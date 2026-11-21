मूलांक 2 राशिफल 21 नवंबर 2026: छोटी सी बात पर बिगड़ सकता है मूड, घर में अपनी जिद थोपने से बचें
मूलांक 2 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज छोटी सी बात पर मूड बिगड़ सकता है, इसलिए घर में अपनी जिद थोपने से बचें। जानिए स्वामी चंद्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 2 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। आज छोटी-छोटी बातें भी आपके मूड को प्रभावित कर सकती हैं। खासतौर पर घर-परिवार या बाजार से जुड़े किसी मामले में आपकी बात न माने जाने पर नाराजगी बढ़ सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन, भावनाओं और संवेदनशीलता के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 आपका मित्र है, जबकि भाग्यांक 6 परिवार और रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और दूसरों की राय को महत्व देना जरूरी होगा।
मूलांक 2 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा। पार्टनर की कोई छोटी सी बात आपको बुरी लग सकती है। ऐसे में तुरंत नाराजगी जाहिर करने या रिश्ते को लेकर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने से बचें। हो सकता है कि सामने वाले का इरादा आपको दुख पहुंचाने का न हो। वैवाहिक जीवन में किसी घरेलू मामले को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं। अपनी पसंद और फैसले पार्टनर पर थोपने के बजाय उनकी राय भी सुनें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय पुराने विवादों को दोबारा उठाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो कुछ देर शांत रहने के बाद अपनी बात रखें। इससे बेवजह की बहस को बढ़ने से रोका जा सकेगा।
मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन और भावनाओं के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपको रिश्तों और पारिवारिक मामलों में अधिक संवेदनशील बना सकता है। छोटी-सी बात पर नाराजगी, घर में मतभेद और कार्यक्षेत्र में अपनी बात मनवाने की जिद परेशानी बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, मानसिक उलझनों और प्रेम, परिवार व करियर से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज अपनी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा अड़ना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की सलाह पसंद नहीं आए तो उसे तुरंत गलत साबित करने की कोशिश न करें। उनकी बात समझने के बाद ही अपनी राय रखें। नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। किसी काम में बदलाव का सुझाव मिले तो उसे अपनी काबिलियत पर सवाल न समझें। व्यापारियों के लिए ग्राहकों की जरूरत समझना जरूरी रहेगा। दुकान या कारोबार में अपनी पसंद का सामान दूसरों पर थोपने से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान किसी कठिन विषय से घबराने की जरूरत नहीं है। एक साथ सब कुछ पूरा करने के बजाय छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां बेहतर रहेंगी।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज भावनाओं के बजाय समझदारी से फैसले लेना आपके लिए जरूरी होगा। बाजार में खरीदारी करते समय किसी दुकानदार से कीमत को लेकर बहस हो सकती है। अपनी बात न माने जाने पर नाराज होकर खरीदारी रद्द करना या गुस्से में कोई महंगी चीज खरीद लेना ठीक नहीं रहेगा। किसी भी सामान को लेने से पहले उसकी कीमत और जरूरत पर विचार करें। परिवार में साझा पैसों के इस्तेमाल को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में अपनी इच्छा को अंतिम फैसला मानने के बजाय सभी की राय सुनें। किसी निवेश या बड़े खर्च का फैसला केवल दूसरों को गलत साबित करने के लिए न करें। लेनदेन से जुड़ी कोई शर्त समझ न आए तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। आज पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचना ही बेहतर रहेगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने और बार-बार किसी घटना के बारे में सोचने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। ऐसे में खुद पर बेवजह गुस्सा करने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। किसी से बहस हो जाए तो तुरंत दूसरे काम में जुटने के बजाय कुछ समय खुद को दें। सुबह या शाम हल्की सैर करना और पसंदीदा कामों के लिए समय निकालना अच्छा रहेगा। दिनभर की परेशानियों को मन में दबाकर न रखें। पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाए रखें। छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखेंगे तो मन हल्का रहेगा।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 2 के जातक यदि अपनी भावुकता और जिद पर संयम रखते हैं, तो वे घर और बाहर के हर तनाव को आसानी से टाल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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