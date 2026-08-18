मूलांक 2 वालों के लिए चंद्रमा के हैं ये 2 बड़े संकेत, ऑफिस में ना करें ये गलती
मूलांक 2 वालों को आज यानी 19 अगस्त के दिन अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। जानें आज के लिए चंद्रमा के ऐसे कौन से संकेत हैं जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना है। वहीं ये भी जानें कि आज ऑफिस मीटिंग या फिर लोगों से बात करते हुए किन चीजों पर ध्यान देना है?
Aaj Ka Ank Jyotish Mulank 2 Bhavishyafal 19 August 2026: मन में हल्की उलझन या भावनाओं का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपको जल्दी निर्णय लेने की ओर प्रेरित करेगा, जबकि चंद्र का स्वभाव पहले मन की स्थिति समझने को कहता है। ऐसे में बड़ी मीटिंग, जरूरी अपॉइंटमेंट या जीवन बदलने वाला फैसला कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार की बातचीत में किसी की साधारण बात भी आपको ज्यादा गहरी लग सकती है। उदाहरण के लिए, घर में खर्च या जिम्मेदारी पर चल रही चर्चा को आलोचना मानने के बजाय पहले पूरी बात सुनें। रचनात्मक काम, संगीत या लिखने पढ़ने में मन लगाने से भावनाएं संभल सकती हैं। अपनी गति धीमी रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपको अपनापन चाहिए होगा, पर मन की बात साफ न कह पाने से दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर से किसी पुराने मुद्दे पर बात हो तो तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय कुछ समय लेकर जवाब दें। चंद्र आपकी संवेदनशीलता बढ़ाता है, इसलिए सामने वाले के शब्दों के पीछे की भावना भी समझने की कोशिश करें। परिवार में किसी सदस्य का मूड बदलता दिखे तो उसे सलाह देने से पहले सुनना अधिक उपयोगी रहेगा। छोटी नाराजगी को बड़ा बनाने के बजाय सहज बातचीत का रास्ता चुनें।
करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में आपका ध्यान बंट सकता है, खासकर जब निजी बातों का असर मन पर बना रहे। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की तेज ऊर्जा के बीच अंक 2 वालों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखना होगा। किसी बड़े करियर बदलाव, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट पर अंतिम सहमति देने से पहले मन शांत होने दें। विद्यार्थियों को कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ना बेहतर रहेगा। काम की जगह पर सहकर्मी की बात अधूरी समझकर प्रतिक्रिया न दें। रचनात्मक सोच से कोई अच्छा समाधान मिल सकता है, लेकिन उसे भेजने या लागू करने से पहले दोबारा जांच लें।
फाइनेंस राशिफल
भावनात्मक स्थिति का असर खरीदारी और लेनदेन पर पड़ सकता है। मन हल्का करने के लिए गैरजरूरी चीजों पर पैसा लगाने से बचें। किसी भुगतान, साझेदारी या खर्च से जुड़ी बात सामने आए तो पहले अपनी जरूरत और उपलब्ध रकम साफ देखें। चंद्र आपको सुरक्षा की जरूरत का एहसास कराता है, इसलिए छोटे बचत लक्ष्य पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। उधार देने या लेने की बात में केवल भावनाओं के आधार पर हामी न भरें। लिखित जानकारी देखने के बाद ही निर्णय लेना उचित रहेगा।
हेल्थ राशिफल
भावनात्मक थकान से सिर भारी या शरीर सुस्त लग सकता है। सुबह या शाम कुछ देर खुली हवा में धीमे कदमों से चलें। मन में चल रही बातों को कागज पर लिखने से बेचैनी कम हो सकती है। बहुत मसालेदार या मनमाफिक चीजें बार बार खाने के बजाय हल्का और सादा भोजन चुनें। सोने से पहले कमरे की रोशनी धीमी रखें, इससे मन को शांत होने का अवसर मिलेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: भावुक होकर महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट तय न करें। परिवार की बात को निजी आलोचना न मानें। भुगतान से पहले रकम और शर्तें जांचें।
आज की सलाह: मन स्थिर होने पर ही बड़े फैसले को अंतिम रूप दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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