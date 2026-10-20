मूलांक 2 राशिफल 20 अक्टूबर: हर बात में खामी निकालने से बचें, आज समाधान बताने से बनेगी बात
Mulank 2 Horoscope 20 October 2026: चंद्र के प्रभाव से संवेदनशील रहेगा मन। जानें मूलांक 2 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों कमियां निकालने से बचने की है सलाह।
मन की परतें इस समय थोड़ी भारी लग सकती हैं। आपको लोगों की बातों में कमी, दिखावा या अधूरापन जल्दी नजर आ सकता है। यह आपकी गलती नहीं है। चंद्र के प्रभाव से अंक 2 वाले लोग बात के पीछे की भावना भी पकड़ लेते हैं। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपके मन को और संवेदनशील बनाता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि केवल खामी पकड़ना काफी नहीं, काम चलाने लायक रास्ता भी बताना होगा। किसी फोन पर बातचीत में सामने वाले की बात आपको हल्की या बिना तैयारी वाली लग सकती है। ऐसे में कटु जवाब देने के बजाय दो साफ सुझाव देना बेहतर रहेगा। रचनात्मक सोच दब रही हो तो उसे लिखकर बाहर निकालें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपकी पकड़ भावनाओं पर रहती है, इसलिए बनावटीपन आपको जल्दी चुभ सकता है। अगर पार्टनर, परिवार या किसी करीबी की बात आपको ऊपर ऊपर की लगे, तो तुरंत दूरी बनाने के बजाय पहले वजह समझें। चंद्र का स्वभाव नरम है, इसलिए सख्त चुप्पी से ज्यादा असर खुली और शांत बातचीत करेगी। पुराने मनमुटाव को बढ़ाने वाली बात पर फिर से चर्चा करने से पहले शब्द सोच लें। सहानुभूति रखेंगे तो सामने वाला भी खुल सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी नजर आज बारीकी पकड़ सकती है। किसी प्लान की कमियां, किसी प्रोजेक्ट की ढीली तैयारी या किसी मीटिंग में बिना आधार की बात आपको साफ दिख सकती है। यही आपकी ताकत भी है। 20 अक्टूबर 2026 में मूलांक 2 का भाव मन से सोचने का है, लेकिन भाग्यांक 4 उस सोच को सिस्टम और तथ्य में बदलने को कहता है। स्टूडेंट्स नोट्स, ड्राफ्ट या असाइनमेंट दोबारा जांचें। नौकरी या बिजनेस में आलोचना करते समय समाधान भी साथ रखें। केवल यह कह देना कि बात व्यावहारिक नहीं है, काफी नहीं होगा। आपकी शांत और सटीक बात असर छोड़ सकती है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आपका मूड थोड़ा संदेह भरा रह सकता है, और यह कुछ हद तक सही भी है। अगर कोई खर्च, ऑफर या खरीद सिर्फ दिखावे के लिए लग रही हो, तो उसे टालना बेहतर रहेगा। चंद्र आपको भावनात्मक फैसले की ओर खींच सकता है, पर भाग्यांक 4 हिसाब साफ रखने की सलाह देता है। छोटी रकमों की अनदेखी ना करें। कोई साझा लेनदेन हो तो बात लिखित या स्पष्ट रखनी ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन का बोझ शरीर पर भी असर डाल सकता है। छाती के बीच भारीपन, सिर में दबाव या बिना वजह सुस्ती महसूस हो सकती है। ऐसे में लगातार सोचते रहने के बजाय थोड़ी देर शांत बैठना, धीमी सांस लेना और ठंडा नहीं बल्कि सामान्य पानी पीना राहत दे सकता है। चंद्र प्रधान लोगों के लिए नींद का माहौल साफ और शांत रखना खास फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी संवेदनशीलता को सही दिशा देने और समस्याओं के स्थान पर समाधान पर केंद्रित होने का है। चंद्र देव की कृपा से आपका अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको कार्यक्षेत्र व जीवन में संतुलन बनाए रखने की सीख देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र