2 का करियर राशिफल करियर और पढ़ाई के मामले में आज ऐसे काम पूरे करना बेहतर रहेगा, जिन्हें आप अपनी योजना के अनुसार अकेले कर सकते हैं। समूह में काम करते समय अपने तरीके को दूसरों पर थोपने से बचें। ऑफिस में किसी सहकर्मी की सुविधा और राय को भी महत्व देना होगा। साझा जिम्मेदारी मिली है तो पहले यह तय कर लें कि किसे कौन-सा काम करना है। बिजनेस करने वाले जातक भी किसी सहयोगी के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए अकेले बैठकर अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा से जुड़ी रचनात्मकता का इस्तेमाल नए विचारों और काम को बेहतर ढंग से पूरा करने में करें। मन के उतार-चढ़ाव के कारण किसी की मेहनत पर तीखी टिप्पणी न करें। आज अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

मूलांक 2 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज बदलता मूड आपके फैसलों पर असर डाल सकता है। कभी किसी चीज को खरीदने की इच्छा होगी तो कुछ देर बाद वही खर्च गैरजरूरी लगने लगेगा। ऐसे में भावनाओं में आकर किसी खरीदारी को अपनी जिद न बनाएं। साझा बजट या पैसों के लेनदेन से जुड़े मामलों में दूसरे व्यक्ति की जरूरत और राय भी सुनें। अपनी आय, बचत और निवेश का हिसाब अकेले बैठकर देखने के लिए दिन अच्छा है। किसी आर्थिक फैसले पर परिवार के सदस्य या पार्टनर से चर्चा हो तो तुरंत सहमति पाने का दबाव न डालें। अपनी इच्छा और वास्तविक जरूरत के बीच अंतर समझना जरूरी होगा। आज सोच-समझकर खर्च करने और पैसों से जुड़े मामलों में दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका देने से स्थिति बेहतर रहेगी।

मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मन का मिजाज बार-बार बदलने से कभी उत्साह महसूस होगा तो कभी किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे में खुद पर हर समय खुश और मिलनसार दिखने का दबाव न बनाएं। कुछ देर अकेले बैठकर अपनी पसंद का कोई रचनात्मक काम करें। रंग भरना, हल्का संगीत सुनना या शांत माहौल में समय बिताना अच्छा लगेगा। मन खिन्न हो तो अपनी झुंझलाहट आसपास मौजूद लोगों पर न निकालें। दिनभर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा विराम लेते रहें। दूसरों से दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो तो इसे सहजता से बताएं। अपनी भावनाओं को समझकर दिनचर्या आगे बढ़ाने से मन हल्का रहेगा।