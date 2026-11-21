मूलांक 2 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज छोटी सी बात पर मूड बिगड़ सकता है, इसलिए घर में अपनी जिद थोपने से बचें। जानिए स्वामी चंद्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 2 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। आज छोटी-छोटी बातें भी आपके मूड को प्रभावित कर सकती हैं। खासतौर पर घर-परिवार या बाजार से जुड़े किसी मामले में आपकी बात न माने जाने पर नाराजगी बढ़ सकती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन, भावनाओं और संवेदनशीलता के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 3 आपका मित्र है, जबकि भाग्यांक 6 परिवार और रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और दूसरों की राय को महत्व देना जरूरी होगा।

मूलांक 2 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा। पार्टनर की कोई छोटी सी बात आपको बुरी लग सकती है। ऐसे में तुरंत नाराजगी जाहिर करने या रिश्ते को लेकर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने से बचें। हो सकता है कि सामने वाले का इरादा आपको दुख पहुंचाने का न हो। वैवाहिक जीवन में किसी घरेलू मामले को लेकर मतभेद सामने आ सकते हैं। अपनी पसंद और फैसले पार्टनर पर थोपने के बजाय उनकी राय भी सुनें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय पुराने विवादों को दोबारा उठाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो कुछ देर शांत रहने के बाद अपनी बात रखें। इससे बेवजह की बहस को बढ़ने से रोका जा सकेगा।

मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन और भावनाओं के कारक माने जाते हैं। 21 नवंबर को मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपको रिश्तों और पारिवारिक मामलों में अधिक संवेदनशील बना सकता है। छोटी-सी बात पर नाराजगी, घर में मतभेद और कार्यक्षेत्र में अपनी बात मनवाने की जिद परेशानी बढ़ा सकती है। अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, मानसिक उलझनों और प्रेम, परिवार व करियर से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 2 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज अपनी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा अड़ना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की सलाह पसंद नहीं आए तो उसे तुरंत गलत साबित करने की कोशिश न करें। उनकी बात समझने के बाद ही अपनी राय रखें। नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। किसी काम में बदलाव का सुझाव मिले तो उसे अपनी काबिलियत पर सवाल न समझें। व्यापारियों के लिए ग्राहकों की जरूरत समझना जरूरी रहेगा। दुकान या कारोबार में अपनी पसंद का सामान दूसरों पर थोपने से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान किसी कठिन विषय से घबराने की जरूरत नहीं है। एक साथ सब कुछ पूरा करने के बजाय छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां बेहतर रहेंगी।

मूलांक 2 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज भावनाओं के बजाय समझदारी से फैसले लेना आपके लिए जरूरी होगा। बाजार में खरीदारी करते समय किसी दुकानदार से कीमत को लेकर बहस हो सकती है। अपनी बात न माने जाने पर नाराज होकर खरीदारी रद्द करना या गुस्से में कोई महंगी चीज खरीद लेना ठीक नहीं रहेगा। किसी भी सामान को लेने से पहले उसकी कीमत और जरूरत पर विचार करें। परिवार में साझा पैसों के इस्तेमाल को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में अपनी इच्छा को अंतिम फैसला मानने के बजाय सभी की राय सुनें। किसी निवेश या बड़े खर्च का फैसला केवल दूसरों को गलत साबित करने के लिए न करें। लेनदेन से जुड़ी कोई शर्त समझ न आए तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें। आज पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचना ही बेहतर रहेगा।

मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल सेहत के मामले में आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने और बार-बार किसी घटना के बारे में सोचने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। ऐसे में खुद पर बेवजह गुस्सा करने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। किसी से बहस हो जाए तो तुरंत दूसरे काम में जुटने के बजाय कुछ समय खुद को दें। सुबह या शाम हल्की सैर करना और पसंदीदा कामों के लिए समय निकालना अच्छा रहेगा। दिनभर की परेशानियों को मन में दबाकर न रखें। पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाए रखें। छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखेंगे तो मन हल्का रहेगा।