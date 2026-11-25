मूलांक 2 राशिफल 25 नवंबर: नाराजगी दूर करने के लिए बजट से बाहर ना जाएं
मूलांक 2 वालों के लिए 25 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें लव से लेकर हेल्थ से जुड़ी कई गहरी बातों को। पढ़ें संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल।
रिश्तों में खिंचाव रहेगा और कुछ देर के लिए आपको रास्ता रुका हुआ लग सकता है। दूसरों की ओर से विरोध और चुनौतियां रहेंगी। अपनी इच्छा मनवाने के लिए दबाव डालने का यह अच्छा दिन नहीं है। 25 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 2 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 से मित्रता अपनी बात रखने का सहारा देगी, उसे थोपने का नहीं। आपके स्वामी चंद्र की संवेदनशीलता के कारण किसी की असहमति मन को ज्यादा छुएगी। हर प्रतिक्रिया को अपनी अहमियत से जोड़ना तकलीफ बढ़ाएगा। बातचीत अटके तो थोड़ा अंतराल रखें। फिलहाल किसी बात का आगे न बढ़ना आपकी कोशिशों की अंतिम तस्वीर नहीं है।
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में अपनी बात समझाने की इच्छा तेज रहेगी, लेकिन सामने वाले का नजरिया अलग होगा। पार्टनर से किसी मुद्दे पर सहमति बनाना कठिन लग सकता है। तुरंत जवाब या हामी मांगने से खिंचाव बढ़ेगा। चंद्र से जुड़ा अपनापन बनाए रखें और पूछें कि उन्हें किस बात पर आपत्ति है। परिवार की बातचीत में भी सबका फैसला अपने अनुसार कराने का दबाव न डालें। मन दुखे तो उसे सरल शब्दों में कहें। थोड़ी दूरी का अर्थ रिश्ते में लगाव खत्म होना न मानें।
करियर राशिफल
कामकाज में दूसरों का विरोध आपकी रफ्तार रोकता हुआ लग सकता है। ऑफिस की मीटिंग में आपके प्रस्ताव पर सवाल उठें तो हर सवाल को निजी विरोध न मानें। पहले आपत्ति का कारण लिख लें, फिर उसी पर जवाब दें। चंद्र की रचनात्मकता विचार को दूसरे ढंग से समझाने में उपयोगी रहेगी। पढ़ाई में किसी तरीके पर अटकें तो शिक्षक से खास उलझन पूछें। बिजनेस में शर्तों पर मतभेद हों तो सहमति के लिए दबाव न बनाएं। अपनी पेशेवर साख के लिए बातचीत का लहजा सहज रखना अहम रहेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़ी साझा बातचीत में अलग राय सामने आएगी। खरीदारी, खर्च या लेन-देन पर अपनी पसंद को अंतिम मानना खिंचाव बढ़ाएगा। चंद्र की भावुकता के असर में किसी को मनाने के लिए आर्थिक वादा न करें। रकम और शर्तें साफ लिखकर चर्चा करें। निवेश के किसी प्रस्ताव पर सहमति न बने तो उसे फिलहाल खुला छोड़ें। किसी की नाराजगी दूर करने के लिए अपने बजट से बाहर जाने का दबाव न लें।
हेल्थ राशिफल
रिश्तों का खिंचाव मन को उलझाए रखेगा। चंद्र से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण बातचीत की कोई पंक्ति बार-बार याद आएगी। ऐसे में कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी भावना कागज पर लिखें। उसी समय जवाब भेजने का दबाव छोड़ें। दिनभर खुद को साबित करने की कोशिश थकाने वाली लगेगी। अपने लिए थोड़ी शांत जगह तय करना उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: असहमति पर तुरंत हामी मांगने से खिंचाव बढ़ेगा। मीटिंग के सवालों को निजी विरोध न मानें। नाराजगी मिटाने के लिए आर्थिक वादा न करें।
आज की सलाह: अपनी बात रखें और दूसरे को असहमत होने की जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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