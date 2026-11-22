मूलांक 2 राशिफल 22 नवंबर: दोस्ती और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, मिलकर पूरे करेंगे कई काम
Mulank 2 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज दोस्ती और सहयोग से पूरे होंगे कई काम।
मूलांक 2 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन दोस्ती, रिश्तों और आपसी सहयोग के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज आपका मन अपनों के साथ समय बिताने और मिलकर कुछ नया करने का करेगा। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। किसी पुराने काम को पूरा करने में भी दूसरों का सहयोग मिल सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक के स्वामी चंद्रमा हैं, जो भावनाओं, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 4 आपके प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 7 रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको दूसरों की भावनाएं समझने और उनके साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद करेगा। हालांकि, सभी जिम्मेदारियां अकेले उठाने के बजाय दूसरों से सहयोग लेना भी जरूरी होगा।
मूलांक 2 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और छोटी-छोटी बातों में अपनापन महसूस होगा। किसी काम को मिलकर पूरा करने या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत का माहौल अच्छा रहेगा। अगर किसी अपने से काफी समय से मुलाकात नहीं हुई है तो आज उनसे संपर्क करने का विचार बन सकता है। सिंगल लोगों के लिए दोस्तों के साथ समय बिताने और नए परिचय बनाने का अच्छा मौका है। अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार ना करें। हालांकि, सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचें।
मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जो भावनाओं और संवेदनशीलता के कारक माने जाते हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपको रिश्तों में बेहतर तालमेल बनाने और दूसरों का सहयोग पाने में मदद करेगा। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी, वहीं करियर में दोस्तों और सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए काम सफल हो सकते हैं। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, प्रेम जीवन, करियर और आर्थिक भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज का दिन मिलकर काम करने और नई योजनाएं बनाने के लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। टीम के साथ किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलने के योग हैं। ऑफिस में अपनी राय रखने के साथ दूसरों के सुझावों को भी महत्व दें। व्यापारियों के लिए साझेदारों और कारोबारी संपर्कों के साथ तालमेल मजबूत करने का अच्छा समय है। किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो जिम्मेदारियों का बंटवारा पहले ही तय कर लें। विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से फायदा मिल सकता है। किसी कठिन विषय को मिलकर समझने से तैयारी आसान होगी। आज आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और रचनात्मक सोच से काम करने के नए तरीके मिल सकते हैं।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज मिलकर योजना बनाने का अच्छा दिन है। परिवार के साथ किसी बड़े खर्च या बचत को लेकर बातचीत हो सकती है। अगर दोस्तों के साथ घूमने या किसी कार्यक्रम में शामिल होने की योजना है तो खर्च का हिस्सा पहले तय कर लें। किसी साझा काम या लेनदेन में अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। दोस्ती निभाने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा खर्च करने का दबाव ना लें। निवेश से जुड़े किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो तो केवल परिचित व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने के बजाय पूरी जानकारी जुटाएं। आय और खर्च का हिसाब रखने से भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। आज आर्थिक मामलों में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। मन प्रसन्न रहने से रोजमर्रा के काम भी आसानी से पूरे होंगे। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा। हालांकि, उत्साह में अपनी दिनचर्या को जरूरत से ज्यादा व्यस्त ना बनाएं। काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। सुबह की शुरुआत हल्की सैर या पसंदीदा गतिविधि से कर सकते हैं। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और खानपान का ध्यान रखें। दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने के साथ अपनी सेहत को भी प्राथमिकता दें। अगर थकान महसूस हो तो कुछ समय आराम करें। आज अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने से दिनभर सक्रिय और खुशमिजाज बने रहेंगे।
22 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि टीम भावना के साथ आगे बढ़ते हैं और हर काम अकेले करने की जिद छोड़ते हैं, तो वे बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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