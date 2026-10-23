मूलांक 2 राशिफल 23 अक्टूबर: आज कोई बात बदल सकती है आपका नजरिया, रिश्तों में जल्दबाजी से बचें
Mulank 2 Horoscope 23 October 2026: चंद्र के प्रभाव से संवेदनशील रहेगा मन। जानें मूलांक 2 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों रिश्तों में जल्दबाजी से बचने की है सलाह।
घर और काम के बीच चल रही छोटी छोटी बातों में इस समय आपका मन कुछ अलग ढंग से सोच सकता है। जो चीजें पहले अजीब लगती थीं, उनमें भी अब आपको मतलब और सुंदरता दिख सकती है। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 नई बात, नए लोगों और अलग अनुभवों की ओर खींच रहा है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से पूछ रहा है कि मन सच में क्या चाहता है। चंद्र के असर से आपकी संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी, इसलिए प्रतिक्रिया भी गहरी होगी। जैसे किसी दोस्त से बातचीत में उसका अनोखा नजरिया पहले चुभे, फिर वही आपको सोचने पर मजबूर कर दे। यही दिन का संकेत है। हर अलग बात गलत नहीं होती, पर हर बात अपने मन पर लेना भी जरूरी नहीं।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपको लोगों का छिपा हुआ भाव जल्दी समझ आ सकता है। पार्टनर या किसी करीबी की कोई आदत, पसंद या सोच अचानक नई नजर से दिख सकती है। चंद्र का स्वभाव मन को नरम बनाता है, इसलिए आप सुनना ज्यादा चाहेंगे। यही तरीका तालमेल बढ़ा सकता है। अगर कोई बात अलग या थोड़ी असामान्य लगे, तो तुरंत दूरी बनाने के बजाय उसका कारण समझना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी सदस्य की बात का दूसरा पक्ष देखने से मनमुटाव हल्का पड़ सकता है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में अलग सोच रखने वाले लोग इस समय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मूलांक 5 नई जानकारी, नए तरीके और तेज बदलाव की हवा ला रहा है। भाग्यांक 7 कहता है कि हर नई बात को अपनाने से पहले उसे भीतर से परखें। अंक 2 के लोग माहौल से जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए मीटिंग, प्रोजेक्ट या ग्रुप स्टडी में आप दूसरों के मूड भी पकड़ लेंगे। इसका सही उपयोग करें। क्रिएटिव काम, राइटिंग, डिजाइन, रिसर्च या काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में खास समझ बन सकती है। बिजनेस करने वालों को थोड़ा हटकर आइडिया दिखे तो उसे नोट कर लें। तुरंत फैसला जरूरी नहीं।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में इस दिन कुछ अलग या आकर्षक चीजों पर नजर टिक सकती है। कोई सामान, कोर्स या अनुभव सामान्य से ज्यादा लुभा सकता है। चंद्र मन से खर्च करवाता है, इसलिए यह देखना जरूरी होगा कि पसंद और जरूरत में कितना फर्क है। मूलांक 5 के कारण छोटे छोटे कई खर्च जुड़ सकते हैं। लेन देन में बात साफ रखें, खासकर जब किसी की सलाह सुनकर कदम बढ़ा रहे हों। अपनी सुविधा के हिसाब से बजट तय करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मन की लहरें तेज रहें तो शरीर भी वैसा ही महसूस करता है। कभी उत्साह, कभी हल्की खींचतान जैसी स्थिति बन सकती है। चंद्र प्रधान होने से नींद की गुणवत्ता और पानी की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। तेज खुशबू, शोर या भीड़ से मन जल्दी भर सकता है। कुछ देर शांत जगह में बैठना, हल्का संगीत सुनना या कागज पर मन की बात लिखना राहत दे सकता है।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी संवेदनशीलता को सही दिशा देने और नए विचारों का स्वागत करने का है। चंद्र देव की कृपा से आपका अंतर्ज्ञान प्रखर रहेगा, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको हर निर्णय में संयम और गहराई बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र