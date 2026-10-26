मूलांक 2 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: आज खुलकर रखेंगे अपनी बात, बस जल्दबाजी से बचें
मूलांक 2 राशिफल (26 अक्टूबर 2026): जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन। चंद्रमा, मूलांक 7 और भाग्यांक 9 के प्रभाव से जानें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का सटीक भविष्यफल।
सुबह से ही चाल थोड़ी तेज महसूस हो सकती है। आप सामान्य दिनों से ज्यादा सक्रिय, साफ बोलने वाले और अपने मन की बात रखने वाले दिखेंगे। अंक 2 पर चंद्र का असर मन, भावना और परिवार से जुड़ा होता है, इसलिए भीतर की हलचल भी साथ चलेगी। फर्क यह रहेगा कि इस बार आप चुप रहने के बजाय बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 भीतर सोच को गहरा करता है, जबकि भाग्यांक 9 काम निपटाने का जोश बढ़ाता है। इसी वजह से मन संवेदनशील भी रहेगा और इरादा मजबूत भी। किसी जरूरी फैसले में अपनी बात रखने का समय बन सकता है, बस अधीरता से बचना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का लव राशिफल
दिल की बात दबाने के बजाय कह देने का मन हो सकता है। यह अच्छी बात है, पर शब्द थोड़े नरम रखें। चंद्र की प्रकृति आपको अपनापन देती है, इसलिए रिश्तों में आपकी सच्चाई समझी जाएगी। अगर पार्टनर कुछ देर से जवाब दे या परिवार का कोई सदस्य आपकी रफ्तार से ना चले, तो उसे दूरी ना मानें। घर की छोटी जिम्मेदारी या किसी पुराने मुद्दे पर खुली बातचीत हो सकती है। प्रेम संबंधों में अपेक्षा से ज्यादा संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए सुनना भी उतना ही जरूरी होगा जितना कहना।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर गति दिखेगी। ऑफिस में डेडलाइन पास हो तो आप सामान्य से ज्यादा सजग और असरदार तरीके से चीजें संभाल सकते हैं। अंक 2 वाले लोग अक्सर माहौल देखकर काम करते हैं, लेकिन इस दिन पहल आपके हाथ में रह सकती है। किसी मीटिंग, रिपोर्ट, क्लाइंट बात या टीम को साथ लेकर चलने में आपकी समझ काम आएगी। फिर भी हर काम तुरंत पूरा हो, ऐसी बेचैनी बीच में दबाव बढ़ा सकती है। पढ़ाई कर रहे लोगों को एक साथ बहुत कुछ पकड़ने के बजाय विषयों को हिस्सों में बांटना बेहतर रहेगा। मूलांक 7 गहराई देता है और भाग्यांक 9 परिणाम तक पहुंचने की इच्छा बढ़ाता है।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सोच व्यावहारिक रखनी होगी। जोश में आकर किसी चीज को तुरंत लेने या किसी भुगतान को बिना दोबारा देखे आगे बढ़ाने से बाद में सवाल खड़े हो सकते हैं। आमदनी का पक्ष सामान्य रह सकता है, पर कुछ खर्च काम से जुड़े या घर की सुविधा से जुड़े सामने आ सकते हैं। चंद्र के कारण भावनात्मक खर्च का भी मन बन सकता है। अगर खरीद जरूरी है तो पहले उपयोग देखें, फिर कीमत। लेनदेन में लिखित बात साफ रखना फायदे का सौदा साबित होगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मन और शरीर की चाल एक जैसी नहीं रह सकती। जल्दी बोलने और जल्दी करने के बीच थकावट अचानक महसूस हो सकती है। मीठा या चाय बार बार लेने के बजाय पानी और हल्का खाना चुनें। गर्दन, कंधे या पेट में हल्की बेचैनी हो तो काम के बीच थोड़ी स्ट्रेचिंग राहत दे सकती है। चंद्र का असर नींद और मन पर भी पड़ता है, इसलिए शाम को खुद को थोड़ा शांत समय देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने आत्मविश्वास को जगाने और अपनी बात को निडरता से रखने का है। चंद्र देव के प्रभाव से आपके भीतर दया और सौम्यता बनी रहेगी, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको मानसिक मजबूती और कर्म प्रधान दृष्टिकोण प्रदान करता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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