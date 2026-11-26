मूलांक 2 राशिफल 26 नवंबर: हर भावना का तुरंत समाधान खोजना बढ़ाएगा दबाव
मूलांक 2 वालों के लिए 26 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें करियर से लेकर लव समेत सारी चीजें। पढ़ें आज का विस्तृत अंक राशिफल।
दिन की खास बात आपके विचारों की स्पष्टता रहेगी। योजना और रणनीति बनाने या कोई नया विषय पढ़ना शुरू करने के लिए समय अच्छा है। मन सतर्क रहेगा और बातों को समझने की पकड़ तेज होगी। आप अपनी बात भी अच्छी तरह रखेंगे। 26 नवंबर 2026 के मूलांक 8 से आपका तटस्थ संबंध है, जबकि भाग्यांक 2 आपके अपने अंक से मेल खाता है। यह मेल सोच को व्यवस्थित रखने की थीम से जुड़ता है। आपके स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता दूसरों का नजरिया समझने में साथ देगी। कई विचार एक साथ आएं तो उलझन महसूस होना स्वाभाविक है। उन्हें कागज पर लिखकर अपनी योजना का पहला कदम चुनें।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी भावना समझाना सहज रहेगा। आप समझ पाएंगे कि कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और किस पर चर्चा करनी है। चंद्र से जुड़ी भावुकता के साथ आपकी साफ सोच भी बातचीत में नजर आएगी। पार्टनर के साथ किसी साझा योजना पर बात करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार में कोई विषय समझाना हो तो सरल शब्द चुनें। हर भावना का तुरंत समाधान खोजना दबाव बढ़ाता है। सामने वाले को अपनी बात पूरी करने की जगह दें।
करियर राशिफल
नई पढ़ाई शुरू करने और काम की रणनीति तय करने के लिए दिन अनुकूल है। आपकी समझ तेज रहेगी, इसलिए किसी विषय की बुनियाद पकड़ने पर ध्यान दें। विद्यार्थी नया अध्याय पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखें। ऑफिस में प्रस्ताव या काम का तरीका समझाते समय आप अपनी बात स्पष्ट रखेंगे। बिजनेस में अगले कदमों का खाका तैयार करना उपयोगी रहेगा। चंद्र की रचनात्मकता विचारों को सहज रूप देने में साथ देगी। पूरी योजना एक बैठक में तैयार करने का दबाव न लें। पहले उसका उद्देश्य साफ करें।
फाइनेंस राशिफल
पैसों से जुड़ी योजना बनाने में आपकी स्पष्ट सोच काम आएगी। घर के छोटे खर्च, जैसे दूध और सब्जी की रकम जोड़कर साप्ताहिक बजट तैयार करें। इससे योजना को ठोस आधार मिलेगा। आय और खर्च की जानकारी एक जगह रखें। निवेश समझना चाहते हैं तो उसकी शर्तें पढ़ने से शुरुआत करें। दिन की अनुकूलता समझ और तैयारी के लिए है, किसी तय आर्थिक लाभ के लिए नहीं।
हेल्थ राशिफल
मन सजग रहेगा और नई बातें समझने में रुचि होगी। इस उत्साह में दिन का हर खाली हिस्सा पढ़ाई या योजना से न भरें। एक काम पूरा होने पर कुछ देर शांत बैठें और फिर अगला काम चुनें। चंद्र की संवेदनशील प्रकृति को सहज रखने के लिए अपनी भावनाओं को भी पहचानें। थकान लगे तो काम की सूची छोटी कर लें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: योजना में इतने कदम न जोड़ें कि शुरुआत कठिन लगे। अपनी बात साफ रखते हुए दूसरे की राय भी सुनें। पढ़ाई शुरू करने से पहले विषय की बुनियाद जांचें।
आज की सलाह: अपनी नई योजना का पहला कदम कागज पर लिखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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