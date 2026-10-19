मूलांक 2 राशिफल 19 अक्टूबर: बच्चों की पढ़ाई से लेकर रिश्तों तक, जरूरत से ज्यादा दखल पड़ सकता है भारी
मूलांक 2 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन? आज के दिन क्यों ज्यादा दखल देना पड़ सकता है भारी। जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
सुबह का माहौल भीतर से थोड़ा शांत शुरू हो सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मन की लहरें तेज हो सकती हैं। 19 अक्टूबर 2026 में मूलांक 1 की सीधी ऊर्जा और भाग्यांक 3 की खुली अभिव्यक्ति मिलकर आपको अपनी बात मनवाने की तरफ धकेल सकती है। अंक 2 पर चंद्र का असर मन, भावना और घर की बातों को गहराई से महसूस कराता है। यही वजह है कि छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। बच्चों की पढ़ाई, घर की दिनचर्या या किसी काम के तरीके पर आप जरूरत से ज्यादा पकड़ बनाने लगें, तो रुककर देखें। हर बात तुरंत सुधरवाना जरूरी नहीं होता। कुछ काम अपने हाथ से करना बेहतर रहेगा, ताकि बेवजह की खींचतान ना बने।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत सही रहेगी, पर तरीका थोड़ा भारी पड़ सकता है। चंद्र के कारण आप अपनापन चाहते हैं, लेकिन मूलांक 1 का असर अपने हिसाब से बात चलाने की चाह बढ़ा सकता है। पार्टनर, भाई बहन या घर के किसी सदस्य को ऐसा लग सकता है कि आप उनकी बात पूरी सुन नहीं रहे। अगर कोई बात खटक रही है, तो उसे आदेश की तरह नहीं, अनुभव की तरह कहें। प्रेम संबंध में संवेदनशीलता आपकी ताकत है। बस सामने वाले की रफ्तार को भी जगह दें। थोड़ी नरमी से वही बात ज्यादा असर करेगी।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में आपका मन एक बात पर टिकेगा, लेकिन टीमवर्क में खटास आ सकती है। भाग्यांक 3 बोलने और समझाने की ताकत देता है, पर जब मन अस्थिर हो तो वही बात दबाव जैसी लगने लगती है। ऑफिस में अगर किसी काम की गति धीमी लगे, तो हर कदम पर लोगों को सुधारने के बजाय अपना हिस्सा पहले मजबूत करें। बिजनेस में भी अकेले संभलने वाले काम जल्दी निपट सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन सेल्फ स्टडी, नोट्स जमाने और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े घर के काम व्यवस्थित करने के लिए ठीक रह सकता है। ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा पीछे रहकर सुनना ज्यादा फायदेमंद होगा।
मूलांक 2 का मनी राशिफल
पैसों को लेकर सोच बदलती रह सकती है। कभी लगेगा अभी लेना चाहिए, कभी लगेगा रुकना सही है। ऐसे में बड़े फैसले से पहले एक बार हिसाब लिख लेना बेहतर रहेगा। घर, पढ़ाई या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च सामने आ सकते हैं। चंद्र का असर भावनात्मक खरीदारी भी करा सकता है, खासकर जब मन अस्थिर हो। किसी लेनदेन में सिर्फ अपनी सुविधा ना देखें। दूसरे पक्ष की शर्त भी समझें। छोटे खर्चों को व्यवस्थित करना फिलहाल ज्यादा उपयोगी रहेगा।
मूलांक 2 का हेल्थ राशिफल
मूड ऊपर नीचे होने से शरीर में सुस्ती और बेचैनी साथ साथ महसूस हो सकती है। मीठा या नमकीन बार बार खाने का मन बने, तो थोड़ी सावधानी रखें। चंद्र प्रधान होने से नींद का तालमेल भी असर ले सकता है। शाम को दस मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। ठंडा पानी एकदम ज्यादा ना लें। हल्की चाल से टहलना और मन की बात लिख लेना राहत दे सकता है।
मूलांक 2 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और बेवजह के टकराव से बचने का है। चंद्र देव की कृपा से आपके भीतर सहानभूति और समझ बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको हर बात में ज्यादा हस्तक्षेप ना करने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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